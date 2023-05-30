«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Флоридой». Серия стартует 3 июня

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Флоридой».

«Голден Найтс» выбили «Даллас» в финале Западной конференции (4-2, 6:0 в шестом матче). 

В финале Кубка Стэнли клуб из Невады встретится с «Флоридой». Преимущество своей площадки будет у «Вегаса». 

За «Пантерс» выступает российский вратарь Сергей Бобровский, за «рыцарей» – форвард Иван Барбашев.

Финальная серия стартует 3 июня. Следующие матчи состоятся 5, 8, 10 и, если потребуется, 13, 16 и 19 июня.

По московскому времени все игры будут начинаться в 03:00 – 4, 6, 9, 11 и, если потребуется, 14, 17 и 20 июня.

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20 комментариев

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FaithDevotion
За второй кубок Барбашёву. Удачи
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Sanan1908
За Флориду и за Боба ✌🏼
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Cham5ion
Грё..аный стыд. На глазах своих болельщиков так обос.аться! Пара Бенн Сегин пародия на хоккеистов!
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VintDV
Молодцы. Хоть одного финалиста угадал:))) Надеюсь и обладателя КС тоже:)))
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murky
Не прикоснулись)))
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Антон
Разобрали. Просто на комплектующие.
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Кавабунга Шреддоголовый
Не хватило Даллас на шестую игру. Размотали их по всем пунктам
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Fullhouse
Кто-то выиграет свой первый кубок
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ЭЮЯ
Ого, будет новый чемпион!
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DenisBu
Ответ murky
Не прикоснулись)))
В прошлый раз в 2018 году было наоборот. Так что решили попробовать по-другому.
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Vladzislav Zhurkevich
это же на Флориду был 1% по мнению букмекеров?
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Андрей Красин
По статистике, у кого больше отдыха было перед финалом, проиграли 9 из последних 10 финалов. Вся надежда на Боровского) Надеюсь, хороший финал будет, 3-0 с самого начала не надо.
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3willy
За Кровосисю
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Montenegro Serbian
Ответ Андрей Красин
По статистике, у кого больше отдыха было перед финалом, проиграли 9 из последних 10 финалов. Вся надежда на Боровского) Надеюсь, хороший финал будет, 3-0 с самого начала не надо.
Да, это известный прикол. Вроде больше отдыхаешь и больше шансов, а на деле выигрывает та команда, которая провела больше матчей и находится в тонусе.
Увы, не удивлюсь что Флорида 1:4 в серии сольёт, хотя болею именно за неё.
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Антон Петров
Ответ борецЗАнеСправедливость
Есть чуйка что Флорида сольет второй финал в своей истории
Если Бобровский выдаст серию как против Каролины, то вполне могут взять финал.
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