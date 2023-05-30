«Майами» – вторая команда в истории, которой удалось выйти в финал НБА с 8-го места

Теги Бостон Майами Милуоки Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Майами» в гостях обыграл «Бостон» в 7-м матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА (103:84, 4-3).

Как сообщает ESPN Stats and Info, «Хит» лишь вторая команда в истории НБА, которой удалось выйти в финал НБА с 8-го места в конференции. Они обыграли «Милуоки» (4-1), «Никс» (4-2) и «Селтикс» (4-3).

Ранее это удавалось «Нью-Йорку» в сезоне-1998/99.

В рамках первой встречи финала «Денвер» примет «Майами» уже в четверг, 1 июня.

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11 комментариев

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Starki92
Раз сегодня зеленые не написали историю, то нужно это делать вместо в них в финале.
Хотя при победе любой команды будет история - первый титул Денвера и самого скромного МВП в истории или титул с 8 посева команды отверженных.
Осталось дождаться - кто сделает это.
+22
-1
+21
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Алексей Варенцов
Сегодня словно в известном меме, пританцовывая, Хиты вынесли гробик, в котором в обнимку лежал почти весь Бостон.
Рип татум, играть через раз как звезда - не достаточно
+12
-1
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Notionalist Notionalist
Ответ Алексей Варенцов
Сегодня словно в известном меме, пританцовывая, Хиты вынесли гробик, в котором в обнимку лежал почти весь Бостон. Рип татум, играть через раз как звезда - не достаточно
Их надо с Дэвисом в одну команду
+6
0
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Юрий Бабкин
Ответ Starki92
Раз сегодня зеленые не написали историю, то нужно это делать вместо в них в финале. Хотя при победе любой команды будет история - первый титул Денвера и самого скромного МВП в истории или титул с 8 посева команды отверженных. Осталось дождаться - кто сделает это.
Самый скромный МВП в истории - это Тим Данкан.
+4
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& Co1366
Вот и повторение сенсации, в отличие от Бостона.
+3
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Vagant
Никс в 1999 году проиграла в финале САС, бывшей команде ABА. САС тогда выиграла свой первый финал НБА.
Наггетс также была в ABA и для нее это первый финал НБА.

История повторится?
+3
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Cubs-V
Ответ Starki92
Раз сегодня зеленые не написали историю, то нужно это делать вместо в них в финале. Хотя при победе любой команды будет история - первый титул Денвера и самого скромного МВП в истории или титул с 8 посева команды отверженных. Осталось дождаться - кто сделает это.
Уже нашелся МВП скромнее Данкана?
И даже мешковатую одежду не надевал...
+3
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Analjinn
Ответ Vagant
Никс в 1999 году проиграла в финале САС, бывшей команде ABА. САС тогда выиграла свой первый финал НБА. Наггетс также была в ABA и для нее это первый финал НБА. История повторится?
Наверняка. Майами выше головы прыгнули, Денвер намного сильнее.
+4
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Максимилиан Мельников
Ответ Алексей Варенцов
Сегодня словно в известном меме, пританцовывая, Хиты вынесли гробик, в котором в обнимку лежал почти весь Бостон. Рип татум, играть через раз как звезда - не достаточно
Учитывать травму, полученную в первом же владении, для лохов
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Алексей Варенцов
Ответ Максимилиан Мельников
Учитывать травму, полученную в первом же владении, для лохов
у него через игру травма?
и что это за травма, которая позволяет быть на площадке, но не тащить игру жизни?
крестик снимать будем?
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LBJ236
Красивая история получается
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