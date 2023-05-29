Хабиб поздравил Эрдогана с победой на выборах: «Мы наблюдали»

Теги MMA Хабиб Нурмагомедов Политика Реджеп Тайип Эрдоган Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием.

«Мы наблюдали. Поздравляю!» – написал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях.

В воскресенье в Турции прошел второй тур президентских выборов. Эрдоган набрал 52,16% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 47,84%.

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60 комментариев

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Los Galácticos
Хабиб чётко знает когда и кому лизать, когда и кого можно атаковать в спину, а так же когда надо засунуть язык поглубже и молчать.
+87
-21
+66
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Ебздрогыч
We were
+55
-4
+51
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Сергей Орлов
Как же российские спортсмены любят диктаторов..
+56
-23
+33
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Мага осторожный
Лизнул турку
+32
-11
+21
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Beloded2007
"Turkey is a great bird", - добавил Хабиб.
+18
0
+18
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dmpoo
Ответ Los Galácticos
Хабиб чётко знает когда и кому лизать, когда и кого можно атаковать в спину, а так же когда надо засунуть язык поглубже и молчать.
Ну в целом как и ты, судя по твоей аватарке
+30
-16
+14
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Дмитрий Коломейцев
Ох, иллюминат дагестанский...
+9
0
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Боевой Бурят Путина
Вы только представьте на секунду разницу между, прости Господи, Турцией и современной РФ:
1) Мэры всех крупнейших городов и губернаторы богатых прибрежных провинций - оппозиционеры
2) На выборах главы государства - второй тур, разница между кандидатами - 4%
3) В центрах столицы и крупнейших городов власть набирает 15-20%
Это все равно как в России мэром Москвы был Навальный, в Нижнем опять Немцов, губернатором СПб Оксана Дмитриева, а Путин боролся бы во втором туре с Явлинским и набрал в ЦАО Москвы 15%.
Если в Турции у власти «диктатор», то в постсоветских странах одни цари и султаны. Бывшие коммунисты даже на выборах мэра и заксобрания области меньше 70% себе не рисуют.
+18
-9
+9
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Kilianfri
Хабиб поздравил Эрдогана песней Ягода малинка
+6
0
+6
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BananaMama
Ответ Боевой Бурят Путина
Вы только представьте на секунду разницу между, прости Господи, Турцией и современной РФ: 1) Мэры всех крупнейших городов и губернаторы богатых прибрежных провинций - оппозиционеры 2) На выборах главы государства - второй тур, разница между кандидатами - 4% 3) В центрах столицы и крупнейших городов власть набирает 15-20% Это все равно как в России мэром Москвы был Навальный, в Нижнем опять Немцов, губернатором СПб Оксана Дмитриева, а Путин боролся бы во втором туре с Явлинским и набрал в ЦАО Москвы 15%. Если в Турции у власти «диктатор», то в постсоветских странах одни цари и султаны. Бывшие коммунисты даже на выборах мэра и заксобрания области меньше 70% себе не рисуют.
Я боюсь, после пережитого страха потерять власть Эрдоган потратит свои следующие 5 лет именно на то, чтобы стереть эти различия и зачистить Турцию до состояния современной России, Беларуси и среднеазиатских -станов
+7
-1
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Фёдор Молчанов
WE WAS))) И никто ведь не поправил аульного
+5
0
+5
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isyourmajesty
интересно, один ли я прочитал надпись внизу так, как прочитал ))
+4
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BananaMama
Ответ Павел Мельников
Вы что, хотите, как в Париже?
Хочу как в Анкаре несколько раз за 100 лет существования Турецкой Республики. Когда если президент или премьер излишне уходил в диктатуру и исламизм, к нему приходили военные и "аргументированно объясняли", в чем он не прав.
Но после 2016 Эрдоган и армию, увы, хорошо почистил. Еще и региональный фактор стал использовать в свою пользу - призывают в турецкую армию сейчас в основном селюков из глубинной Анатолии, которые мало того что изначально настроены про-эрдогановски, так еще и рассматривают армию как единственный доступный социальный лифт и способ посмотреть мир за пределами родного села (и опять же на турецком аналоге политинформации им объясняют, кого за это надо благодарить)
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Павел Мельников
Ответ BananaMama
Да если бы...
Вы что, хотите, как в Париже?
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Павел Мельников
Ответ juventus97@vk.com
Интересно... второй кандидат Кемаль был прозападным, как это называется, говорил что сразу введёт (если будет возможность) санкции против России Наверняка, если бы победил, открыл бы проливы Босфор, для западных кораблей, итд итп Но Sports.ru самый либеральный спортивный портал России тут по классике, что говорится, в комментариях
И? Серьезное несчастье туркам - открыть Босфор для торговли с другими странами?
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Mamaev
Ответ Сергей Орлов
Как же российские спортсмены любят диктаторов..
Диктатор который победил во 2 туре с разницей в пару процентов)) что же этот кылыч ещё жив и на свободе, раз Эрдоган диктатор
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-4
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Timur_A
Ответ Мишаня Кашников
Комментарий удален модератором
Причём тут неверные?
AL - определённый артикль
HAMDUL - спасибо
ILLAH - Бог в дательном падеже (ALLAH - Бог в именительном падеже)
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antineutrino
Ответ Ебздрогыч
We were
он все правильно написал, "ты один приходи, мы тоже один придем"
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BananaMama
Ответ Павел Мельников
А говорили, протесты в Стамбуле уже заранее срежессированны западными кукловодами😎
Да если бы...
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Павел Мельников
Ответ BananaMama
Хочу как в Анкаре несколько раз за 100 лет существования Турецкой Республики. Когда если президент или премьер излишне уходил в диктатуру и исламизм, к нему приходили военные и "аргументированно объясняли", в чем он не прав. Но после 2016 Эрдоган и армию, увы, хорошо почистил. Еще и региональный фактор стал использовать в свою пользу - призывают в турецкую армию сейчас в основном селюков из глубинной Анатолии, которые мало того что изначально настроены про-эрдогановски, так еще и рассматривают армию как единственный доступный социальный лифт и способ посмотреть мир за пределами родного села (и опять же на турецком аналоге политинформации им объясняют, кого за это надо благодарить)
Ну вы понимаете, эти военные ранее пытались разрушить турецкие скрепы, разложить их сильное общество, а еще, наверняка, были проинструктированы НАТОвскими специалистами... Так, стоп...
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MTZ_2022
Гм-гм. Эрдоган всегда признавал Крым украинским, отдал приказ сбить самолет ВКС РФ, в открытую поставляет оружие Украине.
Хабиб не нарывается на дискредитацию?
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Verhovn
Ответ Los Galácticos
Хабиб чётко знает когда и кому лизать, когда и кого можно атаковать в спину, а так же когда надо засунуть язык поглубже и молчать.
Комментарий удален модератором
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isyourmajesty
Ответ Timur_A
Я прочитал Ахмадуллина. Удивился. Прочитал внимательнее и пошёл гуглить что это значит... Насколько я понял, это "Слава Богу!" на арабском
я немного буквы перепутал сначала)
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BananaMama
Ответ juventus97@vk.com
У Sports.ru? конечно есть
У Кылычдароглу. Плюсы ты перечислил, отличный кандидат, вот я и спросил, есть ли у него вообще хоть какие-то недостатки?
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Strong
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А он то куда лезет ???
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