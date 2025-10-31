Габи о Винисиусе: «Больше всего ненавижу в футболистах театральность. Его поведение неприемлемо и эгоистично. Никто не может ставить себя выше команды, если только ты не Месси»

Габи высказался о поведении Винисиуса в класико.

Вингер «Реала » резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку главному тренеру. Позже бразилец извинился , но не упомянул Алонсо в заявлении. Сообщалось , что Винисиус обсудил ситуацию с командой и главным тренером на первой тренировке после класико.

«Он испытывает терпение всех, кто находится вокруг него, каждый день. Для меня это было ожидаемо, но если кто и должен вмешаться в ситуацию, – так это тренер.

Жесты и театральность – это то, что я больше всего ненавижу в футболистах. Когда все выносится на публику... Делайте все, что угодно, за закрытыми дверями, без проблем.

Что бы я сделал после случившегося в класико? После матча нужно поговорить с ним. Нельзя просто оставить все как есть, позволить ему выпустить заявление и не извиниться только перед тренером. Его поведение неприемлемо и эгоистично.

Он делает вещи, которые, на мой взгляд, недопустимы. Судит партнеров по команде, тренера, целую страну, называя нас всех расистами... Что, черт возьми, происходит? Это неправильно. Очень трудно уметь побеждать – когда слишком возносишься, начинаешь делать неподобающие вещи.

Никто не может ставить себя выше команды. Когда игрок чувствует себя выше остальных, – у него проблемы... Если только ты не Месси , который мог выигрывать матчи в одиночку», – сказал бывший полузащитник «Атлетико».