«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли во 2-й раз за 6 сезонов после вступления в НХЛ
«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли во 2-й раз за 6 лет существования клуба.
«Голден Найтс» выбили «Даллас» в финале Западной конференции (4-2, 6:0 в шестом матче).
«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли во 2-й раз за 6 лет существования клуба.
Клуб из Невады вступил в НХЛ в 2017 году и дошел до решающей серии в первом же сезоне (2017/18). В финале он уступил «Вашингтону» (1-4).
В 2020 и 2021 году «рыцари» доходили до финала конференции и полуфинала плей-офф соответственно. В сезоне-2018/19 клуб вылетел в первом раунде, а в прошлом году не попал в плей-офф.
Последние выходили в финал три раза за первые три года, но каждый раз проигрывали там всухую.
Так что новые финалисты были гарантированы, но "Сент-Луис" с молодым Боумэном на лавке и топ-вратарями ветеранами (Холл, Плант) показал себя лучше всех.