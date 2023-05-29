Валиева, Загитова, Акатьева и Петросян примут участие в забеге на 60 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве

Теги Бег сборная России женское катание Алина Загитова Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Фигурное катание

Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева и Аделия Петросян выступят в забеге на 60 м.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Забег состоится 5 июня на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики.

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27 комментариев

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Любезный Коссутий
подумал про Ваганыча 🤪
+22
-7
+15
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Сергей Галынский
Кто-то уже писал: Все на Никольскую?
+11
-3
+8
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На Пекин
Ответ IlyaGrain
Я уж подумал как же без Загитовой! Но нет, все на своих местах 😂
Остальных- то заметили?
+13
-7
+6
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IlyaGrain
Я уж подумал как же без Загитовой! Но нет, все на своих местах 😂
+15
-11
+4
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Syndycate
Ответ Competition Score
А Щ почему не бежит? ТИ?
Пыхтит на тренировках, точнее делает вид, всем видом показывая что выйдет в сезон, а после включения ее в сборную, скажет что обострилась старая травма)
+4
-2
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Елена Ивашутина
А что им ещё остаётся? 🤷‍♀️
+5
-4
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Rush
Ответ Tresk2
Только Алина. У не есть опыт бега по полям.
Но Глех проявил быстроту сказав "нам самим нужна"
+1
0
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Competition Score
А Щ почему не бежит? ТИ?
+3
-2
+1
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bolelschiza
прочитала сначала 60 км
а раз 60 м - так тут понятно, кто тяжелее, тот и придет быстрее других. И у кого ноги длиннее. Загитова или Валиева.
+2
-1
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22somebody22
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Мал,мала,меньше🤣🤣🤣
Могли из приличия пригласить девушек из других тренерских штабов.
+3
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Маргарита В Сафронова
Самый красивый летний забег! Потом пусть будут заплыв, ныряние с вышки, ну и ещӗ что-нибудь летнее. Чем больше, тем лучше!
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Додик Аксель
Поставить в один забег и путь девчонки определят кто из них быстрая и шустрая на коротких дистанциях. Удачи !
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Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Потом все в ГУМ забегут.
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Любезный Коссутий
подумал про Ваганыча 🤪
Зачем Петросян когда есть Зогитагва 😂
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Tomas Nepotrebko
Ответ Бене Гессерит
Олинøчка умничка, чемпионка наша, красавица, бегунья, на все руки мастер ❤️❤️❤️
на все ноги тогда уж
+2
-2
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Капудастик
Ставлю на Софью.
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Anneta28
Ответ На Пекин
Остальных- то заметили?
Ну в этом списке только одна пенсионерка
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