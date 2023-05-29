Хави о возвращении Месси: «Лео – лучший в истории. Мы все его любим, но это не значит, что он придет»
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении Лионеля Месси.
После матча с «Мальоркой» (3:0) каталонский клуб устроил церемонию чествования для Серджи Бускетса и Жорди Альбы.
«Месси тоже заслуживает такого прощания, я думаю, мы все с этим согласны, давайте посмотрим. Мы все любим Месси, но это не значит, что он придет.
Он лучший в истории и в «Барсе», но это [его возвращение] во многом зависит от того, что он захочет делать», – сказал Хави.
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А с Месси много факторов... как так?
Дождь пойдёт или нет. Тучи будут или нет!
«ПУТ» у всех должен быть свой - Вперёд,назад и обратно !
глоры месси такие же токсичные, как и у геля.
P.S хотя с "ПСЖ" скорее всего не будет еще сезон, и Месси рассматривает все предложения