Михаил Сергачев: «Достоевский – гений. Он идеально описывает эмоции, переносишь их на себя и проживаешь вместе с ним»
Михаил Сергачев назвал Федора Достоевского гением.
Хоккеист «Тампы» поделился размышлениями о творчестве писателя.
«Активно начал читать года три назад, может, два. Прочитал «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы».
Прочитал тоже остальных российских писателей – Пастернака читал, потом «Отцы и дети».
То есть вся школьная программа, которую нормальные люди в школе читают, я прочитал только сейчас.
Пока что из того, что я видел и читал, Достоевский – это просто гений. Он так идеально описывает эмоции, что ты переносишь их на себя и все это проживаешь вместе с ним.
Плюс мне нравится история – а там очень много истории – как люди жили в те времена, поэтому я очень кайфую», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев.
Реально тяжёлый он был для меня в плане понимания ,тем более в школьном возрасте.
А хаять молодое поколение и менять всех одним аршином вообще глупо.
Наши школьники выигрывают и Олимпиады международные и становятся лауреатами конкурсов.
Кстати,и Ремарка не очень ,но по другой причине - уж всё у него в мрачных тонах .
Манька ему закатила истерику: "Почему ты со мной не разговариваешь?"
Ванька :"Мань, ты ГегелЯ читала? Нет? тады в кровать"
Не дай-то Бог проживать эмоции героев Фёдора Михайловича.
Про «остальных» писателей тоже хорошо сказал.
Большое его трудов настолько самодостаточны, что весь необходимый исторически контекстный антураж и флер эпохи -- уже заложены в его нетленных произведениях