Ямаль продолжает играть с болью в паху. Вингер «Барсы» проходит консервативное лечение, операцию могут сделать при необходимости

Ламин Ямаль продолжает испытывать боль в паху.

Вингер «Барселоны» травмировал пах в сентябре, пропустив несколько матчей. Позднее проблема вернулась.

Как сообщает Diario Sport, в матче с «Реалом » (1:2) игрок не смог выложиться на все 100% из-за боли, которая влияет на его скорость и выносливость. Тренерский штаб скорректировал роль Ламина на поле, чтобы не перегружать его.

Футболист также проходит медицинские консультации за пределами клуба, чтобы определить, находится ли боль в пределах нормы и как может помочь операция, если она необходима. Однако на сегодняшний день операция не запланирована, нет твердого намерения ее проводить.

Игрок продолжает тренироваться с командой и следует плану тренировок. Они не рассчитаны на максимальную интенсивность, поскольку в условиях плотного расписания приоритет – быть в хорошей форме к матчам.