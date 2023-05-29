Семак, Карпин и Федотов – финалисты премии «Тренер сезона». Владимир – лидер голосования фанатов

Сергей Семак, Владимир Федотов или Валерий Карпин получат приз лучшему тренеру Мир РПЛ.

Специалисты, возглавляющие « », и « » соответственно, стали финалистами в номинации «Тренер сезона». Федотов получил от болельщиков наибольшее количество голосов.

Третий этап голосования продлится с 29 мая по 2 июня. Победителей выберут капитаны, главные тренеры команд Мир РПЛ, легенды лиги и эксперты телеканала «Матч Премьер». При равенстве голосов преимущество получит номинант с лучшим результатом в голосовании болельщиков.

Церемония вручения премии «Winline Герои РПЛ» пройдет 4 июня в Москве и начнется в 19:00.

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