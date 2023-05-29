Промес, Малком, Дзюба, Акинфеев, Соболев, Вера – среди 10 финалистов премии «Игрок сезона». Квинси стал 1-м по голосам фанатов
В числе претендентов на приз лучшему игроку Мир РПЛ осталось 10 футболистов.
До финальной стадии дошли Иван Обляков, Федор Чалов, Игорь Акинфеев (все – ЦСКА), Квинси Промес, Александр Соболев (оба – «Спартак»), Малком («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Артем Дзюба («Локомотив»), Владимир Писарский («Оренбург»/«Крылья Советов»), Лукас Вера («Оренбург»).
Промес получил от болельщиков наибольшее количество голосов на втором этапе голосования.
Третий этап продлится с 29 мая по 2 июня. Победителей выберут капитаны, главные тренеры команд Мир РПЛ, легенды лиги и эксперты телеканала «Матч Премьер». При равенстве голосов преимущество получит номинант с лучшим результатом в голосовании болельщиков.
Церемония вручения премии «Winline Герои РПЛ» пройдет 4 июня в Москве и начнется в 19:00.
Семак, Карпин и Федотов – финалисты премии «Тренер сезона». Владимир – лидер голосования фанатов
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Как из Зенита можно было только Малкома включить?
Клауд, Вендел, Сантос где?
Ну про шлак это если верить голосованиям)
Ах, да...
Так что все может быть :D
Удалите на*х.
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опять переБОРЩили...