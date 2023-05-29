Михаил Сергачев: «Достоевский – гений. Он идеально описывает эмоции, переносишь их на себя и проживаешь вместе с ним»

Михаил Сергачев назвал Федора Достоевского гением.

Хоккеист « » поделился размышлениями о творчестве писателя.

«Активно начал читать года три назад, может, два. Прочитал «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы».

Прочитал тоже остальных российских писателей – Пастернака читал, потом «Отцы и дети».

То есть вся школьная программа, которую нормальные люди в школе читают, я прочитал только сейчас.

Пока что из того, что я видел и читал, Достоевский – это просто гений. Он так идеально описывает эмоции, что ты переносишь их на себя и все это проживаешь вместе с ним.

Плюс мне нравится история – а там очень много истории – как люди жили в те времена, поэтому я очень кайфую», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев.