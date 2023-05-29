НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Бостон» встретится с «Майами» в 7-м матче
Сегодня в НБА состоится решающий седьмой матч финальной серии Восточной конференции между «Бостоном» и «Майами».
«Селтикс» могут стать первой командой в истории, отыгравшейся с 0-3 в противостоянии.
НБА
Финал Восточной конференции
Седьмой матч
- Дата проведения
- 30 мая, 03.30, «TD Garden»
Счет в серии – 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Nothing easy! Game 7 baby!