«Арсенал» поздравил Аршавина с днем рождения, выложив видео покера «Ливерпулю»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал соцсети Футбол

«Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с днем рождения.

Бывшему футболисту сборной России, а ныне заместителю генерального директора «Зенита» исполнилось 42 года. 

«Отличного дня, Андрей 🥳» – говорится в твите лондонского клуба. К посту также прикреплено видео покера Аршавина в матче против «Ливерпуля», который состоялся на «Энфилде» в 2009 году. 

Россиянин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В рамках АПЛ он провел 105 матчей и забил 23 гола. 

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49 комментариев

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Tollie
согласовано ли это с зинченкой?
+172
-23
+149
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Криштиану Роналду
Неожиданно крутой жест от канониров. Шава легенда с ДР!
+116
-7
+109
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Aleksey Yashin
Что по этому поводу думает Левандовски?
+101
-12
+89
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red hikkikomori
Ответ Tollie
согласовано ли это с зинченкой?
Ну поплачет и все на этом) в Арсенале думаю уже привыкли)
+73
-18
+55
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Никита Смолов
Как там Зинченко ? Реанимацию вызвали уже ?
+68
-19
+49
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Тиджани Бабангида
Очень достойно . «Арсеналу» - уважение.
Аршавин заслуживает
+28
0
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CriminalJoint62
В комментариях все только рады и поздравляют Аршавина, по крайней мере, в твиттере
+24
0
+24
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Attack Sir
С днём рождения Андрея Сергеевича. Перформанс, конечно, поистине легендарный.
+20
-1
+19
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D-eisler@yandex.ru
Ответ Aleksey Yashin
Что по этому поводу думает Левандовски?
и Гашек
+20
-5
+15
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Жбан
Легендарный покер был, конечно, приятно, что помнят и не стремаются этого в текущей ситуации)
+14
-1
+13
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Заяцволк
Похоже скоро в клубе кто-то заплачет, и решит покинуть его
+21
-9
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Артем Л
Ответ Криштиану Роналду
Неожиданно крутой жест от канониров. Шава легенда с ДР!
Смотрел тот мачт по сопке. Как сейчас помню. Трудно поверить, но прошло уже 14 лет...
+11
0
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SadlerRG
Ответ Aleksey Yashin
Что по этому поводу думает Левандовски?
Покерфэйс Левандовски на покер Аршавина
+13
-3
+10
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Barry
Аршавин, Павлюченко, Биля, Погребняк, Жирков в АПЛ. Были времена.
+9
0
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j30
сейчас на арсенал столько грязи выльется из за того что они поздравляют игрока из страны агресора
+8
-3
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mr kovalsky
Ответ Aleksey Yashin
Что по этому поводу думает Левандовски?
Левандовски: это было не обсуждено с клубом.. а хотя погодите, это же клуб и поздравил…
+7
-2
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**Iscander**
Ответ Никита Смолов
Как там Зинченко ? Реанимацию вызвали уже ?
Пока наверное только слёзки.
+15
-11
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D-eisler@yandex.ru
А представляете как щас зинченко это читает? напишите в гугле "поридж плачет"
+8
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Александр Жердин
Аршавину - поздравления! Арсеналу - респект! Во это называется - Спорт вне политики!
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Мыкола
По краю идут. А как отреагировала плачущая легенда?))
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Sergeev55
с Днюхой, Андрюха!!!
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Dmitry Orlov
Во время, когда голы русских не включают в подборку голов игроков АПЛ из ВСЕХ стран, это выглядит неожиданно.
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Алексей Крапивкин
Интересно, много ли обиженных xохлов набежало в комментарии. Под постами Барсы был ад
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Брэд Либил
Ответ Dmitry Orlov
К сожалению, все - надолго не задержались, вернулись в РПЛ. Павлюченко говорит - это было ошибкой, другой игрок из списка прямо сказал, что с точки зрения зарплаты в РПЛ вернуться - было лучше. Но даже Аршавин не понял, что покер на Энфилде не гарантирует пожизненного места в старте, и надо было продолжать доказывать.
да нет. всё намного проще: уезжать в Англию надо в более раннем возрасте, чем они. дальше с нашим графиком чемпионата в 30 туров организм уже не может подстроиться под новую действительность. и получается, что один матч ярко отыграл, а потом 2 провалил. физически не могли потянуть.
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Рашпель793
Достойный жест. И немного неожиданно. Шава одним матчем вписал себя в историю английского футбола )
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