38-летний Педро: «Это мой последний сезон в «Лацио». Каждый прожитый день приближает меня к завершению карьеры»

Педро заявил, что покинет «Лацио» по окончании сезона.

38-летний полузащитник выступает за римский клуб с 2021 года. Ранее испанец играл в «Роме», «Челси» и «Барселоне».

«Я всегда хочу помогать команде. Это, безусловно, мой последний сезон в «Лацио », но я хочу оставить команду там, где она заслуживает быть: в еврокубках. Есть шанс вырасти и стремиться к высоким позициям.

Сколько лет я еще буду играть? Мне сложно сказать. Я хочу выжимать максимум из каждой тренировки, но каждый прожитый день приближает меня к завершению карьеры», – сказал Педро .