Агент Алвеса: «Сейчас не время думать об уходе из ЦСКА. Получаем запросы, но официальных предложений – никогда»

Агент Матеуса Алвеса оценил слухи о возможном уходе хавбека из ЦСКА.

«Мы постоянно получаем запросы об игроке, но никогда не получали официальных предложений о переходе его из ЦСКА. Мой партнер Джулиано Бертолуччи и я будем в Лондоне во время следующего международного перерыва и поговорим об этом.

Я считаю, что сейчас не время думать об уходе из ЦСКА. ЦСКА играет очень важную роль в карьере Матеуса », — сказал Лекка Де Камарго.