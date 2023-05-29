Валиева, Загитова, Акатьева и Петросян примут участие в забеге на 60 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве

Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева и Аделия Петросян выступят в забеге на 60 м.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Забег состоится 5 июня на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики.