Экс-хавбек ЦСКА Гордюшенко о Москве: «Удивили хмурые лица. Подходишь к людям, а на тебя смотрят, будто им хочешь плохо сделать. Но всегда помогают»

Астемир Гордюшенко вспомнил первые впечатления о Москве.

– Ты назначил нам встречу в Реутове. Именно отсюда в 2007-м ты переехал в Москву .

– Папа по работе сюда переехал и взял семью, сейчас он с родней вернулся в Нальчик, а я по-прежнему тут. Кстати, я сразу, в 11 лет, мог попасть в ЦСКА через просмотр. Папа хотел, чтобы я сразу переселился в их интернат: гонять из Реутова туда и обратно – ужас.

– Тогда не взяли?

– Видимо, еще не окреп. Три года провел в «Приалите».

– Чем удивила столица?

– Хмурыми лицами, которые здесь порой встречаются. Подходишь к людям, а на тебя смотрят так, будто ты им хочешь плохо сделать. Опасаются чего-то, что ли? Но в итоге всегда помогают.

– Проблемы из-за национальности когда-то испытывал?

– Вообще ни разу. Всего раз меня остановили в метро и проверили паспорт на наличие гражданства. Немного неприятно, но такова уж работа полиции, – сказал бывший полузащитник ЦСКА , ныне выступающий за «Родину».