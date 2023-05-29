Марадишвили, Зиньковский и Мозес претендуют на приз за лучший гол сезона РПЛ
Мир РПЛ объявила претендентов на звание автора лучшего гола сезона.
В финал голосования премии Winline Герои РПЛ вышли три футболиста. Они были определены по результатам голосования болельщиков.
На приз за лучший гол сезона номинированы: Константин Марадишвили («Локомотив»), Антон Зиньковский, Виктор Мозес (оба – «Спартак»).
В финальном голосовании будут участвовать главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Церемония награждения состоится 4 июня.
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