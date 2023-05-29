Семак, Карпин и Федотов – финалисты премии «Тренер сезона». Владимир – лидер голосования фанатов

Теги ЦСКА Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги Валерий Карпин Владимир Федотов Футбол

Сергей Семак, Владимир Федотов или Валерий Карпин получат приз лучшему тренеру Мир РПЛ.

Специалисты, возглавляющие «Зенит», ЦСКА и «Ростов» соответственно, стали финалистами в номинации «Тренер сезона». Федотов получил от болельщиков наибольшее количество голосов.

Третий этап голосования продлится с 29 мая по 2 июня. Победителей выберут капитаны, главные тренеры команд Мир РПЛ, легенды лиги и эксперты телеканала «Матч Премьер». При равенстве голосов преимущество получит номинант с лучшим результатом в голосовании болельщиков.

Церемония вручения премии «Winline Герои РПЛ» пройдет 4 июня в Москве и начнется в 19:00.

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46 комментариев

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Aleksey Yashin
Талалаев, выведший Химки и Торпедо в лучшую лигу мира: ну да, ну да, пошёл я на ###
+63
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+62
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S. A.
Если ЦСКА выиграет второе место и Кубок, первый сезон Валентиныча можно считать мега-успешным
+35
-6
+29
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Виктор Михайлович Гончаренко! 15матчей с Уралом без поражений, спас команду без стыков оставив по итогам сезона на 11 месте приняв на последнем...финал верхней сетки кубка...
+23
-2
+21
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bad_bear
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ S. A.
Если ЦСКА выиграет второе место и Кубок, первый сезон Валентиныча можно считать мега-успешным
может всё-таки займёт второе место и выиграет кубок? 😬
+11
-2
+9
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Homelender_666
Ответ Aleksey Yashin
Талалаев, выведший Химки и Торпедо в лучшую лигу мира: ну да, ну да, пошёл я на ###
Талалаев их не вывел, а переправил. Он - Харон)
+6
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Зелёный гопник
Галактиктионов заслуживает быть в данной тройке!
+6
-1
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Люблю Марго Робби
Личка, за Оренбургом очень было интересно наблюдать
+5
0
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Сергей
Нельзя также не отметить Галактионова в Локомотиве - при немце цинбауэре в первом круге команда была почти мёртвая и как ожила после смены тренера.
+5
0
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S. A.
Ответ bad_bear
может всё-таки займёт второе место и выиграет кубок? 😬
Да
+3
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Антоша Спирин
Я б при любом раскладе Карпину отдал. Ростов - это не Зенит, и не ЦСКА
+11
-8
+3
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Ответ Spartak Forever
Комментарий удален модератором
Гончаренко лучшим был по сезону с учётом того как принял Урал и как провёл сезон, финал кубка верхней сетки, 15 матчей подряд без поражений...
+4
-1
+3
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Алексей Кузнецов
Личка заслуживал находится в тройке, ибо поставил "Оренбургу" классный футбол.
+3
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alexman1996
Да тут много кандидатов ещё можно докинуть. И Личка хорош со своим безбашенным футболом, и Ташуев с Ахматом прилично смотрелся, и Гончаренко с Галактионовым Урал и Локо соответственно из задницы вытащили.
+2
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Дмитрий9779
ЦСКА до зимнего перерыва играл плохо,команда Семака ровно провела весь сезон.Работа Карпина в сборной это мрак,в Ростове с небольшим бюджетом что-то получается,по совокупности на лучшего не тянет,Осинькина ободрали,Личка поставил хороший футбол Оренбургу,ему бы в защиту толковых игроков ..Тренер победителей РПЛ лучший,все таки 5 раз подряд выиграть чемпионство это показатель
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Shadow1882
Ну за превращения Облякова в машину можно орден давать, не то что тренера сезона
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Homelender_666
Ответ Мирзоанис Якубов
А Садыгов тогда кто? Уинстон?)))
))) Харон не из "Джона Уика". Харон - это тот, кто переправляет души в царство мёртвых)
+2
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Ветер
Талалаев лучше всех. Как собирательный образ РПЛ в этом году.
+1
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dimitrii36
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Наталья Ларионова
Карпин здесь лишний точно. 1. Семак 2.Федотов 3.Галактионов или Личка.
а четырнадцать апостолов вегана куды девать
+1
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Толик Вдовенко
Скажите организаторам голосования, что это не тот Владимир
+3
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Олег Комисаров
Ташуев должен быть
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Arman FCSM
Ташуев
+2
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Ветер
Вручите Карпуше "тренер года в городе Ростов". Его тошнотный футбол, только там находит отклик. Семак пусть Малкому награду сразу отдаст. Ну а Федотов , в номинации "конюх года" если только.
+5
-5
0
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Yen Bedder
Если Ростов по итогу войдет в тройку, то с учетом состава и возможностей Карпин без вопросов.
+4
-4
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DVS1
А я б Гончаренко добавил. Он Урал из полнейшей жопы вытащил и еще и за кубок поборолся. И Галактионова однозначно тоже
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Владислав Бондарчук
Андрей наш идеальный кандидат, его тренерская работа видна издалека
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