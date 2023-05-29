Хави о возвращении Месси: «Лео – лучший в истории. Мы все его любим, но это не значит, что он придет»

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении Лионеля Месси.

После матча с «Мальоркой» (3:0) каталонский клуб устроил церемонию чествования для Серджи Бускетса и Жорди Альбы.

«Месси тоже заслуживает такого прощания, я думаю, мы все с этим согласны, давайте посмотрим. Мы все любим Месси, но это не значит, что он придет.

Он лучший в истории и в «Барсе», но это [его возвращение] во многом зависит от того, что он захочет делать», – сказал Хави

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30 комментариев

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Domian
Ответ Нурбол Жумаскалиев
лучшего в истории 3 парижских алкаша недавно чемпионским парадом встретили)))
Посмотри 5 миллионов , которые встречали Чемпиона Мира в Буэнос - Айрсе.
+8
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Skiffiks
Как-то не очень обнадеживающе звучит
+7
-2
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red hikkikomori
Ответ juventus97@vk.com
Интересно, Левандовски захотел и пришёл А с Месси много факторов... как так?
Обменяли бы Левандовски на Месси, как раз Мбаппе перед началом прошлого сезона уговаривал поляка в ПСЖ перейти, да и сейчас пишут что ему нужна чистая 9 в ПСЖ. Все были бы в выигрыше
+3
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2vdhrvmmzf
Ответ Нурбол Жумаскалиев
лучшего в истории 3 парижских алкаша недавно чемпионским парадом встретили)))
Они его одного встречали?
+3
-1
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Extrim
перекраивать всю игру под Месси будет сложно ,я думаю он уже качестве игрока не вернется в Барсу,строится новая команда
+2
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juventus97@vk.com
Интересно, Левандовски захотел и пришёл
А с Месси много факторов... как так?
+2
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instasamka
Ответ svaz
Барселона должна строить свой пут заново с новыми людьми, а не ветеранов возвращать, тем более с огромной личкой.
Хави говорит нужен Месси, Лапорта говорит нужен Месси, десятки тысяч болел истинных куле скандируют Месси, Месси каждый домашний матч, все ждут Месси чтобы иметь возможность попрощаться с легендой клуба нормально, и только Сваз решает какой «пут» должна выбрать барса. Ок сделаем по твоему (нет)
+4
-3
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instasamka
Ответ Rule1
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Какой ему Париж? Ему в аул интернет только недавно провели и он смог загуглить где находится Франция. А выезжал он максимум на пастбище когда овца убежала
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instasamka
Ответ yrok77
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Сказал какой то юрок. Ты бы хоть имя своё не позорил! Юрий! Были великие Юрии - Долгорукий, Юрий Гагарин, Юрий Никулин. А ты просто юрок.ещё и 77 года рождения.
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yrok77
Ответ instasamka
Хави говорит нужен Месси, Лапорта говорит нужен Месси, десятки тысяч болел истинных куле скандируют Месси, Месси каждый домашний матч, все ждут Месси чтобы иметь возможность попрощаться с легендой клуба нормально, и только Сваз решает какой «пут» должна выбрать барса. Ок сделаем по твоему (нет)
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instasamka
Ответ svaz
лапорта много чего говорит, но не всегда говорит, как делает. и последнее я не решаю это мое имхо и только время покажет прав я или нет. у барсы и сейчас много проблем начиная с финансовых и заканчивая игровыми. исправит эти проблемы Месси или усугубит на мой взгляд второе, но время лишь покажет кто прав.
«Много говорит и не всегда делает» кому говорит и не делает? Тебе он лично что-то обещал? Ты вообще к Барсе каким боком? Ты не болела Барсы, не персофан Месси. Пришёл на ветку Барсы высказать своё важное «фи»? Усугубит или нет? Покажет или нет. Аналитика на уровне - эксперт со спортс ру!
Дождь пойдёт или нет. Тучи будут или нет!
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instasamka
Ответ KingOfTheDivan
Вот бы докапываться до опечаток, когда сам не в состоянии написать комментарий без ошибок
А ты его учитель по русскому языку? Или знакомый с третьего подъезда? Не лезь в разговор взрослых. Ешь пельмени свои
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Rule1
Ответ svaz
после запятой пробел надо ставить, если решил до кого-то докопаться, сам ошибокне делай. глоры месси такие же токсичные, как и у геля.
ОШИБОКНЕ делай ! Хорошо так и запишем 😂🤣
«ПУТ» у всех должен быть свой - Вперёд,назад и обратно !
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svaz
Ответ Rule1
Согласен,у каждого должен быть свой «ПУТ» 😂🤣
после запятой пробел надо ставить, если решил до кого-то докопаться, сам ошибокне делай.
глоры месси такие же токсичные, как и у геля.
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Rule1
Ответ svaz
Барселона должна строить свой пут заново с новыми людьми, а не ветеранов возвращать, тем более с огромной личкой.
Согласен,у каждого должен быть свой «ПУТ» 😂🤣
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VERBLYUD
Ответ Juninho P.
Что даст приход хоть и лучшего, но старого уже футболиста новой Барсе? считаю, Лео можно было бы принять предложения из той же Аравии, а потом годик поиграть в родном Расинге.
То есть, ровесник Месси Левандовски будет до 2026 играть в клубе, а Месси нельзя вернуть для одного прощального сезона?
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Rule1
Ответ Нурбол Жумаскалиев
лучшего в истории 3 парижских алкаша недавно чемпионским парадом встретили)))
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гель кристины
Ответ Black Phoenix
Надо было вовремя переподписывать Месси в своё время, а не ждать истечения контракта чтоб заново подписать. Большая разница. А теперь есть риск, что Лео не вернётся из-за кризиса Барсы, и финансового в том числе.
Месси сам не захотел переподписывать и ждал лета. Потом у клуба не получилось
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Spaten
Лео может прийти и со своим тренером)
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VERBLYUD
Было бы очень красиво, если бы Лео вернулся в Барсу, но после таких слов от Хави слабо верится в это.
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juventus97@vk.com
Было бы хорошее прощание, но на "Ноу Камп" в испанском чемпионате больше не сыграет, по видимому
P.S хотя с "ПСЖ" скорее всего не будет еще сезон, и Месси рассматривает все предложения
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инок
У Лео до сих пор прекрасное видение поля, радиоуправляемые передачи, пасы вразрез, дриблинг и т.п. все у него на высшем уровне. Но Месси не вернется в Барселону. Это надо было делать раньше...
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