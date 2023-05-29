Марадишвили, Зиньковский и Мозес претендуют на приз за лучший гол сезона РПЛ

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Виктор Мозес Антон Зиньковский Константин Марадишвили Чемпионат.com Футбол

Мир РПЛ объявила претендентов на звание автора лучшего гола сезона.

В финал голосования премии Winline Герои РПЛ вышли три футболиста. Они были определены по результатам голосования болельщиков. 

На приз за лучший гол сезона номинированы: Константин МарадишвилиЛокомотив»), Антон Зиньковский, Виктор Мозес (оба – «Спартак»). 

В финальном голосовании будут участвовать главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Церемония награждения состоится 4 июня. 

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19 комментариев

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valentiy21
Разве не было голов лучше? По мне голы средние
+16
-5
+11
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luu
Что-то все претенденты слабоваты, но и из того что есть Мозес лучший положил.
+14
-4
+10
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Egor Aleksandrovich
Мара
+6
-2
+4
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Торна
Гол Мозеса самый породистый, яркая демонстрация мастерства без элементов везения
+3
-1
+2
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Ответ valentiy21
Разве не было голов лучше? По мне голы средние
два дальних по углам + через себя, если я правильно понимаю о каком голе Марадишвили...
+4
-2
+2
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Ильдар Фарукшин
Зиньковский красиво приложился, вообще игры ЦСКА шли, пас тоже хорош на другого Антошку, что тот головой забил.. Ещё 3 был на выбор гол Литвинова там комбинация
+3
-2
+1
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Ильдар Фарукшин
Комментарий удален пользователем
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Yen Bedder
Мозес+ Какой прием и удар пушка!
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Shuller18
Не знаю, удар Зиньковского довольно простой для такой номинации
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Roma Dep
А где выстрел Мантуана в матче с ЦСКА
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Ответ Ильдар Фарукшин
Комментарий удален пользователем
да в обоих матчах с цска сделал результативные действия что характерно оба раза с левой ноги с правого фланга...
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Александр Сырчин
Ответ valentiy21
Разве не было голов лучше? По мне голы средние
Критикуешь - предлагай. Я большинство матчей не смотрел, может, и были лучше. Ваши варианты?
0
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Shuller18
Ответ Александр Сырчин
Критикуешь - предлагай. Я большинство матчей не смотрел, может, и были лучше. Ваши варианты?
В последнем туре Чаушич пушку от перекладины положил
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Ответ Bartez1986
так сразу и не вспомнишь...но реально голов лучше не было? у Зины хороший удар, но просто обводящий в угол. что такого в нем?
гол Зиньковского скорее всего по значимости выбран, всё же дерби никто не отменял, выход на замену и практически чуть ли не первым действием гол..
+1
-1
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