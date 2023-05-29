Акинфеев, Сафонов и Лантратов номинированы на приз лучшему вратарю сезона РПЛ

Теги ЦСКА Локомотив Химки Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Краснодар Илья Лантратов Матвей Сафонов Футбол

Мир РПЛ назвала номинантов на приз лучшему вратарю сезона.

В финал голосования премии Winline Герои РПЛ вышли три вратаря. Претенденты на награду были определены по результатам голосования болельщиков.

На приз лучшему вратарю сезона претендуют: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Матвей СафоновКраснодар»), Илья Лантратов («Химки» / «Локомотив»). 

В финальном голосовании будут участвовать главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Церемония награждения состоится 4 июня. 

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57 комментариев

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Aleksey Yashin
Что-то модно (Лантратов)
Что-то вышло из моды (Сафонов)
А что-то вечно (Акинфеев)
+94
-6
+88
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Aleksandr Danilov
Лантратов топ, но часть сезона был на лавке. Сафонов может претендовать только на Золотой унитаз в этом сезоне. Конифей, Шелия, Лантратов
+50
-2
+48
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Chris "Birdman" Andersen
Акинфеев стабильнее. Лантратов хороший сезон провел в целом, но обе его команды слишком низко
+42
-11
+31
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Serge Vendino
Имя Сафонова тут показывает, что те, кто его номинировал, вообще футбол не смотрят
+21
-2
+19
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Dmitry Orlov
Ответ Aleksandr Danilov
Лантратов топ, но часть сезона был на лавке. Сафонов может претендовать только на Золотой унитаз в этом сезоне. Конифей, Шелия, Лантратов
Какую "часть сезона" Лантратов был на лавке? 3 матча из 29?
+18
-3
+15
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Медельин
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Акинфеев стабильнее. Лантратов хороший сезон провел в целом, но обе его команды слишком низко
А в чем стабильность? В классе остальной команды? Так Локомотив по набранным очкам после прихода Лантратова первый. Илья как раз и показал, что на разных уровнях показывает класс. Да, мне сложно быть объективным, но кмк Лантратов заслужил
+23
-10
+13
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Медельин
Ответ Aleksandr Danilov
Лантратов топ, но часть сезона был на лавке. Сафонов может претендовать только на Золотой унитаз в этом сезоне. Конифей, Шелия, Лантратов
Ну на лавке он был не из-за своей плохой игры, а из-за того, что Гогниев хотел играть в другой футбол
+14
-3
+11
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Bartez1986
Сафонов? Давно ещё писал, что он переоцененный вратарь, как по мне. За последние сезоны прогресса вообще нет. В тройку включил бы Шелию. Лантратов добавил, ну а стабильность Акинфеева - это что-то с чем-то
+12
-2
+10
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Дмитрий9779
Сафонов?Серьёзно?Акинфеев лучший,Лантратов второй.
+13
-4
+9
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Severfan
Ответ Aleksey Yashin
Что-то модно (Лантратов) Что-то вышло из моды (Сафонов) А что-то вечно (Акинфеев)
этот комент обязан попасть в меморис sports.ru
+9
-1
+8
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JIEOMEC
Ответ Луизао фром мексика
где соболев?
в бассейне
+7
-1
+6
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tw1st37
Ответ Aleksandr Danilov
10% сезона это мало?
Сафонов тоже 26 сыграл, тоже часть сезона на лавке сидел?
+5
-1
+4
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Луизао фром мексика
где соболев?
+6
-3
+3
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Dmitry Orlov
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Рекорд ЛЧ, вот что в памяти.
>ни Лантратов ничем себя не проявили

С точки зрения того, кто не смотрел ни одного матча с участием Лантратова - действительно.

Как и не смотревший ни одного матча Барселоны может сказать, что тер Штеген ничем себя не проявил.
+3
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Совесть Черданцева
Сафонов? Чего, простите?
+3
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teddy10
Что делает Матвей в этом списке? 41 пропущенный гол в 26 играх даже для защиты Краснодара - перебор. Для сравнения, у Шелии из Ахмата - 34 в 28 играх. Больше заслужил быть в тройке лучших, чем Сафонов. Лантратов был в порядке весной и помог Локо набрать свои очки. Но самым стабильным по дистанции сезона был Акинфеев
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Сергей Лимонников
Ответ Предан Мадриду!!!
Акинфеев до сих пор играет?
Акинфеев до сих пор лучший вратарь в РПЛ
+4
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Rudenzik
Ответ Миша Асеев
Если смотреть на статистику, то у Акинфеева 69% отражённых ударов, у Сафонова 75%. На дистанции Матвей надежнее
У Сафонова больше всех результативных ошибок среди всех вратарей РПЛ по статистике, меньше сухих матчей, намного больше пропущенных мячей. Если по всем критериям сравнивать, то выберут скорее всего Акинфеева
+3
-1
+2
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Ответ Serge Vendino
Имя Сафонова тут показывает, что те, кто его номинировал, вообще футбол не смотрят
Сафонов это пиар, при чём очень давно...
+2
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Такие дела
Сафонов это полнейшее днище. Только из-за него одного команда не досчиталась 12 очков. Сафонов-это то, от чего Краснодару надо немедленно избавляться
+1
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Ракелль
за Игоря Акинфеева
+1
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Клирик
Акинфеев, Лантратов, Шелия. Я так думаю.
+1
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tw1st37
Ответ Фантом
Интересное явление. Вратарь, пропустивший с отрывом меньше всех (Кержаков) не попал даже в список претендентов. Хорошо, допустим, он плохой, но у него защита хорошая... но его центральные защитники тоже в список претендентов не попали (в отличие от Джикии). Что-то тут не то с логикой. :-)
Наверное, потому что в статистике вратарей не только пропущенные голы учитываются, можно 15 мячей пропустить из 20 ударов в створ - это будет меньше всех в лиге, но это будет явно уровень 2 лиги
+1
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Фантом
Интересное явление. Вратарь, пропустивший с отрывом меньше всех (Кержаков) не попал даже в список претендентов. Хорошо, допустим, он плохой, но у него защита хорошая... но его центральные защитники тоже в список претендентов не попали (в отличие от Джикии).

Что-то тут не то с логикой. :-)
+1
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Андрей Андреев
Ответ Rio de Janeiro
У Сафонова пропущено больше лёгких мячей Акинфеев на дистанции был лучше Ну а Лантратов должен пойти на повышение в команду с проблемной вратарской позицией например в Спартак
Он уже пошёл на повышение, в Локомотив
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