В КХЛ запретят останавливаться за воротами и затягивать матч. Каменский заявил: «Хотим добавить интенсивности игре»

Валерий Каменский сообщил о готовящихся изменениях в правилах в КХЛ .

«Пока мы не можем раскрывать всех деталей. В новом сезоне КХЛ будет много интересных изменений и правил. Лига все опубликует, как мы получим согласие от клубов. Раскрою вам некоторые из них.

Во-первых, мы хотим добавить интенсивности игре. Теперь нельзя будет останавливаться за воротами, и затягивать игру. Эти изменения мы опробовали в МХЛ в сезоне-2022/2023, и всем клубам понравилось. Также клубам разослали информацию о перекрестном плей-офф.

Чтобы хоккей был интересным и было как можно больше шайб, добавили еще несколько предложений, но их пока не могу озвучивать.

Связано ли это с игрой в неравных составах? Не могу сказать.

Но изменения в хоккейной Лиге чемпионов нравятся. Все делается для повышения результативности. Хоккей – это голы», – сказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.

Хоккейная Лига чемпионов со следующего сезона введет три новых изменения в правилах:

– Команда, получившая малый штраф, продолжит играть в меньшинстве, даже если соперник забил гол;

– Команда получит малый штраф даже в случае того, если соперник забил гол при отложенном удалении;

– Если команда забивает в меньшинстве, то у соперника заканчивается большинство.