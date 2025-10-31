38-летний Педро: «Это мой последний сезон в «Лацио». Каждый прожитый день приближает меня к завершению карьеры»
Педро заявил, что покинет «Лацио» по окончании сезона.
38-летний полузащитник выступает за римский клуб с 2021 года. Ранее испанец играл в «Роме», «Челси» и «Барселоне».
«Я всегда хочу помогать команде. Это, безусловно, мой последний сезон в «Лацио», но я хочу оставить команду там, где она заслуживает быть: в еврокубках. Есть шанс вырасти и стремиться к высоким позициям.
Сколько лет я еще буду играть? Мне сложно сказать. Я хочу выжимать максимум из каждой тренировки, но каждый прожитый день приближает меня к завершению карьеры», – сказал Педро.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
