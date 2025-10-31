Агент Алвеса: «Сейчас не время думать об уходе из ЦСКА. Получаем запросы, но официальных предложений – никогда»
Агент Матеуса Алвеса оценил слухи о возможном уходе хавбека из ЦСКА.
«Мы постоянно получаем запросы об игроке, но никогда не получали официальных предложений о переходе его из ЦСКА. Мой партнер Джулиано Бертолуччи и я будем в Лондоне во время следующего международного перерыва и поговорим об этом.
Я считаю, что сейчас не время думать об уходе из ЦСКА. ЦСКА играет очень важную роль в карьере Матеуса», — сказал Лекка Де Камарго.
