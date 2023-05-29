Валерий Карпин: «Вы не представляете, как можно играть в футбол после 14 часов на автобусе из Москвы»

Валерий Карпин посетовал на неудобства длительных выездов на матчи в уходящем сезоне.

— Сезон еще не закончился, но я уже могу поблагодарить всех футболистов за то, что они выдерживают. Вы, наверное, даже не представляете, что такое после игры возвращаться, сидя 6–7 часов в автобусе и 4 часа на самолете.

А то и 13–14 часов на автобусе из Москвы, приезжать в 10 утра в Ростов – вы даже не представляете, что это такое, как еще после такого можно играть в футбол. Поэтому хочу поблагодарить всех игроков, болельщиков.

— Следующий сезон получится не легче, судя по всему. Двигаться только за счет терпения?

— А у вас варианты какие‑нибудь есть?

— Хотелось бы у вас узнать.

— А что еще делать? Мы уже опытные. Никто не будет помогать и в следующем году с восстановлением и переездами. Что будет в следующем году, никто не знает, — сказал главный тренер « ».

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