«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Флоридой». Серия стартует 3 июня

«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Флоридой».

«Голден Найтс» выбили «Даллас» в финале Западной конференции (4-2, 6:0 в шестом матче).

В финале Кубка Стэнли клуб из Невады встретится с «Флоридой». Преимущество своей площадки будет у « ».

За «Пантерс» выступает российский вратарь Сергей Бобровский, за «рыцарей» – форвард Иван Барбашев.

Финальная серия стартует 3 июня. Следующие матчи состоятся 5, 8, 10 и, если потребуется, 13, 16 и 19 июня.

По московскому времени все игры будут начинаться в 03:00 – 4, 6, 9, 11 и, если потребуется, 14, 17 и 20 июня.