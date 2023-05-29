Джокович написал на камере: «Косово – сердце Сербии! Остановите насилие» после выхода во второй круг «Ролан Гаррос»
Третья ракетка мира Новак Джокович призвал прекратить насилие над сербами в Косове.
После выхода во второй круг «Ролан Гаррос» он написал на камере: «Косово – сердце Сербии! Остановите насилие».
Так Джокович отреагировал на столкновения этнических сербов с полицией в Косове.
В 2008 году Джокович публично выступал в защиту территориальной целостности Сербии и против признания Косова как независимого государства.
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