Владимир Крикунов: «Канада – хоккейная страна, которая доминирует в мире. Но им не долго осталось. Дайте России сыграть, мы поборемся за звание лучших»

Владимир Крикунов высказался о том, что Канада установила новый рекорд по победам на ЧМ.

выиграла золотые медали на ЧМ-2023, обыграв Германию (5:2) в финале турнира.

Команда установила новый рекорд, обойдя сборные СССР и России, у которых в сумме 27 золотых медалей на ЧМ.

«Конечно, не удивительно, что Канада нас обогнала по общему количеству чемпионств на чемпионатах мира. Это хоккейная страна, которая сейчас доминирует в мире. Раньше доминировали мы, а сейчас они. Но им не долго осталось, ха-ха.

Дайте нам сыграть, и тогда поборемся за звание лучших в мире. Наша сборная могла бы выиграть этот чемпионат. Все это понимают.

Общий уровень хоккея в мире растет. Уже все в Европе умеют кататься, хорошо бросать и бегать. Третье место и второе место говорит о том, что нам скоро придется воспринимать всерьез эти сборные. Но все же будущее за нами. Пройдет много лет, а Россия все еще будет ведущей хоккейной страной», – считает бывший главный тренер сборной России Крикунов.

Канада выиграла 28-й ЧМ по хоккею – это рекорд. У России/СССР – 27 золотых медалей