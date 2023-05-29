Вендел, Сперцян, Литвинов номинированы на приз лучшему полузащитнику сезона РПЛ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Краснодар Вендел Эдуард Сперцян Руслан Литвинов Футбол

Мир РПЛ назвала претендентов на приз лучшему полузащитнику сезона.

В финал голосования премии Winline Герои РПЛ вышли три футболиста. Они были определены по результатам голосования болельщиков. 

На приз лучшему полузащитнику сезона номинированы: Эдуард СперцянКраснодар»), Руслан ЛитвиновСпартак»), Вендел («Зенит»). 

В финальном голосовании будут участвовать главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Церемония награждения состоится 4 июня. 

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46 комментариев

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Severfan
Сперцян, наверное.
голы: 10, передачи: 10
+30
-7
+23
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Garikus89
Ответ Луизао фром мексика
Литвинов спартаковский соответственно автоматически не заслужил, вендел питерский а это судейский кабинет значит он выиграет, сперцян это вообще смешно это кто такой это максимум лавка третьего дивизиона
Вас с Матч-тв беспокоят. Не хотите к нам в студию аналитики?
+19
0
+19
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a.k.a. DRAGON0928
Вообще не видел игр Краснодара, поэтому ничего не скажу по Сперцяну, но Вендел безумно влияет на игру Зенита.
+18
-5
+13
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Дядя ТУРА
Эдик! двузначные цифры гол+пас
+15
-5
+10
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Ответ Дмитрий9779
Литвинов очень прибавил,выбрал бы его.
спасибо, классный сезон от Руслана тут не поспоришь, но объективно по влиянию на игру выберут Вендела, но однозначного первого номера в этой номинации нет...
+10
-1
+9
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Zenith forever
Лучший пз, конечно, Барриос.
+9
-1
+8
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Дмитрий9779
Ответ teddy10
Странно, что среди номинантов нет Облякова. Очень мощно весну провел. Среди номинантов Сперцян был лучшим
Не странно,выбирают лучшего в сезоне,а не по весне,а так,да,неплохо провел 7-8 матчей весной.
+8
-1
+7
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teddy10
Странно, что среди номинантов нет Облякова. Очень мощно весну провел. Среди номинантов Сперцян был лучшим
+9
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Такие дела
Эдик однозначно
+10
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Zenith forever
нет в списке Клаудиньо, Барриоса, Малкома, зато есть Литвинов. Совсем ку-ку что-ли?
+7
-2
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MstAndreev
Литвинов в списке, потому что бабушек через дорогу переводит? Не за футбол же его сюда вписали)
+6
-2
+4
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Дмитрий9779
Ответ teddy10
Ну, по такой логике можно было и Карпукаса номинировать, хотя Локо и провалил первую часть сезона. Артем был лучшим среди опорных полузащитников по ключевым показателям. К примеру, у Карпукаса в среднем 4 отбора за игру, у Литвинова - 1,5
Тогда Барриоса,очередной стабильный сезон,всех "съел" как всегда.
+3
0
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Колбаскер тут
Ну тут Сперцян, при всем уважении к Венделу. Сперцяну гораздо сложнее показывать такой результат
+5
-2
+3
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Дмитрий9779
Литвинов очень прибавил,выбрал бы его.
+8
-6
+2
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Александр Жердин
Если брать амплуа полузащитников в целом ( не вдаваясь, кто играет больше в нападении, а кто чисто опорником) то по любому не вижу в номинантах Облякова и Барриоса.
+2
0
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ne ravnodushen
Сперцян 100%.
У Вендела партнёры Клаудиньо, Барриос, Малком, и т.д., в Краснодаре такого нет.
+5
-3
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Александр Трынкин
Сперцян без вариантов.
+6
-4
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Areg Evoyan
ну тут должен быть Сперцян без вопросов
+1
0
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Андрей Левицкий
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Вообще не видел игр Краснодара, поэтому ничего не скажу по Сперцяну, но Вендел безумно влияет на игру Зенита.
Не смотри игр,смотри статистику
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0
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Дмитрий9779
Ответ </c/>
спасибо, классный сезон от Руслана тут не поспоришь, но объективно по влиянию на игру выберут Вендела, но однозначного первого номера в этой номинации нет...
По однозначности согласен.Мне по тому сезону Вендел понравился больше,выход из под прессинга с ним хорош,но Литвинов прогрессирует.Помню его интервью по игре наших бразильцев,он у них заочно учится.Принимает мяч и не спешит с ним расставаться,спокойно работает,видит поле,пасы выдает на гол...вобщем парень молодец.Сперцян провел хороший сезон бесспорно.
+2
-1
+1
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Caniball
Ответ Zenith forever
нет в списке Клаудиньо, Барриоса, Малкома, зато есть Литвинов. Совсем ку-ку что-ли?
Клаудиньо достаточно слабо провел весь чемпионат даже по сравнению с собой прошлогодним.
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Caniball
Ответ teddy10
Странно, что среди номинантов нет Облякова. Очень мощно весну провел. Среди номинантов Сперцян был лучшим
Осенью был не внятный, последние 2 матча тоже самое. А давать приз лучшему за март-апрель, ну такое себе.
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Андрей Яковлев
Литвинова то зо шо? Пол лиги таких.
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Zenith forever
Ответ </c/>
чем тебя не устраивает Литвинов? Малком, Клаудиньо скорее всего в номинации нападающий...
Ну какие они нападающие, особенно Клаудиньо?
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Торна
Сперцян
+3
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