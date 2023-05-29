Экс-врач группы Тутберидзе Филипп Шветский подал иск о защите чести и достоинства к изданию, назвавшему его «Доктор Допинг»

Врач российских фигуристов Филипп Шветский подал иск о защите чести и достоинства.

Шветский подал в суд Тольятти иск к изданию «Угол зрения» о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«Я подал заявление в суд, поскольку в этом материале меня именуют «Доктор Допинг», тем самым публично обвиняя в преступной деятельности в отсутствие вступившего в законную силу судебного акта.

В иске я прошу обязать издание опровергнуть утверждения, опубликованные им, а также взыскать с издания компенсацию в размере один рубль», – сказал Шветский.

В прошлом сезоне Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, где тренируется Камила Валиева. Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительную допинг-пробу на декабрьском чемпионате России.

Тутберидзе рассталась с врачом, который работал на Олимпиаде. Это из-за дела Валиевой?