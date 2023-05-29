Валиева, Загитова, Акатьева и Петросян примут участие в забеге на 60 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве
Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева и Аделия Петросян выступят в забеге на 60 м.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на организаторов мероприятия.
Забег состоится 5 июня на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики.
а раз 60 м - так тут понятно, кто тяжелее, тот и придет быстрее других. И у кого ноги длиннее. Загитова или Валиева.
Могли из приличия пригласить девушек из других тренерских штабов.