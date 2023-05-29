Джокович 65-й раз подряд прошел первый круг на «Большом шлеме»

Теги Роджер Федерер Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Александар Ковачевич Теннис

Третья ракетка мира Новак Джокович на «Ролан Гаррос» обыграл Александара Ковачевича – 6:3, 6:2, 7:6(1).

Серб 65-й раз подряд прошел первый круг на турнире «Большого шлема». Последнее поражение на старте «Шлема» он потерпел на Australian Open-2006.

По этому показателю он сравнялся с Роджером Федерером, который не проигрывал в первом круге ТБШ в период с 2003-го по 2021-й.

Теперь сыграет с Мартоном Фучовичем.

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3 комментария

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Tarkovski
И кому ж Федя проиграл в 2021 в первом круге?) Как-то коряво сформулировали, так бы и написали что до окончания карьеры не проигрывал
+4
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dedpihto59
Начало есть, вперёд за 23🏆‼️
+2
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Istianoff
Тогда, в 2006 году, Новак проиграл абсолютному топарю Полу Голдштейну.
+1
0
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