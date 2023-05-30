«Аль-Хилаль» дает Месси 1,2 млрд евро на два года. Отец Лионеля принял предложение, форвард тоже склоняется к переходу в Саудовскую Аравию (Foot Mercato)
Лионель Месси склоняется к переходу в «Аль-Хилаль».
Как сообщает Foot Mercato, форвард «ПСЖ» выбирает между «Барселоной» и клубом из Саудовской Аравии и сейчас все больше склоняется ко второму варианту.
Команда из Эр-Рияда предложила аргентинцу двухлетний контракт на сумму 1,2 млрд евро.
С зарплатой в 600 млн евро в год Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом. Отец и брат Лионеля, представляющие его интересы, получат крупнейшие комиссионные в истории футбола.
Утверждается, что Хорхе Месси уже принял предложение. Футболист же еще надеется, что «Барселона» что-то предпримет в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» больше не собирается тянуть с решением касательно своего будущего.
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50 млн евро в месяц
11,5 млн евро в неделю
1,64 млн евро в день
68,5 тысяч евро в час
1141 евро в минуту
19 евро в секунду
Просто для ощущения
Жаль, конечно, но от таких денег не отказываются.
Переход Месси в Саудовскую Аравию будет означать завершение карьеры. Просто за очень большие деньги.
Разница между ним и Роналду в том, что он своей цели добился и уйдёт чемпионом (он мог это сделать хоть сразу после финала КМ). Но чемпионат как был дном, так и останется.
А Роналду ушёл туда, потому что проиграл, оскандалился и реально никому не нужен.
Аллах не простит такое расточительство!
Это харам! И вы никогда не замолите такой грех, хоть 10-кратным намазом каждый день до конца жизни! Вас сам Мохаммед проводит в ааааааад!!!!
Аллах вам не для этого ниспослал НЕЕЕЕЕФТЬ!!!!