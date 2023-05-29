Джокович написал на камере: «Косово – сердце Сербии! Остановите насилие» после выхода во второй круг «Ролан Гаррос»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Политика Теннис

Третья ракетка мира Новак Джокович призвал прекратить насилие над сербами в Косове.

После выхода во второй круг «Ролан Гаррос» он написал на камере: «Косово – сердце Сербии! Остановите насилие».

Так Джокович отреагировал на столкновения этнических сербов с полицией в Косове.

В 2008 году Джокович публично выступал в защиту территориальной целостности Сербии и против признания Косова как независимого государства.

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158 комментариев

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Назар Игорь
Джоковича и без того не любят на западе за его манеру говорить то что думает, теперь жду что будут полоскать его все кому не лень. Косовары любимцы в Европе, сербы нет.
+121
-14
+107
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Timur773358
один из немногих адекватный, не меняет мнения. Респект и уважуха брат!
+115
-26
+89
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Доктор Броманталь
Ответ Александр Максаков
Ещё и на кириллице, уважаю
Сербы пишут на кириллице.
+45
0
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Александр Максаков
Ещё и на кириллице, уважаю
+50
-15
+35
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Helga Kl
Мой любимый свято верит в человечество ❤
+54
-21
+33
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Shtirlic
Ответ Vitto
Но жить сербы любят у ненавистных европейцев/американцев, а вот в любимую Россию ни ногой...
А при чем тут у вас Россия?
+31
-7
+24
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Гильяно
Прямо сейчас в Косово происходит беспредел по отношению к коренному сербскому населению, более 50 сербов пострадали в ходе насилия со стороны военного натовского контингента
+34
-11
+23
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Noob Saibot
Косово - Сербия. Джок - молодец
+37
-14
+23
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Evgeny Trifonov
Ответ Дмитрий Дмитриев
Нет, Косово признали страны ЕС, последствия возможны для Джоки
не все страны а 26 из 30! например Испания которая в НАТО и ЕС не признаёт. Вообще в мире Косово признали 89 государств из 193 (46%) это даже не большинство. Но лицемеры попробуют отменить Новака.
+26
-3
+23
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Дмитрий Дмитриев
Ответ Gepard_GRIN
За пацифизм?
Нет, Косово признали страны ЕС, последствия возможны для Джоки
+32
-9
+23
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Gepard_GRIN
Ответ Дмитрий Дмитриев
Нет, Косово признали страны ЕС, последствия возможны для Джоки
Значит за "сердце Сербии". Ну это из разряда "я художник - я так вижу". В целом, конечно согласен с вами, может прилететь Джоку, он же серб, а не украинец.
+27
-10
+17
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Никита Волк
В твиттере Новака уже называют националистом и фашистом, и просят отстранить от соревнований
+21
-6
+15
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Дмитрий Дмитриев
Жесть,будут санкции.....
+20
-5
+15
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кб измайлово
почёт и уважение!
+25
-12
+13
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Shtirlic
Ответ Vitto
Почитайте комменты и догадайтесь...
В комменте на который вы отвечали ни слова про Россию.
+13
-1
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And-Rover
Ответ Россия будет свободной
Украина вместе с Россией строили когда-то империю совместно, это так, да
Украина была образована в 20-м веке. Историк фигов.
+11
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IrbIS
Ответ Россия будет свободной
Комментарий удален модератором
мне без разницы на скольких языках ты говоришь, это не показатель твоего мировоззрения и ума, а вот коммент про перевести свой богатый язык - ради изучения других иностранных - это показатель, и ты манк в худшем виде...заискивающий и просящий
+10
0
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ЛексЛютый
Ответ Ноу Нейм
Так Косово было частью Сербии, а Крым чьей частью был или это другое?
Учебник истории вам в помощь, там написано чьей частью, какой ценой и когда он таковым стал.
Другое-это когда не руководствуешься историческими вещами и пытаешься в струю попасть, лишь бы плюсов набить.
+11
-1
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a2wai
Ну и в чем он не прав.
+11
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Месси из Сибири
Ответ Россия будет свободной
государства - пережиток прошлого. особенно империи типа Российской или Сербской. любые империи
Что насчёт украинской империи, эту можно?
+17
-8
+9
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Месси из Сибири
Ответ Россия будет свободной
у нее есть колонии, желающие от нее отделиться? ни единой
Смешно. "Страна" в 14-м году по швам трещала. Еле-еле минскими удалось удержать. Сейчас под дулами автоматов вроде как склеили франкенштейна, но посмотрим надолго ли.
+9
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Александр Горлов
Комментарий удален модератором
Это можно и в обратную сторону сказать, почему моровое сообществл признаёт Косово, но не признаёт ЛНР и ДНР
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-6
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SKA Rostov1992
Ответ LONDON-TOWN
Заставят признать Косово, подписать письмо, чтобы получить доступ к Уимблдону. Схема уже отработана на российских теннисистах.
Новака ни кто не заставит это сделать, вспомни его позицию по прививкам, если он с ковидом не изменил своим убеждениям, то по такому вопросу и подавно он ни чего не признает и не подпишет
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AminO2
Новак - человечище!
+9
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Dym86
Ответ Россия будет свободной
у нее есть колонии, желающие от нее отделиться? ни единой
Крым и Донбасс хотели отделиться. Явный раскол по языковому и историческому вопросу. По всем вопросам страна расколота была. Косово тоже не колония.
+8
0
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