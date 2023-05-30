«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли во 2-й раз за 6 сезонов после вступления в НХЛ

«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли во 2-й раз за 6 лет существования клуба.

«Голден Найтс» выбили «Даллас» в финале Западной конференции (4-2, 6:0 в шестом матче).

« » вышел в финал Кубка Стэнли во 2-й раз за 6 лет существования клуба.

Клуб из Невады вступил в в 2017 году и дошел до решающей серии в первом же сезоне (2017/18). В финале он уступил «Вашингтону» (1-4).

В 2020 и 2021 году «рыцари» доходили до финала конференции и полуфинала плей-офф соответственно. В сезоне-2018/19 клуб вылетел в первом раунде, а в прошлом году не попал в плей-офф.