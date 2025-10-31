  • Спортс
  • Канделаки о том, кто придумал название «Матч ТВ»: «Алексей Борисович Миллер. Были мнения, что будет сложно выговариваться, но он сказал: «Назовите, и все будет нормально»
98

Канделаки о том, кто придумал название «Матч ТВ»: «Алексей Борисович Миллер. Были мнения, что будет сложно выговариваться, но он сказал: «Назовите, и все будет нормально»

Тина Канделаки рассказала, кто придумал название каналу «Матч ТВ».

Кто придумал назвать канал «Матч ТВ»?

– Это был Алексей Борисович Миллер. Было много вариантов, но он сказал «Матч ТВ».

Прозвучали разные мнения, что это будет сложно выговариваться, сложно запоминаться. Но он сказал: «Назовите, и все будет нормально», – сказала заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
