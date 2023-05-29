«Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с днем рождения.

Бывшему футболисту сборной России, а ныне заместителю генерального директора « » исполнилось 42 года.

«Отличного дня, 🥳» – говорится в твите лондонского клуба. К посту также прикреплено видео покера Аршавина в матче против «Ливерпуля», который состоялся на «Энфилде» в 2009 году.

Россиянин выступал за « » с 2009 по 2013 год. В рамках он провел 105 матчей и забил 23 гола.

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