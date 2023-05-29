Джикия, Сантос и Мойзес номинированы на приз лучшему защитнику сезона РПЛ
Мир РПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему защитнику сезона.
В финал голосования премии Winline Герои РПЛ вышли три футболиста. Претенденты на награду были определены по результатам голосования болельщиков.
На награду лучшему защитнику сезона претендуют: Мойзес Барбоза (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»).
В финальном голосовании будут участвовать главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Церемония награждения состоится 4 июня.
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Он даже не уровень РПЛ🤷🏼♂️
Я бы Осипенко добавил в топ вместо Джикии, без него в концовке Ростов стал играть в обороне как команда уровня стыков, с ним очень многое добавлялось в лидерских качествах
Собственно, вот и ответ на вопрос, откуда тут Джикия. Вместо Осипенко, Родригао и кучи других отличных игроков.
В каждом итоговом списке будут доминировать футболисты Спартака, Зенита и ЦСКА. Не потому что они лучшие, а из-за количества болельщиков. Представителям других команд будет куда сложнее туда пробиться