«Барселона» не станет требовать компенсацию от УЕФА по делу Суперлиги. «Реал» и компания А22 хотят 4,5 млрд евро «за понесенный ущерб»
Ранее стало известно, что провинциальный суд Мадрида отклонил апелляцию УЕФА в рамках тяжбы с Суперлигой. «Реал» после этого объявил, что «будет добиваться от УЕФА возмещения ущерба». Сообщалось, юристы клуба и компании A22, занимающейся проектом турнира, работают над иском на сумму почти 4,5 миллиарда евро.
По данным Diario Sport, «Барселона» не собирается требовать компенсацию от УЕФА. В каталонском клубе отмечают, что их позиция всегда заключалась в том, чтобы строить мосты между двумя организациями и искать пути соглашения.
«Барселона» официально не покинула проект Суперлиги, но постепенно отказывается от него на фоне сближения с УЕФА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
