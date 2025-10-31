  • Спортс
Сенне Ламменс: «О вратарях «МЮ» было много негативных комментариев, но меня не волнует, что говорят. Когда дела идут плохо, тебя унижают, когда хорошо – превозносят до небес»

Сенне Ламменс высказался о критике вратарей «Манчестер Юнайтед».

23-летний голкипер перешел в клуб АПЛ в летнее трансферное окно.

«В последние годы вокруг вратарей было много шума. О них было много негативных комментариев. Меня это не беспокоило. Я хочу быть тем, на кого равняются. Моя мечта – играть здесь следующие десять лет, быть важным игроком для клуба и оставить после себя наследие. Такова долгосрочная цель.

Было здорово слышать, как болельщики поют обо мне. Это огромный комплимент, особенно после моего первого матча. Но я не придаю большого значения их энтузиазму. Знаете, мне еще многое предстоит доказать, чтобы меня ставили в один ряд с Петером Шмейхелем.

Когда дела идут плохо, тебя сразу же унижают, а когда хорошо, тебя превозносят до небес. Меня не особо волнует, что обо мне говорят люди. Но я понимал, насколько важен будет мой дебют против «Сандерленда» (2:0). Мне нужно было произвести хорошее первое впечатление. И мне это удалось. Не то чтобы я совершил какие-то выдающиеся сэйвы, но я излучал спокойствие. Я горжусь этим», – сказал Ламменс в интервью HLN.

