НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Бостон» встретится с «Майами» в 7-м матче

Теги результаты Бостон Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА состоится решающий седьмой матч финальной серии Восточной конференции между «Бостоном» и «Майами».

«Селтикс» могут стать первой командой в истории, отыгравшейся с 0-3 в противостоянии.

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Седьмой матч

Бостон – Майами
Дата проведения
30 мая, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Счет в серии – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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12 комментариев

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Yerkebulan
Ждем исторического события
+4
0
+4
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Tihonon
Ответ Mr@k
Йокич уже наотдыхался - мама не горюй
Йокичу вообще пох:) Его стоппер далеко, на Тайване вроде. А тут он не переживает с кем играть.
+3
0
+3
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ScarreD
Как бы не закончился седьмой матч, хочется сказать спасибо Майами за этот плей-офф. Подарили много ярких эмоций. Хоть многие и ожидали быстрого вылета от Милуоки в первом раунде (признаюсь честно, я тоже). Не смотря на то, что Бостон явный фаворит, продолжаю верить в чудо. Let’s go Heat!!!
+3
-2
+1
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Mr@k
Йокич уже наотдыхался - мама не горюй
0
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0
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Признаюсь, когда Бостон проиграли третью игру кряду, я потерял надежду. Шел в фэнтези на первом месте, набрал вместо игроков любимой команды - игроков соперника, потому что результат казался очевидным. Теперь я качусь стремительно вниз по турнирной таблице, а Бостон выдал серию из 3х побед и творит историю прямо на наших глазах. Каюсь. Для меня вся эта ситуация с камбэком - про то, что никогда нельзя терять надежду и опускать руки, несмотря ни на какую статистику и хейт со стороны. Всё может перевернуться в самый неожиданный момент и если остался хоть какой то минимально мизерный шанс, нужно пытаться им пользоваться.
При любом результате 7й игры, Бостон ответили на все обвинения в чокерстве и мягкости.
Nothing easy! Game 7 baby!
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Arthur Ugly
Эх, сам себе завидую, что увижу эту битву сегодня! Дедушка Билл с небес, батя Ларри, старшие братья Пол и Кевин смотрят на вас, зелёная братва! Не подкачайте!
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pulyalke
знакомый знакомого кто тесно общается с любовником адама сильвера мне слил сценарий финала конфы и большого финала: майами побеждают в 3м овертайме и выходят в финал, там они конечно начинают сыпаться изза физической и моральной усталости и к 4й игре имеют 0 побед... и тут начинается историческая фигня, если вы понимаете о чем я)) в итоге майкл джордан призывает человечество называть его вторым джимми батлером, а яннис прощупывает варианты бегства на запад подальше от монстра созданного стариной райли, который уже прикидывает кого сможет заманить в майами 23 номером))
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ВинниПох
только бы не вынос, уже все равно кто, хочется яркой концовки этой серии
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Tihonon
Ответ Yerkebulan
Ждем исторического события
Ждите:)
+1
-1
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Tihonon
Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
Признаюсь, когда Бостон проиграли третью игру кряду, я потерял надежду. Шел в фэнтези на первом месте, набрал вместо игроков любимой команды - игроков соперника, потому что результат казался очевидным. Теперь я качусь стремительно вниз по турнирной таблице, а Бостон выдал серию из 3х побед и творит историю прямо на наших глазах. Каюсь. Для меня вся эта ситуация с камбэком - про то, что никогда нельзя терять надежду и опускать руки, несмотря ни на какую статистику и хейт со стороны. Всё может перевернуться в самый неожиданный момент и если остался хоть какой то минимально мизерный шанс, нужно пытаться им пользоваться. При любом результате 7й игры, Бостон ответили на все обвинения в чокерстве и мягкости. Nothing easy! Game 7 baby!
Даже если вдуют на 40 очков дома в седьмой? :)
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Ivan Rusak
Ответ Arthur Ugly
Эх, сам себе завидую, что увижу эту битву сегодня! Дедушка Билл с небес, батя Ларри, старшие братья Пол и Кевин смотрят на вас, зелёная братва! Не подкачайте!
Вы о легенде Селтикс Кевине Гарнете?
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