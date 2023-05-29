В КХЛ запретят останавливаться за воротами и затягивать матч. Каменский заявил: «Хотим добавить интенсивности игре»
Валерий Каменский сообщил о готовящихся изменениях в правилах в КХЛ .
«Пока мы не можем раскрывать всех деталей. В новом сезоне КХЛ будет много интересных изменений и правил. Лига все опубликует, как мы получим согласие от клубов. Раскрою вам некоторые из них.
Во-первых, мы хотим добавить интенсивности игре. Теперь нельзя будет останавливаться за воротами, и затягивать игру. Эти изменения мы опробовали в МХЛ в сезоне-2022/2023, и всем клубам понравилось. Также клубам разослали информацию о перекрестном плей-офф.
Чтобы хоккей был интересным и было как можно больше шайб, добавили еще несколько предложений, но их пока не могу озвучивать.
Связано ли это с игрой в неравных составах? Не могу сказать.
Но изменения в хоккейной Лиге чемпионов нравятся. Все делается для повышения результативности. Хоккей – это голы», – сказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.
Хоккейная Лига чемпионов со следующего сезона введет три новых изменения в правилах:
– Команда, получившая малый штраф, продолжит играть в меньшинстве, даже если соперник забил гол;
– Команда получит малый штраф даже в случае того, если соперник забил гол при отложенном удалении;
– Если команда забивает в меньшинстве, то у соперника заканчивается большинство.
Вбрасывания делать там где вратарь поймал шайбу.
Овертаймы проводить в формате одних вратарей
В смысле защу стоять за воротами и ждать пересменки?? Так это давно уже моветон в духе нашей сборной , ну еще чехов быть может
Повысили темп.))остановили,а потом на вбрасывание уходит 5 минут.
– Команда, получившая малый штраф, продолжит играть в меньшинстве, даже если соперник забил гол;
– Команда получит малый штраф даже в случае того, если соперник забил гол при отложенном удалении;
– Если команда забивает в меньшинстве, то у соперника заканчивается большинство.
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С ума сошли, что ли? Первое апреля не скоро.
Если отложенное удаление сохраняется то надо запрещать менять вратаря на шестого игрока.
С этими маленькими площадками никакой комбинационной игры не осталось, сплошная беготня туда-сюда...
Защитник пасует, а нападающий, в этот момент поехал на смену?