Почеттино возглавил «Челси». Контракт – до 2025-го с опцией продления на год
«Челси» объявил о назначении Маурисио Почеттино главным тренером команды.
Аргентинский специалист приступит к работе с 1 июля. Он подписал контракт на два года с опцией продления еще на сезон.
После увольнения Грэма Поттера должность исполняющего обязанности главного тренера «Челси» занимал Фрэнк Лэмпард.
Последним местом работы Почеттино был «ПСЖ», откуда 51-летнего тренера уволили летом 2022 года. До этого он больше 5 лет тренировал «Тоттенхэм».
«Челси» занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона – это худший результат за 29 лет.
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К сожалению он слишком себя переоценивает если посмотреть на его интервью после матчей.
Планка слишком низко сейчас.
Поэтому нового тренера я хотел бы статусного, тренеров показавших себя отлично в середняках и аутсайдерах уже не хотелось видеть.
Почеттино один из лучших вариантов на бумаге, как мне кажется.
Многие команды в последние годы пробовали устроить распродажу хлама. Итог всегда один и тот же.
У Поча будет 3 месяца разобрать состав и начать строить свою команду.
Но у Челси не будет еврокубков. Те, кто думают, что Челси надолго скатился вниз будут разочарованы. Команда попадет в топ4 в следующем году, вангую.
Сезон без еврокубков даже на пользу пойдет. Настроиться на АПЛ, выстроить костяк и наигрывать его. А откатать 38 туров для команды такого уровня это легкая работа, можно на кубки замахнуться в придачу.
В общем я смотрю с оптимизмом на все. При одном условии, что команда устроит тотальную распродажу всякого хлама типа Зиеша, Пулишича.