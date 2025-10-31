  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Алвеса: «Сейчас не время думать об уходе из ЦСКА. Получаем запросы, но официальных предложений – никогда»
3

Агент Алвеса: «Сейчас не время думать об уходе из ЦСКА. Получаем запросы, но официальных предложений – никогда»

Агент Матеуса Алвеса оценил слухи о возможном уходе хавбека из ЦСКА.

«Мы постоянно получаем запросы об игроке, но никогда не получали официальных предложений о переходе его из ЦСКА. Мой партнер Джулиано Бертолуччи и я будем в Лондоне во время следующего международного перерыва и поговорим об этом. 

Я считаю, что сейчас не время думать об уходе из ЦСКА. ЦСКА играет очень важную роль в карьере Матеуса», — сказал Лекка Де Камарго.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМатеус Алвес
возможные трансферы
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавбек ЦСКА Алвес пропустит 3-4 недели из-за травмы («СЭ»)
18 октября, 15:52
Челестини о 3:2: «Спартак» – лучшая команда, с которой ЦСКА пока играл. Нам повезло с реализацией. С Круговым, Глебовым, Матеусом мы как ракета влетаем в пространство»
5 октября, 16:41
Хавбек ЦСКА Алвес о неучастии в ЧМ U20: «Сказали, что меня не отпустят. Право голоса на 100 процентов принадлежит клубу, я не принимал никакого решения»
29 сентября, 07:40
Главные новости
«Барса» хочет продлить 18-летнего Эрнандеса. У хавбека из второй команды истекает контракт
сегодня, 06:44
Спаллетти возглавил «Ювентус», апелляция Валиевой по делу о дисквалификации отклонена, Медведев и Бублик в 1/4 финала «Мастерса», Баттон завершает карьеру и другие новости
сегодня, 06:10
Верратти о том, что Италия пропустила два последних ЧМ: «Третий раз будет уже чересчур. Мои дети еще не видели сборную на турнире»
сегодня, 04:40
Чемпионат России. ЦСКА против «Пари НН», «Зенит» сыграет с «Локо» в субботу
сегодня, 04:24
Денисов перед матчем с «Краснодаром»: «Рассчитываем победить. У нас хорошие воспоминания от прошлого выезда туда, когда мы выиграли 3:0»
сегодня, 03:17
Канисарес о Винисиусе: «Преференций от Алонсо он не получит, но агрессии тоже не будет. Хаби поступает разумно, избегая шума в СМИ»
вчера, 22:09
Бородюк о «Динамо»: «Величайший клуб, о котором знают во всем мире. Карпин должен понимать, куда пришел работать. Пока совмещение не дает необходимого результата»
вчера, 21:04
Шченсны назвал Буффона, Яшина, Нойера, Чеха лучшими вратарями в истории. Голкипер «Барсы» в шутку добавил в список себя
вчера, 21:01
Жорди Альба: «Месси – лучший футболист в истории. Выступать с ним было привилегией и гордостью. Я стал намного лучше как игрок»
вчера, 20:14
Писарев о «Спартаке»: «Проблема в том, что Жедсон и Барко – игроки одной позиции. Семак поставил Глушенкова на любимую позицию, а Энрике убедил играть на другой. Как решит Станкович – вопрос»
вчера, 20:01
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Шавло: «Станковича надо оставить до зимы, а потом принимать решение. Гарсия? В «Спартаке» должны работать топ-тренеры»
10 минут назад
ЦСКА поздравил Челестини с 50-летием: «Желаем побед у руля армейцев, успехов в развитии клуба и каждого футболиста!»
23 минуты назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Шэньчжэнь», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире
31 минуту назадВидео
Онопко о Карпине в «Динамо»: «Что было в «Ростове» и сборной — это работает. Нужно время, и футболистам тоже»
38 минут назад
Романцев об отставке Парфенова из «Торпедо» через месяц после назначения: «Паноптикум, да и только! Начальники, видимо, перепутали Дмитрия со Стариком Хоттабычем»
55 минут назад
Чемпионат Испании. «Хетафе» примет «Жирону», «Реал» сыграет с «Валенсией» в субботу
сегодня, 06:25
«Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 05:47
Защитник «Крыльев» Костанца: «Мне кажется, что россияне смогли бы выйти на чемпионат мира. Бразильцы, надеюсь, выиграют первенство в 2026 году»
сегодня, 05:37
Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Аугсбурга», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 05:22
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Шабабом», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
сегодня, 05:00