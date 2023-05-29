Сегодня в НБА состоится решающий седьмой матч финальной серии Восточной конференции между « » и «Майами».

«Селтикс» могут стать первой командой в истории, отыгравшейся с 0-3 в противостоянии.

НБА

Финал Восточной конференции



Седьмой матч

Счет в серии – 3-3



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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