КДК вновь отложил рассмотрение дела «Химок»: Есть ряд вопросов, которые необходимо исследовать»
Рассмотрение дела «Химок» в КДК снова отложено.
В сентябре арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Клуб не получил лицензию для участия в Мир РПЛ в сезоне‑2025/26, после чего «Химки» объявили о приостановке деятельности.
16 октября КДК сообщил, что рассмотрение вопроса отложено на две недели из-за неявки бывшего гендиректора клуба Николая Оленева.
«Рассмотрение отложено на 7 ноября. Николай Оленев принял участие в заседании. Но есть ряд вопросов, которые необходимо исследовать», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
