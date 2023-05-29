Владимир Крикунов: «Канада – хоккейная страна, которая доминирует в мире. Но им не долго осталось. Дайте России сыграть, мы поборемся за звание лучших»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Крикунов Сборная Канады по хоккею Сборная Латвии по хоккею Сборная Германии по хоккею сборная СССР ЧМ по хоккею Хоккей

Владимир Крикунов высказался о том, что Канада установила новый рекорд по победам на ЧМ.

Сборная Канады выиграла золотые медали на ЧМ-2023, обыграв Германию (5:2) в финале турнира.

Команда установила новый рекорд, обойдя сборные СССР и России, у которых в сумме 27 золотых медалей на ЧМ.

«Конечно, не удивительно, что Канада нас обогнала по общему количеству чемпионств на чемпионатах мира. Это хоккейная страна, которая сейчас доминирует в мире. Раньше доминировали мы, а сейчас они. Но им не долго осталось, ха-ха.

Дайте нам сыграть, и тогда поборемся за звание лучших в мире. Наша сборная могла бы выиграть этот чемпионат. Все это понимают.

Общий уровень хоккея в мире растет. Уже все в Европе умеют кататься, хорошо бросать и бегать. Третье место Латвии и второе место Германии говорит о том, что нам скоро придется воспринимать всерьез эти сборные. Но все же будущее за нами. Пройдет много лет, а Россия все еще будет ведущей хоккейной страной», – считает бывший главный тренер сборной России Крикунов.

Канада выиграла 28-й ЧМ по хоккею – это рекорд. У России/СССР – 27 золотых медалей

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18 комментариев

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selso99
Трепещи, Канада!
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Макс Смирнов
Какой то парадокс произошел , что на хоккейной , что на футбольной ветках , что здесь что там кричат наши великие , что вот мы бы всех порвали , верните нас , вопрос а предыдущие 10 лет , почему тогда не выигрывали , детский сад какой то честное слово
+8
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nikolai 75
приехали бы Овечкины,Малкины,Капризовы ит.д. проиграли бы 3-4 звеньям неудачников КС или финнам .и на этом все. по классике
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МихаилДжекович
Раньше доминировали мы (c)
Это когда ??? )))
+4
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Einfach Safari
Ответ selso99
Трепещи, Канада!
уже трепещат, как кленовые листья на ветру)
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avcgloronalduMU
чм был как праздник, зайдет РФ и будет все в штыки
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Baco85
так вам давали )
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Cube Litening C:68X
😯
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klet
Говорящая фамилия, как-раз под такой случай.
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Кирилл19
На ЧМ не определяется, кто лучший в мире, это невозможно по понятным причинам, для этого есть(был) другой турнир, а в общем понятно и так, в сильнейших составах РФ и Канады вопрос о победителе стоять не будет
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alex1382
юморист уровня Петросяна
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weaverpro
Сыграть скоро не получится - надо привыкать и мусолить тему дальше ))
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alex1382
Ответ nikolai 75
приехали бы Овечкины,Малкины,Капризовы ит.д. проиграли бы 3-4 звеньям неудачников КС или финнам .и на этом все. по классике
и Третьяк бы опять пел, что в таком престижном турнире не возможно всегда побеждать, но играли достойно
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Саша Матвеев
Ответ nikolai 75
приехали бы Овечкины,Малкины,Капризовы ит.д. проиграли бы 3-4 звеньям неудачников КС или финнам .и на этом все. по классике
А вот если бы мы(РОССИЯ) также привозила всегда игроков из команд не попавших в плей-офф. Из 3-4 звеньев.Ну и 5 из топ -6. Какое место заняла бы? Очень сомневаюсь, что хоть раз в финал вышли бы.
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