«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли во 2-й раз за 6 сезонов после вступления в НХЛ

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Уильям Фоли Брюс Кэссиди Келли МакКриммон Хоккей

«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли во 2-й раз за 6 лет существования клуба.

«Голден Найтс» выбили «Даллас» в финале Западной конференции (4-2, 6:0 в шестом матче).

«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли во 2-й раз за 6 лет существования клуба. 

Клуб из Невады вступил в НХЛ в 2017 году и дошел до решающей серии в первом же сезоне (2017/18). В финале он уступил «Вашингтону» (1-4). 

В 2020 и 2021 году «рыцари» доходили до финала конференции и полуфинала плей-офф соответственно. В сезоне-2018/19 клуб вылетел в первом раунде, а в прошлом году не попал в плей-офф.

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6 комментариев

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DenisBu
В эру расширения, только две команды выходили в финал минимум два раза за первые шесть лет существования франшиз: Вегас и Сент-Луис.
Последние выходили в финал три раза за первые три года, но каждый раз проигрывали там всухую.
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СержМиранэн
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Вегас не проиграл финал всухую. Там было 1:4
вообще-то он говорил про Сент-Луис.
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Александр Балабанов
Ответ DenisBu
В эру расширения, только две команды выходили в финал минимум два раза за первые шесть лет существования франшиз: Вегас и Сент-Луис. Последние выходили в финал три раза за первые три года, но каждый раз проигрывали там всухую.
При этом в первые 3 года после расширения-67 новые команды до финала варились в собственном соку.

Так что новые финалисты были гарантированы, но "Сент-Луис" с молодым Боумэном на лавке и топ-вратарями ветеранами (Холл, Плант) показал себя лучше всех.
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