Экс-хавбек ЦСКА Гордюшенко о Москве: «Удивили хмурые лица. Подходишь к людям, а на тебя смотрят, будто им хочешь плохо сделать. Но всегда помогают»
– Ты назначил нам встречу в Реутове. Именно отсюда в 2007-м ты переехал в Москву.
– Папа по работе сюда переехал и взял семью, сейчас он с родней вернулся в Нальчик, а я по-прежнему тут. Кстати, я сразу, в 11 лет, мог попасть в ЦСКА через просмотр. Папа хотел, чтобы я сразу переселился в их интернат: гонять из Реутова туда и обратно – ужас.
– Тогда не взяли?
– Видимо, еще не окреп. Три года провел в «Приалите».
– Чем удивила столица?
– Хмурыми лицами, которые здесь порой встречаются. Подходишь к людям, а на тебя смотрят так, будто ты им хочешь плохо сделать. Опасаются чего-то, что ли? Но в итоге всегда помогают.
– Проблемы из-за национальности когда-то испытывал?
– Вообще ни разу. Всего раз меня остановили в метро и проверили паспорт на наличие гражданства. Немного неприятно, но такова уж работа полиции, – сказал бывший полузащитник ЦСКА, ныне выступающий за «Родину».