Джокович 65-й раз подряд прошел первый круг на «Большом шлеме»

Третья ракетка мира Новак Джокович на «Ролан Гаррос» обыграл Александара Ковачевича – 6:3, 6:2, 7:6(1).

Серб 65-й раз подряд прошел первый круг на турнире «Большого шлема». Последнее поражение на старте «Шлема» он потерпел на Australian Open-2006.

По этому показателю он сравнялся с Роджером Федерером, который не проигрывал в первом круге ТБШ в период с 2003-го по 2021-й.

Теперь сыграет с Мартоном Фучовичем.

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