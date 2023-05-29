Валерий Карпин: «Вы не представляете, как можно играть в футбол после 14 часов на автобусе из Москвы»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин посетовал на неудобства длительных выездов на матчи в уходящем сезоне.

— Сезон еще не закончился, но я уже могу поблагодарить всех футболистов за то, что они выдерживают. Вы, наверное, даже не представляете, что такое после игры возвращаться, сидя 6–7 часов в автобусе и 4 часа на самолете.

А то и 13–14 часов на автобусе из Москвы, приезжать в 10 утра в Ростов – вы даже не представляете, что это такое, как еще после такого можно играть в футбол. Поэтому хочу поблагодарить всех игроков, болельщиков.

— Следующий сезон получится не легче, судя по всему. Двигаться только за счет терпения?

— А у вас варианты какие‑нибудь есть?

— Хотелось бы у вас узнать.

— А что еще делать? Мы уже опытные. Никто не будет помогать и в следующем году с восстановлением и переездами. Что будет в следующем году, никто не знает, — сказал главный тренер «Ростова».

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12 комментариев

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Shuller18
А нафига на автобусе, если есть поезд? В автобусе долго ехать это реально жесть, сам недавно 20 часов ехал из Уфы, аж занемело всё на несколько дней
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Shuller18
А нафига на автобусе, если есть поезд? В автобусе долго ехать это реально жесть, сам недавно 20 часов ехал из Уфы, аж занемело всё на несколько дней
19 часов на поезде тоже так себе удовольствие. Особенно высоким людям.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Спасибо, Команда, за сезон!!!
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сложности у южных команд безусловно, но лукавить не стоит, лояльность судей в этом сезоне была одним из козырей Ростова...
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Andrey Yaroslavtsev
Ты не представляешь как можно жить на 30000 руб. в месяц.
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Мельников Михаил
Зачем тащиться на автобусе? Футболисты - люди не бедные. Плюс сам по себе клуб не бедствующий. Всё можно было организовать с нормальным комфортом.
Какими-нибудь алфхардами или стартексами, на худой конец, с огромными сиденьями
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sashka.loker
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
19 часов на поезде тоже так себе удовольствие. Особенно высоким людям.
в поезде хотя бы походить можно и прилечь
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ sashka.loker
в поезде хотя бы походить можно и прилечь
это понятно. много лет езжу. не сравнить с автобусом
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АРХАТ
Ответ Shuller18
А нафига на автобусе, если есть поезд? В автобусе долго ехать это реально жесть, сам недавно 20 часов ехал из Уфы, аж занемело всё на несколько дней
Ну та к поезд общественный, а они привыкли к зоне комфорта и гоняют на своём автобусике клубном)
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