Джикия, Сантос и Мойзес номинированы на приз лучшему защитнику сезона РПЛ

Мир РПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему защитнику сезона.

В финал голосования премии Winline Герои РПЛ вышли три футболиста. Претенденты на награду были определены по результатам голосования болельщиков.

На награду лучшему защитнику сезона претендуют: ( ), (« »), Дуглас Сантос (« »).

В финальном голосовании будут участвовать главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Церемония награждения состоится 4 июня.

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