Месси, Ди Мария, Хулиан Альварес, Паредес и Гарначо – в составе Аргентины на игры с Австралией и Индонезией
Лионель Месси отправится в составе сборной Аргентины на матчи с Австралией и Индонезией.
С первыми чемпионы мира сыграют 15 июня в Пекине, со вторыми – 19 июня в Джакарте.
Главный тренер Лионель Скалони вызвал в команду следующих футболистов:
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Аякс»), Вальтер Бенитес (ПСВ).
Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Херман Пеccелья («Бетис»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Отаменди («Бенфика»), Факундо Медина («Ланс»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»);
Полузащитники: Родриго Де Поль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Алексис Мак Аллистер, Факундо Буонанотте (оба – «Брайтон»), Энцо Фернандес («Челси»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»), Джовани Ло Чельсо («Вильярреал»), Гидо Родригес («Бетис»), Лукас Окампос («Севилья»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Николас Гонсалес («Фиорентина»);
Нападающие: Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Джованни Симеоне («Наполи»), Лионель Месси («ПСЖ»).
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Это я на Альаареса намекаю)
Звёзды должны играть в товарняках по контракту. Аргентинская Ассоциация зарабатывает на товарняках.
Сами звёзды не против. Они с удовольствием ещё раз соберутся все вместе и отпразднуют победу на ЧМ.
В Китае играют потому что там на Аргентину соберётся огромный полный стадион и организаторы с прибылью отобьют деньги уплаченные АФА.
Вполне возможно, что с Ло Чельсо и не взяли бы кубок, поэтому всё вышло так, как и должно было быть
Про Алексиса согласен, вообще вся молодёжь альбиселесте зажгла
Австралия 29 место.
Англия Францию, забей Кейн 😁
Почти все чуть не выкинули всех.)
Как говорится: "А какого здесь делает Дмитрий Харатьян?"