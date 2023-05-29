Экс-врач группы Тутберидзе Филипп Шветский подал иск о защите чести и достоинства к изданию, назвавшему его «Доктор Допинг»

Теги сборная России допинг женское катание Филипп Шветский Камила Валиева Фигурное катание

Врач российских фигуристов Филипп Шветский подал иск о защите чести и достоинства.

Шветский подал в суд Тольятти иск к изданию «Угол зрения» о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«Я подал заявление в суд, поскольку в этом материале меня именуют «Доктор Допинг», тем самым публично обвиняя в преступной деятельности в отсутствие вступившего в законную силу судебного акта.

В иске я прошу обязать издание опровергнуть утверждения, опубликованные им, а также взыскать с издания компенсацию в размере один рубль», – сказал Шветский.

В прошлом сезоне Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, где тренируется Камила Валиева. Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительную допинг-пробу на декабрьском чемпионате России.

Тутберидзе рассталась с врачом, который работал на Олимпиаде. Это из-за дела Валиевой?

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12 комментариев

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22somebody22
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Ну мы уже поняли,что Валиева и её мамаша будут единственными виновными в этой истории.
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Olga.t
Ответ Алексей Токарев
Комментарий удален пользователем
Дело не в сумме компенсации, а в его репутации.
Обвинить Шветского может только суд.
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они повсюду
Доктор Недопинг
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nmnackjbxkasbk
недоктор допинг
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Алексей Токарев
Комментарий удален пользователем
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несахар
ты уже больше года как доктор допинг, опомнился только сейчас? давай, держи в курсе.
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McQeddie
Обиделся на "Доктор" ?
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nmnackjbxkasbk
Ответ 22somebody22
Ну мы уже поняли,что Валиева и её мамаша будут единственными виновными в этой истории.
дедушку забыли!
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