Канделаки о том, кто придумал название «Матч ТВ»: «Алексей Борисович Миллер. Были мнения, что будет сложно выговариваться, но он сказал: «Назовите, и все будет нормально»

Тина Канделаки рассказала, кто придумал название каналу «Матч ТВ».

– Кто придумал назвать канал «Матч ТВ»?

– Это был Алексей Борисович Миллер. Было много вариантов, но он сказал «Матч ТВ».

Прозвучали разные мнения, что это будет сложно выговариваться, сложно запоминаться. Но он сказал: «Назовите, и все будет нормально», – сказала заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга».