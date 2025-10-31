«Барселона» не станет требовать компенсацию от УЕФА по делу Суперлиги. «Реал» и компания А22 хотят 4,5 млрд евро «за понесенный ущерб»

«Барселона» не станет требовать компенсацию от УЕФА по делу Суперлиги.

Ранее стало известно , что провинциальный суд Мадрида отклонил апелляцию УЕФА в рамках тяжбы с Суперлигой . «Реал» после этого объявил , что «будет добиваться от УЕФА возмещения ущерба». Сообщалось, юристы клуба и компании A22, занимающейся проектом турнира, работают над иском на сумму почти 4,5 миллиарда евро .

По данным Diario Sport, «Барселона » не собирается требовать компенсацию от УЕФА. В каталонском клубе отмечают, что их позиция всегда заключалась в том, чтобы строить мосты между двумя организациями и искать пути соглашения.

«Барселона» официально не покинула проект Суперлиги, но постепенно отказывается от него на фоне сближения с УЕФА .