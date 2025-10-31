  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Четверых подозреваемых в ограблении Лувра задержали в очереди на матч «Парижа» и «Лиона». Украденные драгоценности не найдены до сих пор
3

Четверых подозреваемых в ограблении Лувра задержали в очереди на матч «Парижа» и «Лиона». Украденные драгоценности не найдены до сих пор

Подозреваемых в ограблении Лувра задержали в очереди на матч «Парижа» и «Лиона».

Команды в среду сыграли вничью (3:3) в 10-м туре Лиги 1.

Ограбление Лувра произошло в воскресенье, 19 октября. Преступники в балаклавах проникли в здание со стороны набережной Сены, где ведутся ремонтные работы. Они воспользовались грузовым подъемником, чтобы напрямую попасть в нужный зал в Галерее Аполлона на первом этаже. Двое мужчин проникли внутрь, третий ждал снаружи.

Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая ожерелье, брошь и диадему. Они были выставлены в витринах «Наполеон» и «Французские монархи». «Алмаз Регента», самый большой бриллиант коллекции в 140,64 карата, не был украден. Сообщалось, что преступники скрылись на мотоцикле TMax в направлении автомагистрали A6. 

В субботу были арестованы двое мужчин в возрасте около тридцати лет, подозреваемых в участии в составе группы из четырех человек, действовавших на месте преступления. Позднее им были предъявлены официальные обвинения, и они были помещены в следственный изолятор.

По данным RMC Sport, в среду вечером в парижском регионе были произведены еще несколько арестов. Согласно информации FranceInfo, подтвержденной BFMTV, четверо подозреваемых были задержаны у стадиона «Жан Буэн», когда они «спокойно ожидали» в очереди вместе с болельщиками на матч Лиги 1 между «Париж» и «Лионом». Сообщается, что их задержание сотрудниками спецбригады BRB произошло быстро и без происшествий.

Украденные драгоценности, стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро, до сих пор не найдены.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
происшествия
logoлига 1 Франция
болельщики
стадионы
logoПариж
logoЛион
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. «ПСЖ» сыграл вничью с «Лорьяном», «Монако» Головина и «Нант» сыграли 5:3, «Марсель» не смог победить «Анже»
29 октября, 22:05
Главные новости
«Матч ТВ» и РПЛ подпишут новый контракт на трансляции. Сумма – 28,5 млрд рублей за 4 года («РБ Спорт»)
4 минуты назад
Луис Энрике о Семаке и Анчелотти: «Я не вижу больших различий. Это тренеры-победители, оба – настоящие профессионалы. Они трудолюбивые, создают комфортную атмосферу»
12 минут назад
Название одного из клубов-участников FONBET Кубка России совпадает с фамилией легенды АПЛ. Какой?
13 минут назадТесты и игры
«Барселона» не станет требовать компенсацию от УЕФА по делу Суперлиги. «Реал» и компания А22 хотят 4,5 млрд евро «за понесенный ущерб»
32 минуты назад
Алонсо об извинении Винисиуса: «Вопрос закрыт. Это было очень ценное и позитивное заявление, я доволен. Мы все в одной лодке»
58 минут назад
Габи о Винисиусе: «Больше всего ненавижу в футболистах театральность. Его поведение неприемлемо и эгоистично. Никто не может ставить себя выше команды, если только ты не Месси»
сегодня, 08:55
Ямаль продолжает играть с болью в паху. Вингер «Барсы» проходит консервативное лечение, операцию могут сделать при необходимости
сегодня, 08:27
Канделаки о том, кто придумал название «Матч ТВ»: «Алексей Борисович Миллер. Были мнения, что будет сложно выговариваться, но он сказал: «Назовите, и все будет нормально»
сегодня, 08:20
«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, выиграв 2-й полуфинал у «ЛДУ Кито» 4:0 после поражения 0:3. В решающем матче сыграют с «Фламенго»
сегодня, 08:12
Жена Карпина: «Лучше продам почку, но не буду больше делать уборку дома. Терпеть не могу все эти пылесосы и тряпки. Готовлю, глажу, стираю сама»
сегодня, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
Черышев о реакции Винисиуса на замену в класико: «Он понимает, что ошибся. Уверен, он также извинился перед партнерами. Такое бывает, главное – двигаться дальше»
13 минут назад
КДК вновь отложил рассмотрение дела «Химок»: Есть ряд вопросов, которые необходимо исследовать»
24 минуты назад
Сенне Ламменс: «О вратарях «МЮ» было много негативных комментариев, но меня не волнует, что говорят. Когда дела идут плохо, тебя унижают, когда хорошо – превозносят до небес»
33 минуты назад
Бубнов о Юране: «Если бы ему дали «Спартак» или «Динамо», точно бы не было хуже, чем тренеры сейчас работают. Но топы ему не доверят»
44 минуты назад
Экс-хавбек ЦСКА Гордюшенко о Москве: «Удивили хмурые лица. Подходишь к людям, а на тебя смотрят, будто им хочешь плохо сделать. Но всегда помогают»
53 минуты назад
Сергей Шнуров: «Я уже отвык, что «Зенит» не чемпион. Хотя, может, пора бы и уступить для разнообразия. Но для меня он всегда чемпион»
сегодня, 09:06
38-летний Педро: «Это мой последний сезон в «Лацио». Каждый прожитый день приближает меня к завершению карьеры»
сегодня, 09:05
Сын Роналду дебютировал за Португалию U16 – он сыграл минуту. Сборная обыграла Турцию (2:0)
сегодня, 08:37
Олег Романцев: «Изучение русского языка иностранными тренерами правильно. Это уважение к стране»
сегодня, 08:37
Бабурин и «Торпедо» расторгли контракт. У экс-вратаря «Зенита» 19 игр на ноль за черно-белых
сегодня, 07:57