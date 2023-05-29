Почеттино возглавил «Челси». Контракт – до 2025-го с опцией продления на год

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» объявил о назначении Маурисио Почеттино главным тренером команды.

Аргентинский специалист приступит к работе с 1 июля. Он подписал контракт на два года с опцией продления еще на сезон.

После увольнения Грэма Поттера должность исполняющего обязанности главного тренера «Челси» занимал Фрэнк Лэмпард.

Последним местом работы Почеттино был «ПСЖ», откуда 51-летнего тренера уволили летом 2022 года. До этого он больше 5 лет тренировал «Тоттенхэм».

«Челси» занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона – это худший результат за 29 лет.

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88 комментариев

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kaka10
Ответ АКА
Немного жаль Лэмпарда, легенда клуба, а к нему такое отношение, как ко второму сорту, хотя бы должность предложили бы в клубе мало мальски приличную.
Лампард чуть Эвертон в пердив не отправил. С Челси тоже постарался, но там чисто технически это не получилось сделать
+76
-1
+75
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KeriLLo
Ого, спорт. диры начинают плоды приносить, 2+1 контракт, при всëм уважении к Поттеру - 5 лет по 12 млн это неадекватно.
+54
-1
+53
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KeriLLo
Ответ АКА
Немного жаль Лэмпарда, легенда клуба, а к нему такое отношение, как ко второму сорту, хотя бы должность предложили бы в клубе мало мальски приличную.
А Лэмпард бы и не согласился.
К сожалению он слишком себя переоценивает если посмотреть на его интервью после матчей.
+39
-4
+35
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АКА
Немного жаль Лэмпарда, легенда клуба, а к нему такое отношение, как ко второму сорту, хотя бы должность предложили бы в клубе мало мальски приличную.
+49
-15
+34
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Stewee
Хз, почему к Почу столько негатива. Надеюсь, что у него все получится и он посрамит своих критиков.
+32
-4
+28
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psycho
Ответ headmaster
Еще одна новость из будущего!!! Сбудется?
да
+16
0
+16
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KeriLLo
Ответ Акира_1
Не представляю как должен опозориться Поч, чтоб было хуже, чем при Поттере и Лэмпарде.
А такого и не будет точно.
Планка слишком низко сейчас.
+15
0
+15
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Dmitry Orlov
Ответ АКА
Немного жаль Лэмпарда, легенда клуба, а к нему такое отношение, как ко второму сорту, хотя бы должность предложили бы в клубе мало мальски приличную.
Как тренер для клуба АПЛ - Лэмпард и есть второй сорт, если не третий, результаты говорят сами за себя.
+11
0
+11
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Veni-Vidi-Vici
Работа, конечно, ему предстоит сложнейшая, предшественники оставили натуральные Авгиевы конюшни, плюс своеобразный менеджмент никуда не делся.
+10
-1
+9
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Budabuda
Ответ АКА
Немного жаль Лэмпарда, легенда клуба, а к нему такое отношение, как ко второму сорту, хотя бы должность предложили бы в клубе мало мальски приличную.
какое отношение должно быть к бездарными тренеру. легенда клуба не профессия.
+7
0
+7
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Иззат Туляганов
Ответ Veni-Vidi-Vici
Работа, конечно, ему предстоит сложнейшая, предшественники оставили натуральные Авгиевы конюшни, плюс своеобразный менеджмент никуда не делся.
Это не тренеры оставили, а менеджмент, закупили 30 игроков, фиг знает, что с ними делать. Тренеры просто не вывезли это по разным прчинам.
+6
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KeriLLo
Ответ Акира_1
Лично мне интересно посмотреть в первую очередь, как покажут себя все эти игроки при нормальном тренере с чёткой тактикой и указаниями для игроков, особенно новички. Сейчас того же Мудрика оправдывают тем, что в Челси все плохо играют, а не кто-то один. Вот и снимется вопрос: это игроки не тянут на игру в топ клубе или всё-таки тренера были не о чем.
Мне также, я по новичкам именно выводов ещë не сделал для себя, даже по Мудрику, слишком плохие условия были.
Поэтому нового тренера я хотел бы статусного, тренеров показавших себя отлично в середняках и аутсайдерах уже не хотелось видеть.
Почеттино один из лучших вариантов на бумаге, как мне кажется.
+6
0
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Vinnipukh Vinni
Ответ London.is.blue
Челси собирается продать весь хлам летом. Придет Нкунку, Угарте или Кайседо, а так же Осимхен или Лаутаро скорее всего. У Поча будет 3 месяца разобрать состав и начать строить свою команду. Но у Челси не будет еврокубков. Те, кто думают, что Челси надолго скатился вниз будут разочарованы. Команда попадет в топ4 в следующем году, вангую. Сезон без еврокубков даже на пользу пойдет. Настроиться на АПЛ, выстроить костяк и наигрывать его. А откатать 38 туров для команды такого уровня это легкая работа, можно на кубки замахнуться в придачу. В общем я смотрю с оптимизмом на все. При одном условии, что команда устроит тотальную распродажу всякого хлама типа Зиеша, Пулишича.
Практика показывает, что хлам никто покупать не хочет.
Многие команды в последние годы пробовали устроить распродажу хлама. Итог всегда один и тот же.
+5
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Алексей Тарасюк
Ответ АКА
Немного жаль Лэмпарда, легенда клуба, а к нему такое отношение, как ко второму сорту, хотя бы должность предложили бы в клубе мало мальски приличную.
Чего ему там делать? Лучше какой-то Суонси взять и попробовать его вытянуть в Лигу. Хотя, такое себе резюме у Фркнка как тренера. Надо было бы поучиться рядом с условным Бобби Робсоном
+5
0
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Акира_1
Ответ KeriLLo
А такого и не будет точно. Планка слишком низко сейчас.
Лично мне интересно посмотреть в первую очередь, как покажут себя все эти игроки при нормальном тренере с чёткой тактикой и указаниями для игроков, особенно новички. Сейчас того же Мудрика оправдывают тем, что в Челси все плохо играют, а не кто-то один. Вот и снимется вопрос: это игроки не тянут на игру в топ клубе или всё-таки тренера были не о чем.
+5
-1
+4
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Куритиба
Ответ АКА
Немного жаль Лэмпарда, легенда клуба, а к нему такое отношение, как ко второму сорту, хотя бы должность предложили бы в клубе мало мальски приличную.
Абсолютно профнепригодный, он это уже доказал своей работой
+4
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Сергей Орлов
Ну хорошо, что хоть не Энрике.
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Uragan Boy
Неплохой тренер, пожелаю удачи
+3
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Rakhman Abdulla
Ответ Veni-Vidi-Vici
Работа, конечно, ему предстоит сложнейшая, предшественники оставили натуральные Авгиевы конюшни, плюс своеобразный менеджмент никуда не делся.
своеобразный - эт мягко вы аыражаетесь, сударь...
+3
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Марсель Объелся
Легенда Шпор. Жаль что в итоге с Лондонской командой подписался. Но хотя бы не с Арсеналом и на том спасибо.
+3
0
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Momos
Этот сезон был для Челси неплохим, но они могут и лучше.
+3
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headmaster
Еще одна новость из будущего!!! Сбудется?
+3
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Владислав Ярлыков
Ответ Rakhman Abdulla
между прочим, в прошлый раз Тухель тоже после Парижа приходил кажись... т все знаем как чему это привело в ЛЧ!!
только теперь нет никакой ЛЧ
+2
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London.is.blue
Челси собирается продать весь хлам летом. Придет Нкунку, Угарте или Кайседо, а так же Осимхен или Лаутаро скорее всего.

У Поча будет 3 месяца разобрать состав и начать строить свою команду.

Но у Челси не будет еврокубков. Те, кто думают, что Челси надолго скатился вниз будут разочарованы. Команда попадет в топ4 в следующем году, вангую.

Сезон без еврокубков даже на пользу пойдет. Настроиться на АПЛ, выстроить костяк и наигрывать его. А откатать 38 туров для команды такого уровня это легкая работа, можно на кубки замахнуться в придачу.

В общем я смотрю с оптимизмом на все. При одном условии, что команда устроит тотальную распродажу всякого хлама типа Зиеша, Пулишича.
+4
-2
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sintenced
Ответ АКА
Немного жаль Лэмпарда, легенда клуба, а к нему такое отношение, как ко второму сорту, хотя бы должность предложили бы в клубе мало мальски приличную.
Лэмпард по результатам своей работы вряд ли когда-нибудь еще получит хоть какую-то должность в АПЛ.
+2
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