Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении Лионеля Месси.

После матча с «Мальоркой» (3:0) каталонский клуб устроил церемонию чествования для Серджи Бускетса и Жорди Альбы.

« тоже заслуживает такого прощания, я думаю, мы все с этим согласны, давайте посмотрим. Мы все любим Месси, но это не значит, что он придет.

Он лучший в истории и в «Барсе», но это [его возвращение] во многом зависит от того, что он захочет делать», – сказал .

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