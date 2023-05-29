Промес, Малком, Дзюба, Акинфеев, Соболев, Вера – среди 10 финалистов премии «Игрок сезона». Квинси стал 1-м по голосам фанатов

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Артем Дзюба Игорь Акинфеев премьер-лига Россия рейтинги Оренбург Краснодар Квинси Промес Малком Федор Чалов Иван Обляков Александр Соболев Лукас Вера I Эдуард Сперцян Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

В числе претендентов на приз лучшему игроку Мир РПЛ осталось 10 футболистов.

До финальной стадии дошли Иван Обляков, Федор Чалов, Игорь Акинфеев (все – ЦСКА), Квинси Промес, Александр Соболев (оба – «Спартак»), Малком («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Артем Дзюба («Локомотив»), Владимир Писарский («Оренбург»/«Крылья Советов»), Лукас Вера («Оренбург»).

Промес получил от болельщиков наибольшее количество голосов на втором этапе голосования.

Третий этап продлится с 29 мая по 2 июня. Победителей выберут капитаны, главные тренеры команд Мир РПЛ, легенды лиги и эксперты телеканала «Матч Премьер». При равенстве голосов преимущество получит номинант с лучшим результатом в голосовании болельщиков.

Церемония вручения премии «Winline Герои РПЛ» пройдет 4 июня в Москве и начнется в 19:00.

Семак, Карпин и Федотов – финалисты премии «Тренер сезона». Владимир – лидер голосования фанатов

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

100 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
ДВОЕ из Спартака, ОДИН из Зенита, который никому не оставил шансов за 4 тура до финиша)) Какой же ор
+62
-18
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Соболев как минимум заслуживает премию Джентльмен года
+50
-7
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Trifonov
Опять секта накрутила уголовнику и дельфину. Всем адекватным понятно, что конкретно этот сезон лучший Малком
+64
-32
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Буянов
Писарский, который скатился обратно к уровню игрока ФНЛ, сумасшедший Соболев...
Как из Зенита можно было только Малкома включить?
Клауд, Вендел, Сантос где?
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luu
А что здесь Соболев забыл, лучше всех яйцами тряс?
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
Как же я АРУ. Забил 8 пенок из своих 20 голов, из них половина левых. Все, топ. Секта.
+32
-24
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S. A.
Спартаковских болельщиков больше всего, так что неудивительно
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antonio Gaudi
Семак гений. С Малкомом и кучей шлака в составе умудряется тащить Зенит к чемпионству уже 5 год подряд.
Ну про шлак это если верить голосованиям)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Ответ Матрос Кот
Тут конкретно писали,что у Зенита один миллион подписчиков,что за Зенит болеет вся страна. И как интересно сторонники Спартака,который такой сякой и никому не интересный,могли Промеса продвинуть????
Ничего. Сейчас главного болельщика по имени админресурс поднимут и Малком выиграет😁
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sanek_rabona
Ответ Evgeny Trifonov
Опять секта накрутила уголовнику и дельфину. Всем адекватным понятно, что конкретно этот сезон лучший Малком
Голосование было открытое, кто вам(самому популярному клубу по опросам вциом и в соцсетях) пойти всем по разу проголосовать за малкомова дабы поднять его на первое место?
Ах, да...
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rave_
Я не понимаю, почему игнорируют Барриоса?? Лучший игрок команды-чемпиона, с ним и без него два разных Зенита выходят на поле. У нас есть эксперты которые футбол смотрят или только диванные аналитики которым достаточно кто забил и кто отдал голевую?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДжангоБум
Ответ Колбаскер тут
Ботов. Что доказывает их телега. 70% накрутки подписоты
Это тоже вам вциом рассказывает?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
ну ясен же пень, что такие голосования максимально субъективны. даже обсуждать что-то глупо. как мясной скажу - Соболю тут нечего делать. для меня два фаворита - Промес и Малком. Больше в сторону бразильца
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Буянов
Ответ Ебздрогыч
Соболев как минимум заслуживает премию Джентльмен года
Джикие же давали )
Так что все может быть :D
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матрос Кот
Тут конкретно писали,что у Зенита один миллион подписчиков,что за Зенит болеет вся страна. И как интересно сторонники Спартака,который такой сякой и никому не интересный,могли Промеса продвинуть????
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дитя лимита
Ответ Ебздрогыч
Соболев как минимум заслуживает премию Джентльмен года
для него уже давно есть приз - золотой дельфин в Каннах))
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Андреев
Ответ PIT-BUL
Ух бомбит у светло синих ))) А как же первые места ВЦИОМ по посещаемости? По активности в Инстаграмме,телеграмме, одноклассниках,ВК ?)))))) Везде первые а голосовать некому 😂😂😂 тяжело нагнать бюджетников на голосование 😉
А причём здесь посещаемость, если речь о лучшем игроке сезона, который должен выбираться объективно?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
Ответ Павел Ермаков
Малком не может быть лучшим.Надо смотреть на клуб,в котором он играет.Условно говоря,игрок реала забил 30 мячей,а игрок осасуны 20.Вывод:играя в реале проще наколотить,чем за осасуну.Вот и все.
Ты прав. Спартак - Осасуна. Вечная Осасуна у Зенита)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ник Гре
Соболев и Дзюба - это очепятка. Ошибка. Fail.
Удалите на*х.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
Ответ S. A.
Спартаковских болельщиков больше всего, так что неудивительно
Ботов. Что доказывает их телега. 70% накрутки подписоты
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Остап Бендер Сгибальщик
Промес получил от болельщиков наибольшее количество голосов на втором этапе голосования.
------------------
опять переБОРЩили...
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Trifonov
Ответ Вадим Григорьев
Сегодня в Питере красивый закат, огненный
в Петербурге 5 чемпионство отмечают и празднуют 27 очков из 30 возможных в матчах с московскими командами. А в Москве опять страдают, и пытаются компенсировать накруткой голосов в разного рода конкурсах
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
Ответ Роман Буянов
Писарский, который скатился обратно к уровню игрока ФНЛ, сумасшедший Соболев... Как из Зенита можно было только Малкома включить? Клауд, Вендел, Сантос где?
У меня скорее вопрос в другом. ГДЕ БАРРИОС??? Зенит с Барриосом и без него это абсолютно разные команды
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sanek_rabona
Ответ Колбаскер тут
Как же я АРУ. Забил 8 пенок из своих 20 голов, из них половина левых. Все, топ. Секта.
А что же самый популярный клуб в стране по опросам вциом не затащил своих?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KingOfTheDivan
Ответ Колбаскер тут
Как же я АРУ. Забил 8 пенок из своих 20 голов, из них половина левых. Все, топ. Секта.
8 пенок?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий