Михаил Сергачев: «Достоевский – гений. Он идеально описывает эмоции, переносишь их на себя и проживаешь вместе с ним»

Теги Тампа-Бэй НХЛ книги Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев назвал Федора Достоевского гением.

Хоккеист «Тампы» поделился размышлениями о творчестве писателя.

«Активно начал читать года три назад, может, два. Прочитал «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы».

Прочитал тоже остальных российских писателей – Пастернака читал, потом «Отцы и дети».

То есть вся школьная программа, которую нормальные люди в школе читают, я прочитал только сейчас.

Пока что из того, что я видел и читал, Достоевский – это просто гений. Он так идеально описывает эмоции, что ты переносишь их на себя и все это проживаешь вместе с ним.

Плюс мне нравится история – а там очень много истории – как люди жили в те времена, поэтому я очень кайфую», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев.

16 комментариев

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Улугбек Бербендыков
Романы Достоевского - они для взрослых людей с жизненным опытом, знанием истории российского государства, молодежи будет тяжело и неинтересно читать. До таких таких книг нужно дорасти или созреть. Большинство его произведений трагичные и депрессивные, но отлично раскрывающие жизнь и характеры людей и общество той эпохи. Можно сказать, в России вообще ничего не поменялось за это время, только декорации. Постоянно себя ловил на мысли, что 150-200 лет прошло, а проблемы поднимаемые автором, все те же.
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Russ Ivan
Нынешнее поколение зумерков знает только ст.метро Достоевская, о писателе и его произведениях они не в зуб ногой. Большое уважение всем читающим и Сергачёву в частности!
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Fallenstar
Ну, "Братья Карамазовы" - это магнум опус невероятного Федора Михайловича, это очень сильная книга.
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Александр Азгалдян
Ответ Russ Ivan
Нынешнее поколение зумерков знает только ст.метро Достоевская, о писателе и его произведениях они не в зуб ногой. Большое уважение всем читающим и Сергачёву в частности!
Мне 49,но я практически не читал Достоевского,хоть и очень любил предмет литература.
Реально тяжёлый он был для меня в плане понимания ,тем более в школьном возрасте.
А хаять молодое поколение и менять всех одним аршином вообще глупо.
Наши школьники выигрывают и Олимпиады международные и становятся лауреатами конкурсов.
Кстати,и Ремарка не очень ,но по другой причине - уж всё у него в мрачных тонах .
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Bashibuzuck
Нетленная классика
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Rafa Grek
Красава Сергач, знает толк в литературе.
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Злобный Конь
Ответ Russ Ivan
Нынешнее поколение зумерков знает только ст.метро Достоевская, о писателе и его произведениях они не в зуб ногой. Большое уважение всем читающим и Сергачёву в частности!
Сдаётся мне что и ты его не читал.
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Холден Колфилд
Ответ Fallenstar
Ну, "Братья Карамазовы" - это магнум опус невероятного Федора Михайловича, это очень сильная книга.
"Бесы" тоже невероятная вещь!
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Veld
я читал Униженных и оскорблённых, Братьев и ПиН. немного кекаю с истории про кайф от тех времен, не припомню ни одного героя Фёдора Михайловича, который бы кайфовал от жизни в целом и в своё время в частности )
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Дмитрий Караваев
Ответ Злобный Конь
Сдаётся мне что и ты его не читал.
Согласен. Как может не зацепить Преступление и наказание. Там многие детективы курят в сторонке. Когда в школе заставили прочитать, я аж прифигел. Несколько раз перечитывал. Еще Тихий Дон Шолохова просто выдающееся произведение.
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Холден Колфилд
Согласен с Михаилом.Достоевский как, наверное,никто в мировой литературе проник в психологию человека.
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Dr. J 24
Пора Толстого Войну и Мир начинать.
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papadok
Живут Манька с Ванькой. Каждый день одно и то же: Ванька приходит домой: "Мань, пожрать!", а потом "Мань, в кровать!"
Манька ему закатила истерику: "Почему ты со мной не разговариваешь?"
Ванька :"Мань, ты ГегелЯ читала? Нет? тады в кровать"
Не дай-то Бог проживать эмоции героев Фёдора Михайловича.
Про «остальных» писателей тоже хорошо сказал.
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Lanc
Вообще-то, основа книг Достоевского это не эмоции, а внутренние переживания.
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Klaim
С козырей зашёл. Надо с капитанской дочки начинать...
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Леван Мкртчян
Ответ Улугбек Бербендыков
Романы Достоевского - они для взрослых людей с жизненным опытом, знанием истории российского государства, молодежи будет тяжело и неинтересно читать. До таких таких книг нужно дорасти или созреть. Большинство его произведений трагичные и депрессивные, но отлично раскрывающие жизнь и характеры людей и общество той эпохи. Можно сказать, в России вообще ничего не поменялось за это время, только декорации. Постоянно себя ловил на мысли, что 150-200 лет прошло, а проблемы поднимаемые автором, все те же.
Достоевский один из немногих российских классиков 19 века, которого можно читать без исторического контекста эпохи .
Большое его трудов настолько самодостаточны, что весь необходимый исторически контекстный антураж и флер эпохи -- уже заложены в его нетленных произведениях
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