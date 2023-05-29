Промес, Малком, Дзюба, Акинфеев, Соболев, Вера – среди 10 финалистов премии «Игрок сезона». Квинси стал 1-м по голосам фанатов

В числе претендентов на приз лучшему игроку Мир РПЛ осталось 10 футболистов.

До финальной стадии дошли , , (все – ), , Александр Соболев (оба – «Спартак»), Малком («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Артем Дзюба («Локомотив»), Владимир Писарский («Оренбург»/«Крылья Советов»), Лукас Вера («Оренбург»).

Промес получил от болельщиков наибольшее количество голосов на втором этапе голосования.

Третий этап продлится с 29 мая по 2 июня. Победителей выберут капитаны, главные тренеры команд Мир РПЛ, легенды лиги и эксперты телеканала «Матч Премьер». При равенстве голосов преимущество получит номинант с лучшим результатом в голосовании болельщиков.

Церемония вручения премии «Winline Герои РПЛ» пройдет 4 июня в Москве и начнется в 19:00.

Семак, Карпин и Федотов – финалисты премии «Тренер сезона». Владимир – лидер голосования фанатов

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