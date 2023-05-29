Хабиб поздравил Эрдогана с победой на выборах: «Мы наблюдали»
Хабиб Нурмагомедов поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием.
«Мы наблюдали. Поздравляю!» – написал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях.
В воскресенье в Турции прошел второй тур президентских выборов. Эрдоган набрал 52,16% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 47,84%.
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1) Мэры всех крупнейших городов и губернаторы богатых прибрежных провинций - оппозиционеры
2) На выборах главы государства - второй тур, разница между кандидатами - 4%
3) В центрах столицы и крупнейших городов власть набирает 15-20%
Это все равно как в России мэром Москвы был Навальный, в Нижнем опять Немцов, губернатором СПб Оксана Дмитриева, а Путин боролся бы во втором туре с Явлинским и набрал в ЦАО Москвы 15%.
Если в Турции у власти «диктатор», то в постсоветских странах одни цари и султаны. Бывшие коммунисты даже на выборах мэра и заксобрания области меньше 70% себе не рисуют.
Но после 2016 Эрдоган и армию, увы, хорошо почистил. Еще и региональный фактор стал использовать в свою пользу - призывают в турецкую армию сейчас в основном селюков из глубинной Анатолии, которые мало того что изначально настроены про-эрдогановски, так еще и рассматривают армию как единственный доступный социальный лифт и способ посмотреть мир за пределами родного села (и опять же на турецком аналоге политинформации им объясняют, кого за это надо благодарить)
AL - определённый артикль
HAMDUL - спасибо
ILLAH - Бог в дательном падеже (ALLAH - Бог в именительном падеже)
Хабиб не нарывается на дискредитацию?