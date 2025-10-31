  • Спортс
  • «Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, выиграв 2-й полуфинал у «ЛДУ Кито» 4:0 после поражения 0:3. В решающем матче сыграют с «Фламенго»
«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, выиграв 2-й полуфинал у «ЛДУ Кито» 4:0 после поражения 0:3. В решающем матче сыграют с «Фламенго»

«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес.

Бразильский клуб уступил эквадорскому «ЛДУ Кито» в первом полуфинальном матче со счетом 0:3. Однако во втором полуфинале была одержана победа со счетом 4:0. Один из голов забил защитник Бруно Фукс, в прошлом выступавший за ЦСКА.

В финале «Палмейрас» сыграет с «Фламенго». Встреча пройдет в ночь на 30 ноября.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
