  • Жена Карпина: «Лучше продам почку, но не буду больше делать уборку дома. Терпеть не могу все эти пылесосы и тряпки. Готовлю, глажу, стираю сама»
Жена Валерия Карпина готова отдать почку, лишь бы не убираться по дому.

Дарья Карпина в соцсетях ответила на вопрос об уборке дома и наличии домработницы в рамках викторины «Роскошный максимум или базовый минимум».

«Иметь домработницу? Слушай, ну как будто бы роскошный максимум, но в моем случае у меня домработница только убирается. Готовлю я сама, глажу я сама, стираю сама. Только уборка [от домработницы] – для меня это уже такой базовый минимум.

Я все время говорю, даже если почему-то случится так, что мне придется ради этого продать почку, я лучше продам почку, но я не буду больше делать уборку у себя дома. Потому что я терпеть не могу все эти пылесосы и тряпки. Готовить – да, но убираться – нет», – сказала супруга главного тренера «Динамо» и сборной России. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Дарьи Карпиной
