Алонсо об извинении Винисиуса: «Вопрос закрыт. Это было очень ценное и позитивное заявление, я доволен. Мы все в одной лодке»

Хаби Алонсо заявил, что инцидент с Винисиусом Жуниором исчерпан.

Напомним, вингер «Реала» резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку Хаби Алонсо . Позже бразилец извинился, но не упомянул главного тренера в заявлении.

«В среду, после двух выходных, мы встретились со всеми. Вини был безупречен, говорил искренне... И я остался доволен. Все решено.

Это было очень ценное и позитивное заявление. Он говорил от всего сердца о том, что хочет привнести. Самое главное – это то, что он сказал своим партнерам по команде и болельщикам. Вопрос был закрыт в среду.

Мы все в одной лодке, гребем в одном направлении», – сказал главный тренер «Реала».