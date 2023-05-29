Месси, Ди Мария, Хулиан Альварес, Паредес и Гарначо – в составе Аргентины на игры с Австралией и Индонезией

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Лионель Месси отправится в составе сборной Аргентины на матчи с Австралией и Индонезией.

С первыми чемпионы мира сыграют 15 июня в Пекине, со вторыми – 19 июня в Джакарте.

Главный тренер Лионель Скалони вызвал в команду следующих футболистов:

ВратариЭмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Аякс»), Вальтер Бенитес (ПСВ).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Херман Пеccелья («Бетис»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Отаменди («Бенфика»), Факундо Медина («Ланс»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»);

Полузащитники: Родриго Де Поль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Алексис Мак Аллистер, Факундо Буонанотте (оба – «Брайтон»), Энцо Фернандес («Челси»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»), Джовани Ло Чельсо («Вильярреал»), Гидо Родригес («Бетис»), Лукас Окампос («Севилья»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Николас Гонсалес («Фиорентина»);

Нападающие: Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Джованни Симеоне («Наполи»), Лионель Месси («ПСЖ»).

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36 комментариев

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Men77
Интересно, а были такие игроки в истории, которые в один сезон выиграли требл и ЧМ?
Это я на Альаареса намекаю)
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Кирилл Голивец
Ло Чельсо с возвращением. Был бы идеальным бокс-ту-боксом в составе чемпионов мира, если бы не травма. Но так бы мы не узнали про МакАллистера на таком уровне.
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Экспертное мнение
Ответ Любезный Коссутий
мощные соперники
Не поспоришь, одни выбросили полуфиналиста ЧЕ на ЧМ-22
+7
-3
+4
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Бронислав Каминский
Ответ Потолковый Лампонюх™
Комментарий удален пользователем
Наш кринжти тоже не собирается пропускать матч против великой Боснии
+6
-3
+3
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Турко Ибрагимов
Ответ Men77
он к финалу готовится
а Альварес нет что ли?
+2
0
+2
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Men77
Ответ Paradisemon
Лаутаро Мартинеза потеряли он что в гольф играет?
он к финалу готовится
+3
-1
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<~Inter~>
Ответ Blaumerc
из финалиста ЛЧ МС Альварес вызван, а из другого финалиста Интера Лаутаро не вызван. интересно, с чем это связано?
Лаутаро играл в каждом матче Интера в этом сезоне плюс был на ЧМ. Ему просто дают отдохнуть, а Альварес всё же в клубе всегда был игроком скамейки/ротации
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Любезный Коссутий
Ответ Blaumerc
из финалиста ЛЧ МС Альварес вызван, а из другого финалиста Интера Лаутаро не вызван. интересно, с чем это связано?
Альварес лавочник, Лаутаро - игрок основы. очевидно, что Мартинес будет уставшим
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Timur_A
Ответ Ann Tretiakova
Шо за бред)) играть с Австралией в Китае))) а почему не на марсе ?))) зачем на товарищеский матч вызывать звезд после длинного сезона )))дайте им отдохнуть
У Аргентины теперь до самой Копы все матчи товарищеские. В КОНМЕБОЛ же нет отбора на континентальное первенство. В неё всего 10 ассоциаций входит.
Звёзды должны играть в товарняках по контракту. Аргентинская Ассоциация зарабатывает на товарняках.
Сами звёзды не против. Они с удовольствием ещё раз соберутся все вместе и отпразднуют победу на ЧМ.
В Китае играют потому что там на Аргентину соберётся огромный полный стадион и организаторы с прибылью отобьют деньги уплаченные АФА.
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Александр Опёнышев
Ответ Кирилл Голивец
Ло Чельсо с возвращением. Был бы идеальным бокс-ту-боксом в составе чемпионов мира, если бы не травма. Но так бы мы не узнали про МакАллистера на таком уровне.
Тут такая фишка, из разряда если бы
Вполне возможно, что с Ло Чельсо и не взяли бы кубок, поэтому всё вышло так, как и должно было быть
Про Алексиса согласен, вообще вся молодёжь альбиселесте зажгла
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Игорь Климов
Ответ Любезный Коссутий
мощные соперники
В рейтинге ФИФА:
Австралия 29 место.
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Alexander Yavriantz
Наконец Гарначо в сборной.)
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TrueGooner
До сих пор поражает, как Сити разглядел в Аргентине Альвареса.
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A K
Король ещё улучшит стату :)
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Любезный Коссутий
Ответ Zenityhkapodebi
Ну да забить Люксембургу и Лихтенштейну это мощь
я тоже считаю: что Люксембург, что Лихтенштейн, что Эстония, что Индонезия - сборные для набивания статы
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Men77
Ответ Любезный Коссутий
я знаю. чуть не выкинули Аргентину с ЧМ. если бы не Лисандро Мартинес - там и доп время, и пенки, и хз как бы все пошло))
ахахахаха, чуть не выкинули. Португалия тогда тоже чуть не выкинула Марокко, забей Пепе 🤣
Англия Францию, забей Кейн 😁
Почти все чуть не выкинули всех.)
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Mega• Battman
те кто говорит рейтинг сборных Австралии и Индонезии , заткнитесь. это товорняк и тут стата у лео точно наберет. это вам не отбор на евро против Боснии и исландии которые точно не будут играть по приколу.
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Musa Magomadov
Ответ Кирилл Голивец
Ло Чельсо с возвращением. Был бы идеальным бокс-ту-боксом в составе чемпионов мира, если бы не травма. Но так бы мы не узнали про МакАллистера на таком уровне.
Ло Чельсо сидел на лавке и без травмы
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rej1sta
Ответ Ann Tretiakova
Шо за бред)) играть с Австралией в Китае))) а почему не на марсе ?))) зачем на товарищеский матч вызывать звезд после длинного сезона )))дайте им отдохнуть
Почему бред? В Китае очень любят Месси, хороший вариант. Да и лететь в Австралию дольше.
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Sergio666
Паредес????
Как говорится: "А какого здесь делает Дмитрий Харатьян?"
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Blaumerc
из финалиста ЛЧ МС Альварес вызван, а из другого финалиста Интера Лаутаро не вызван. интересно, с чем это связано?
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Человек1991
Первый чемпионский состав ТОП , но и второй составчик можно собрать очень хороший.
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Paradisemon
Лаутаро Мартинеза потеряли он что в гольф играет?
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Потолковый Лампонюх™
Комментарий удален пользователем
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Игорь Климов
Сборная Аргентины победы! 🇦🇷
+3
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