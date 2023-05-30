«Аль-Хилаль» дает Месси 1,2 млрд евро на два года. Отец Лионеля принял предложение, форвард тоже склоняется к переходу в Саудовскую Аравию (Foot Mercato)

Лионель Месси склоняется к переходу в «Аль-Хилаль».

Как сообщает Foot Mercato, форвард « » выбирает между «Барселоной» и клубом из Саудовской Аравии и сейчас все больше склоняется ко второму варианту.

Команда из Эр-Рияда предложила аргентинцу двухлетний контракт на сумму 1,2 млрд евро.

С зарплатой в 600 млн евро в год Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом. Отец и брат , представляющие его интересы, получат крупнейшие комиссионные в истории футбола.

Утверждается, что уже принял предложение. Футболист же еще надеется, что « » что-то предпримет в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» больше не собирается тянуть с решением касательно своего будущего.

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