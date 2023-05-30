«Майами» – вторая команда в истории, которой удалось выйти в финал НБА с 8-го места

«Майами» в гостях обыграл «Бостон» в 7-м матче финальной серии Восточной конференции плей-офф (103:84, 4-3).

Как сообщает ESPN Stats and Info, «Хит» лишь вторая команда в истории НБА, которой удалось выйти в финал НБА с 8-го места в конференции. Они обыграли « » (4-1), «Никс» (4-2) и «Селтикс» (4-3).

Ранее это удавалось « » в сезоне-1998/99.

В рамках первой встречи финала «Денвер» примет « » уже в четверг, 1 июня.

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