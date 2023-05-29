Хабиб поздравил Эрдогана с победой на выборах: «Мы наблюдали»

Хабиб Нурмагомедов поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием.

«Мы наблюдали. Поздравляю!» – написал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях.

В воскресенье в Турции прошел второй тур президентских выборов. Эрдоган набрал 52,16% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 47,84%.

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