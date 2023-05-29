Вендел, Сперцян, Литвинов номинированы на приз лучшему полузащитнику сезона РПЛ
Мир РПЛ назвала претендентов на приз лучшему полузащитнику сезона.
В финал голосования премии Winline Герои РПЛ вышли три футболиста. Они были определены по результатам голосования болельщиков.
На приз лучшему полузащитнику сезона номинированы: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак»), Вендел («Зенит»).
В финальном голосовании будут участвовать главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Церемония награждения состоится 4 июня.
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голы: 10, передачи: 10
У Вендела партнёры Клаудиньо, Барриос, Малком, и т.д., в Краснодаре такого нет.