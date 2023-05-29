В КХЛ запретят останавливаться за воротами и затягивать матч. Каменский заявил: «Хотим добавить интенсивности игре»

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Валерий Каменский сообщил о готовящихся изменениях в правилах в КХЛ .

«Пока мы не можем раскрывать всех деталей. В новом сезоне КХЛ будет много интересных изменений и правил. Лига все опубликует, как мы получим согласие от клубов. Раскрою вам некоторые из них.

Во-первых, мы хотим добавить интенсивности игре. Теперь нельзя будет останавливаться за воротами, и затягивать игру. Эти изменения мы опробовали в МХЛ в сезоне-2022/2023, и всем клубам понравилось. Также клубам разослали информацию о перекрестном плей-офф.

Чтобы хоккей был интересным и было как можно больше шайб, добавили еще несколько предложений, но их пока не могу озвучивать.

Связано ли это с игрой в неравных составах? Не могу сказать.

Но изменения в хоккейной Лиге чемпионов нравятся. Все делается для повышения результативности. Хоккей – это голы», – сказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.

Хоккейная Лига чемпионов со следующего сезона введет три новых изменения в правилах:

– Команда, получившая малый штраф, продолжит играть в меньшинстве, даже если соперник забил гол;

– Команда получит малый штраф даже в случае того, если соперник забил гол при отложенном удалении;

– Если команда забивает в меньшинстве, то у соперника заканчивается большинство.

35 комментариев

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Дмитрий9779
Перед отражением броска из за красной,вратарь должен объехать вокруг ворот чтобы отбить шайьу.

Вбрасывания делать там где вратарь поймал шайбу.

Овертаймы проводить в формате одних вратарей
+42
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Sjjoe sakic
Что за бред?!
+33
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tamtamtamtamov
Давайте вратарей уберём?
+28
-1
+27
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Космический Котик
Ответ tamtamtamtamov
Давайте вратарей уберём?
И ворота.
+18
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Олег
Охинею не парите, чего ещё придумать собираетесь? Из-за ворот атаки и начинаются.
+10
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DMBS
Вратарские ловушку и щитки можно уменьшить в два раза например :) Все равно на чемпионате мира в ближайшие годы не играть, можно изгаляться
+9
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+8
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chubakka
о какой интенсивности может идти речь, если все вбрасывания превращаются в долгий театр линейных? снова не там чешут.
+6
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tamtamtamtamov
А можно ещё каждому по шайбе-зачем за одной бегать?)
+5
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Snow11
Вопрос? Что значит останавливаться за воротами и затягивать матч??? Можно подробнее???
В смысле защу стоять за воротами и ждать пересменки?? Так это давно уже моветон в духе нашей сборной , ну еще чехов быть может
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Александр Василич
Ответ Дмитрий9779
Правило 63,2 в МХЛ и НМХЛ, связано с задержкой шайбы в зоне ограничения игры вратарей – трапеции за воротами. Игроки часто останавливаются за воротами, ждут, пока партнёры сменятся и раскатятся. В это время не происходит никаких атакующих действий. Судья, увидев игрока с шайбой за воротами, должен поторопить его. Если хоккеист не двигается, игра должна быть остановлена и вбрасывание проведено в зоне защиты нарушившей правила команды. Этой команде не разрешается производить смену. При следующем нарушении этого правила на хоккеиста должен быть наложен малый штраф за задержку игры. Правило направлено на то, чтобы ускорить темп игры, повысить её динамику.
"игра должна быть остановлена и вбрасывание проведено в зоне защиты нарушившей правила команды."
Повысили темп.))остановили,а потом на вбрасывание уходит 5 минут.
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гилберт
Три изменения лютейший бред!!!
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гилберт
Не знаю про что они, но надо запретить прижимать шайбу к борту. Раньше прижимали коньками домиком, потом это запретили. Сейчас прижимают клюшкой и давят коньком, а пять человек пытаются шайбу выковырять. Давно это нужно было запретить и неважно за воротами или нет.
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Космический Котик
Хоккейная Лига чемпионов со следующего сезона введет три новых изменения в правилах:

– Команда, получившая малый штраф, продолжит играть в меньшинстве, даже если соперник забил гол;

– Команда получит малый штраф даже в случае того, если соперник забил гол при отложенном удалении;

– Если команда забивает в меньшинстве, то у соперника заканчивается большинство.
___

С ума сошли, что ли? Первое апреля не скоро.
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заводчанин
Пропустить в меньшинстве и остаться играть также , это вообще бред
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Sergej Klassen
А трактовать будет, каждый, как хочет!??
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Tina
Вообще полная ахинея 🤦‍♂️Уже не знают что придумать, столько нововведений что игроки запутаются и болелы тоже.
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KRAN
Последнее правило классное.
Если отложенное удаление сохраняется то надо запрещать менять вратаря на шестого игрока.
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Ястреб
Хрен полная…
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ezhik38
Итак хоккей в шорт-трек превратили...))
С этими маленькими площадками никакой комбинационной игры не осталось, сплошная беготня туда-сюда...
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Артём Коковихин
Каменский ты дурачок или как... Совсем уже, полностью хотите хоккей в России убить.
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Валера Синюков
У Каменского и его товарищи поехала крыша! Я от него такого не ожидал.
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гилберт
Типа защитнику нельзя находиться с шайбой за воротами когда партнёры меняются???
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ГЕНПЛАН
Такое впечатление, что и тут Йозика не обошлось))
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Домингес Казань
играть без вратарей,у защитников отнять клюшки,вместо малых штрафов назначать буллиты...бредовых идей ещё много,есть чему ещё стремится
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Ушат*Помоев
А смены как проводить?
Защитник пасует, а нападающий, в этот момент поехал на смену?
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