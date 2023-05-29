Акинфеев, Сафонов и Лантратов номинированы на приз лучшему вратарю сезона РПЛ

Мир РПЛ назвала номинантов на приз лучшему вратарю сезона.

В финал голосования премии Winline Герои РПЛ вышли три вратаря. Претенденты на награду были определены по результатам голосования болельщиков.

На приз лучшему вратарю сезона претендуют: ( ), (« »), Илья Лантратов («Химки» / « »).

В финальном голосовании будут участвовать главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Церемония награждения состоится 4 июня.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте