«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, выиграв 2-й полуфинал у «ЛДУ Кито» 4:0 после поражения 0:3. В решающем матче сыграют с «Фламенго»

«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес.

Бразильский клуб уступил эквадорскому «ЛДУ Кито » в первом полуфинальном матче со счетом 0:3. Однако во втором полуфинале была одержана победа со счетом 4:0. Один из голов забил защитник Бруно Фукс , в прошлом выступавший за ЦСКА .

В финале «Палмейрас » сыграет с «Фламенго ». Встреча пройдет в ночь на 30 ноября.

Бразильцы задыхаются в Кубке Либертадорес – душит высотная команда-сенсация. Неужели взлетит в финал?