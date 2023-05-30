«Аль-Хилаль» дает Месси 1,2 млрд евро на два года. Отец Лионеля принял предложение, форвард тоже склоняется к переходу в Саудовскую Аравию (Foot Mercato)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Аль-Хилаль Хорхе Месси деньги Футбол

Лионель Месси склоняется к переходу в «Аль-Хилаль».

Как сообщает Foot Mercato, форвард «ПСЖ» выбирает между «Барселоной» и клубом из Саудовской Аравии и сейчас все больше склоняется ко второму варианту.

Команда из Эр-Рияда предложила аргентинцу двухлетний контракт на сумму 1,2 млрд евро.

С зарплатой в 600 млн евро в год Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом. Отец и брат Лионеля, представляющие его интересы, получат крупнейшие комиссионные в истории футбола.

Утверждается, что Хорхе Месси уже принял предложение. Футболист же еще надеется, что «Барселона» что-то предпримет в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» больше не собирается тянуть с решением касательно своего будущего. 

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105 комментариев

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Tiffony999rus77
Купит Барсу через два сезона
+126
-5
+121
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Гамарджоба Генацвале
Напоминает ситуацию когда батя выдает дочь за богатого мужа, а дочь вроде и грезит о бедном Хуане, у которого проблемы с деньгами, но и жить как арабская принцесса очень хочется.
+83
-2
+81
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Ебздрогыч
600 млн евро в год
50 млн евро в месяц
11,5 млн евро в неделю
1,64 млн евро в день
68,5 тысяч евро в час
1141 евро в минуту
19 евро в секунду

Просто для ощущения
+80
-5
+75
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Ебздрогыч
Ответ Федя Букин
А можно в рублях пожалуйста?
Курс нестабильный, там разбег в час будет как несколько Суторминых
+38
-2
+36
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London.is.blue
Ну тут уже глупо отказываться в 36 лет.

Жаль, конечно, но от таких денег не отказываются.
+24
-3
+21
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Мансур Абдрахимов
Говорил же я Маме в детстве купить мне бутсы на Д.Р вместо скрипки((
+21
0
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МТБ
Ответ Tiffony999rus77
Купит Барсу через два сезона
И даст Лапорте подёргать за рычаг
+18
-2
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Федя Букин
Ответ Ебздрогыч
600 млн евро в год 50 млн евро в месяц 11,5 млн евро в неделю 1,64 млн евро в день 68,5 тысяч евро в час 1141 евро в минуту 19 евро в секунду Просто для ощущения
А можно в рублях пожалуйста?
+12
0
+12
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Peter Parker
Ответ Ебздрогыч
600 млн евро в год 50 млн евро в месяц 11,5 млн евро в неделю 1,64 млн евро в день 68,5 тысяч евро в час 1141 евро в минуту 19 евро в секунду Просто для ощущения
На зачитывание этого комментария у меня ушло 133 евро, если бы я был Месси
+9
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Князефф
Конечно понятно стремление Месси закончить в барселоне, но за такие деньги можно попылить пару сезонов у арабов, купить себе барселону, подписать контракт с самим же собой и сыграть пару прощальных матчей.
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Человек1991
Ответ Tiffony999rus77
Купит Барсу через два сезона
И назначит себя на 2-3 года играющим тренером капитаном, прям как я в своей школьной команде по футболу.))
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Джонни Ноксвилл
Ответ Гамарджоба Генацвале
Напоминает ситуацию когда батя выдает дочь за богатого мужа, а дочь вроде и грезит о бедном Хуане, у которого проблемы с деньгами, но и жить как арабская принцесса очень хочется.
Телегу плюсов этому господину!
+10
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AnMe
Надеюсь еще сезон не перейдет, но учитывая, что лучшие друзья туда планируют, то может и щас перейти. Обидно, но деньги есть деньги. С его карьерой хоть щас в СА, как бы ни хотелось этого. Но и саудовцы полные неадекваты так деньгами сорить.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Bayern-fan
А я правильно понимаю, что теперь чемпионат Саудовской Аравии непозорный, а Месси настолько нужен европейским клубам, что за ним аж очередь стоит?) Ведь именно за это зимой пихали Кришу))))
Нет, неправильно.
Переход Месси в Саудовскую Аравию будет означать завершение карьеры. Просто за очень большие деньги.
Разница между ним и Роналду в том, что он своей цели добился и уйдёт чемпионом (он мог это сделать хоть сразу после финала КМ). Но чемпионат как был дном, так и останется.

А Роналду ушёл туда, потому что проиграл, оскандалился и реально никому не нужен.
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Этот Райола хочет денег
Ответ Гамарджоба Генацвале
Напоминает ситуацию когда батя выдает дочь за богатого мужа, а дочь вроде и грезит о бедном Хуане, у которого проблемы с деньгами, но и жить как арабская принцесса очень хочется.
Да, только там еще была старшая дочь, циничная и прагматичная, пошла к шейху и ее все осудили. А тут младшенькая, скромная и правильная, с любимым с детства решила хэппи-энд устроить, а тут шейх с места жительства старшей сестры пожаловал!...)
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Фут.Боль
Это уже какие-то совершенно "неприличные деньги".
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Wiley Fox
Ответ ten Hag
Саудиты больше катарцев предлагают)
Саудиты купят весь Катар с его газом и не подавятся
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Роналду: Сколько??? Да они чё оху..
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Leo
Ответ Moscwow
Самый идейный футболист в истории. Только за еду играет, ради футбола, ради Барселоны
Дальше заголовка прочитать интеллект не позволяет?
+8
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Максим Новиков
Шейхи просто обязаны доказать всему миру, что купить можно абсолютно все
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МТБ
Ответ Федя Букин
А можно в рублях пожалуйста?
Не знаю как в рублях, но пока я писал этот коммент, Месси мог бы заработать себе на айфон
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Станислав Л
Ответ Колбаскер тут
Как же я буду АААААРАТЬ, если Месси поедет в СА, а Роналду вернется в ЛЧ
в азиатскую?
+2
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Moscwow
Самый идейный футболист в истории. Только за еду играет, ради футбола, ради Барселоны
+16
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Иван Иванов
Ответ OldRedWhite
Нефть им ниспослали злобные империалисты )))
По воле Аллаха, мой красно-белый друг, по воле Аллаха!
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Иван Иванов
Это чёртово БЕЗУМИЕ, арабы!!!
Аллах не простит такое расточительство!
Это харам! И вы никогда не замолите такой грех, хоть 10-кратным намазом каждый день до конца жизни! Вас сам Мохаммед проводит в ааааааад!!!!
Аллах вам не для этого ниспослал НЕЕЕЕЕФТЬ!!!!
+3
-2
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