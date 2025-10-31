Олег Романцев: «Изучение русского языка иностранными тренерами правильно. Это уважение к стране»

Олег Романцев считает изучение языка иностранцами знаком уважения к стране.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» и сборной России высказался об иностранных тренерах: «Надо поставить задачу изучать русский. Может, уменьшать им зарплату, если они не будут знать язык в течение какого‑то времени».

«Дмитрий Аленичев рассказывал, что когда он переходил в иностранный клуб, то в контракте был маленький пункт об изучении языка по два часа в день. Это же не мы придумали, знание языка – уважение к стране.

Еще во время тренерской карьеры у меня была возможность поработать в испанском «Депортиво ». Первое, что я сказал, что мне нужно первые две недели изучать испанский язык, чтобы меня не трогали, чтобы дали книги. Но тогда не сложилось, Николай Петрович [Старостин ] переубедил [от перехода в «Депортиво»]. Но моей главной задачей было, чтобы я сам говорил на их языке, а не через переводчика. Им тогда это очень понравилось, готовы были дать учителя и книги.

Мне кажется, что изучение русского языка для иностранных тренеров правильно. Не то чтобы я в пример себя ставлю, а так должно быть», – сказал Романцев .