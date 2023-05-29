Акинфеев, Сафонов и Лантратов номинированы на приз лучшему вратарю сезона РПЛ
Мир РПЛ назвала номинантов на приз лучшему вратарю сезона.
В финал голосования премии Winline Герои РПЛ вышли три вратаря. Претенденты на награду были определены по результатам голосования болельщиков.
На приз лучшему вратарю сезона претендуют: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Химки» / «Локомотив»).
В финальном голосовании будут участвовать главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Церемония награждения состоится 4 июня.
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Что-то вышло из моды (Сафонов)
А что-то вечно (Акинфеев)
С точки зрения того, кто не смотрел ни одного матча с участием Лантратова - действительно.
Как и не смотревший ни одного матча Барселоны может сказать, что тер Штеген ничем себя не проявил.
Что-то тут не то с логикой. :-)