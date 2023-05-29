Малком, Промес, Чалов претендуют на приз лучшему нападающему сезона Мир РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Квинси Промес Малком Федор Чалов Футбол

Мир РПЛ назвала имена претендентов на приз лучшему нападающему сезона.

В финал голосования премии Winline Герои РПЛ вышли три футболиста. Они были определены по результатам голосования болельщиков. 

На награду лучшему форварду номинированы: Федор Чалов (ЦСКА), МалкомЗенит»), Квинси Промес («Спартак»). 

В финальном голосовании будут участвовать главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Церемония награждения состоится 4 июня. 

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66 комментариев

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mean machine/
Ну, тут Малком без вариантов.
+46
-10
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Aleksey Yashin
А где Комличенко с сотней заработанных пенальти?)
+32
-5
+27
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Otchelnik
Ответ Aleksey Yashin
А где Комличенко с сотней заработанных пенальти?)
По привычке упал в борьбе за номинацию.
+20
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+20
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Назар Игорь
Малком не совсем нападающий, играет в глубине, он просто без вариантов лучший игрок РПЛ, близко только Промес.
+19
-4
+15
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Tydeus
Ответ Dr.Gebbelsss
Малком и Промес не чистые напы, но забили больше чистого нападающего Чалова)
Последние несколько месяцев тоже на фланге играет
+15
0
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Назар Игорь
Ответ Zenith forever
Малком и Промес больше всех забили, но они скорее атакующие полузащитники, хотя Промесу приходилось и в нападении играть, когда Соболев совсем скисал. А лучший нап, по соотношению время на поле / голы - Ваня Сергеев
Ваня джокер, тут он король.
+15
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+14
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Павел Мельников
Промес и Чалов, конечно, хороши, но сомнений в том, что лучший среди всех Малком, думаю, ни у кого не возникнет
+14
-2
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Колбаскер тут
Малком претендует. Остальные для списка
+15
-6
+9
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Zenith forever
Малком и Промес больше всех забили, но они скорее атакующие полузащитники, хотя Промесу приходилось и в нападении играть, когда Соболев совсем скисал. А лучший нап, по соотношению время на поле / голы - Ваня Сергеев
+13
-6
+7
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Сергей Галынский
Ответ Aleksey Yashin
А где Комличенко с сотней заработанных пенальти?)
Там же,где и дельфин Соболев
Оттачивают нырки
+9
-3
+6
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Rudenzik
Ответ Ебздрогыч
Все трое были хороши, и для определения лучшего логично рассматривать вклад каждого в общий результат команды. Малком (23+7), 30 голевых действий из 73 командных голов, принимал участие в 41% от общекомандных голов. Промес (20+7), 27 голевых действий из 60 командных голов, 45%. Чалов (17 +5), 22 голевых действия из 52, 42%. Цифры близкие, у Промеса повыше. И, если гипотетически убрать каждого из своей команды, то мне кажется, что Спартак пострадал бы больше всех.
Можно поспорить, кто больше бы пострадал, у Спартака остаётся Соболев больше 20 гол+пас, а у ЦСКА Заболотный 3+1
+4
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+4
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Dmitrii Serebrennikov
Ответ Dr.Gebbelsss
Малком и Промес не чистые напы, но забили больше чистого нападающего Чалова)
Ну справедливости ради надо отметить, что Чалов сейчас тоже в оттяжке играет, а чистого играет Заболотный
+2
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Ответ Zenith forever
В каждой линии, кроме вратарской есть игрок Зенита и Спартака. Это что компенсация Спартаку за проваленный сезон или просто Лукойл проплатил?
по Джикии перебор был, Промес справедливо в списке, Литвинов тоже качественный сезон провёл и прогрессирует...
+8
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энергетик
Ответ Shuller18
Из них форвард только Чалов...
К сожалению, в последней трети сезона Чалов играл не нападающим
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Антоша Спирин
Да, бросьте. Какие там номинации. Малком.
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тут всё очевидно, заберёт Малком...
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Александр Колосов
Малком лучший, но он не нападающий
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Андрей Андреев
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9 матчей подряд осенью, 4-5 матчей весной...
И сколько времени без голов?
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Андрей Андреев
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интересно если, открой посмотри его статистику...
Ок, 0 голов с 16.10.2022 по 08.04.2023. Топовый нападающий...
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Ответ Торна
Однозначно Промес. Треть голов команды его, да и не клал он пачками фармам и плюшевым, имитирующим борьбу
Промес завалил ключевой отрезок, когда на первый план должны были выйти его лидерские качества, не справился...
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Влад Безруков
Ответ Торна
Ключевое слово тоже. И много он с фланга назабивал?
9 голов за весну на позиции под Заболотным
12 голов на позиции нападающего до зимы
Во всех турнирах
Примерно равна статистика
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Ответ Торна
Дубль лошадям? Пусть проваливает и дальше если это провал
нужно было проявлять себя не только с цска, а против Химок, НН и в других матчах с подвалом где мы потеряли очки...вот о чём речь....
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Zenith forever
А где наши форварды - богатыри, Соболев, Комличенко, Дзюба? Гусары - молчать!
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Zenith forever
В итоге вот такая сборная получилась: Вратарь - Джикия, Сантос, Мойзес - Вендел, Сперцян, Литвинов - Малком, Промес, Чалов. Одного, как это принято в нашем чемпионате, удалили. Самим составителям такая команда не смешна?
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Zenith forever
Ответ Max Semenik
Не приговорен - не уголовник.
По одному из дел точно приговорят.
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