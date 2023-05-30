«Майами» – вторая команда в истории, которой удалось выйти в финал НБА с 8-го места
«Майами» в гостях обыграл «Бостон» в 7-м матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА (103:84, 4-3).
Как сообщает ESPN Stats and Info, «Хит» лишь вторая команда в истории НБА, которой удалось выйти в финал НБА с 8-го места в конференции. Они обыграли «Милуоки» (4-1), «Никс» (4-2) и «Селтикс» (4-3).
Ранее это удавалось «Нью-Йорку» в сезоне-1998/99.
В рамках первой встречи финала «Денвер» примет «Майами» уже в четверг, 1 июня.
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Хотя при победе любой команды будет история - первый титул Денвера и самого скромного МВП в истории или титул с 8 посева команды отверженных.
Осталось дождаться - кто сделает это.
Рип татум, играть через раз как звезда - не достаточно
Наггетс также была в ABA и для нее это первый финал НБА.
История повторится?
И даже мешковатую одежду не надевал...
и что это за травма, которая позволяет быть на площадке, но не тащить игру жизни?
крестик снимать будем?