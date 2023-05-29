Джикия, Сантос и Мойзес номинированы на приз лучшему защитнику сезона РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Георгий Джикия Дуглас Сантос Мойзес Барбоза Футбол

Мир РПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему защитнику сезона.

В финал голосования премии Winline Герои РПЛ вышли три футболиста. Претенденты на награду были определены по результатам голосования болельщиков.

На награду лучшему защитнику сезона претендуют: Мойзес Барбоза (ЦСКА), Георгий ДжикияСпартак»), Дуглас Сантос («Зенит»). 

В финальном голосовании будут участвовать главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Церемония награждения состоится 4 июня. 

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63 комментария

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Дмитрий Пузырёв
Хоть я и болельщик «Спартака», но Джикия в номинантах лучшего защитника сезона, это перебор... Да не обидится на меня Георгий! :-)
+74
-1
+73
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Зелёный гопник
Джикия ахах😂
Он даже не уровень РПЛ🤷🏼‍♂️
+55
-17
+38
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Filipp Gorski
Сантос лучший
+41
-6
+35
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Кирилл Голивец
Дуглас один из лучших игроков лиги в принципе)

Я бы Осипенко добавил в топ вместо Джикии, без него в концовке Ростов стал играть в обороне как команда уровня стыков, с ним очень многое добавлялось в лидерских качествах
+27
-3
+24
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Колбаскер тут
Ответ Дмитрий Пузырёв
Хоть я и болельщик «Спартака», но Джикия в номинантах лучшего защитника сезона, это перебор... Да не обидится на меня Георгий! :-)
Ты подожди, Соболева номинируют на приз "Джентльмен года". Это ж знаменитый газпромовский админресурс
+22
-2
+20
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jwbmwbqvih
Я как болельщик Спартака спрашиваю. Что тут делает Джикия? Весь сезон боролся с воздухом и валялся от любых касаний. Тошно стало от его игры и поведения.
+21
-3
+18
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Bartez1986
Мойзес понравился по игре с нами. Хороший защитник, обученный
+19
-6
+13
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Serge Vendino
Не так много смотрел Зенит, чтобы оценить Дугласа, но Мойзес играет шикарно, причем и латералем в в первой части сезона, и центральным защитник сейчас
+9
0
+9
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Мовсар Германия
как мне кажется Джикия провёл средний сезон, да и травмы его преследовали
+8
-1
+7
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mnogokotin-
джикия лишний (спартач) )
+9
-2
+7
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Лев Бабенко
"Претенденты на награду были определены по результатам голосования болельщиков"

Собственно, вот и ответ на вопрос, откуда тут Джикия. Вместо Осипенко, Родригао и кучи других отличных игроков.

В каждом итоговом списке будут доминировать футболисты Спартака, Зенита и ЦСКА. Не потому что они лучшие, а из-за количества болельщиков. Представителям других команд будет куда сложнее туда пробиться
+5
0
+5
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Rave_
Дуглас Сантос был лучшим в этом сезоне. Стабильно и качественно этот сезон провёл
+3
0
+3
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Колбаскер тут
Сантос. Без вариантов
+3
0
+3
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Rudenzik
Немного обидно за Осипенко, такой прорыв совершил в этом сезоне
+4
-1
+3
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Иван Колгашкин
а Роша (ЦСКА)
+2
0
+2
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dimkamelok
Джикия? Может в топ-3 в Спартаке и попал бы с натяжкой, но не более
+2
0
+2
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Olympo
А что, Джикия достойно защищал Сергея «Дельфина» Джексона
+2
0
+2
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mnogokotin-
Ответ Зелёный гопник
Джикия ахах😂 Он даже не уровень РПЛ🤷🏼‍♂️
как раз таки уровень нынешней рпл )
+5
-3
+2
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mean machine/
Еще бы Дуарте включили. А что? Самый дорогой трансфер зимы.
+2
0
+2
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Всё знаю
Ответ Луизао фром мексика
барбоза не заслужил у ЦСКА тащил конифей джикия это вообще кто такой так ещё из Спартака вообще считаю что игроки из Спартака должны быть исключены из подобных рейтингов Сантос тоже питерских вообще не должны принимать в подобные рейтинги мой рейтинг: Беляев 3, набиулин 2, Кайо 1
Ты бы закусывал
+4
-2
+2
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Зелёный гопник
Ответ Колбаскер тут
Ты подожди, Соболева номинируют на приз "Джентльмен года". Это ж знаменитый газпромовский админресурс
"Член года"
+1
0
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стыд конечно, если быть объективным то я выберу Мойзеса...
+1
0
+1
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Андрей Андреев
Ответ Луизао фром мексика
барбоза не заслужил у ЦСКА тащил конифей джикия это вообще кто такой так ещё из Спартака вообще считаю что игроки из Спартака должны быть исключены из подобных рейтингов Сантос тоже питерских вообще не должны принимать в подобные рейтинги мой рейтинг: Беляев 3, набиулин 2, Кайо 1
Ничего, конечно, не хочу сказать, но вы РПЛ то смотрите?
+1
0
+1
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Дмитрий9779
Сантос стабильно надёжно провел весь сезон,Мойзес хорош,Спартак много пропустил из за плохой игры в защите.
+1
0
+1
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Verhovn
Ответ Olympo
А что, Джикия достойно защищал Сергея «Дельфина» Джексона
🤣
0
0
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