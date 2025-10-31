КДК вновь отложил рассмотрение дела «Химок»: Есть ряд вопросов, которые необходимо исследовать»

Рассмотрение дела «Химок» в КДК снова отложено.

В сентябре арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Клуб не получил лицензию для участия в Мир РПЛ в сезоне‑2025/26, после чего «Химки » объявили о приостановке деятельности.

16 октября КДК сообщил , что рассмотрение вопроса отложено на две недели из-за неявки бывшего гендиректора клуба Николая Оленева.

«Рассмотрение отложено на 7 ноября. Николай Оленев принял участие в заседании. Но есть ряд вопросов, которые необходимо исследовать», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.