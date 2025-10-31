Сын Роналду дебютировал за Португалию U16 – он сыграл минуту. Сборная обыграла Турцию (2:0)

Сын Криштиану Роналду дебютировал за юношескую сборную Португалии.

Криштиану-младший в четверг сыграл за команду до 16 лет в матче Кубка федераций против сборной Турции (2:0).

15-летний вингер академии «Аль-Насра », за который выступает его отец, вышел на замену за минуту до финального свистка.

За Португалию в этом матче отличились Самуэл Тавареш из системы «Спортинга» и Рафаэл Кабрал из системы «Браги».

В субботу сборная Португалии U16 сыграет с Уэльсом, во вторник – против Англии.