Малком, Промес, Чалов претендуют на приз лучшему нападающему сезона Мир РПЛ
Мир РПЛ назвала имена претендентов на приз лучшему нападающему сезона.
В финал голосования премии Winline Герои РПЛ вышли три футболиста. Они были определены по результатам голосования болельщиков.
На награду лучшему форварду номинированы: Федор Чалов (ЦСКА), Малком («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»).
В финальном голосовании будут участвовать главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Церемония награждения состоится 4 июня.
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