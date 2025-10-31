Алонсо об извинении Винисиуса: «Вопрос закрыт. Это было очень ценное и позитивное заявление, я доволен. Мы все в одной лодке»
Хаби Алонсо заявил, что инцидент с Винисиусом Жуниором исчерпан.
Напомним, вингер «Реала» резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку Хаби Алонсо. Позже бразилец извинился, но не упомянул главного тренера в заявлении.
«В среду, после двух выходных, мы встретились со всеми. Вини был безупречен, говорил искренне... И я остался доволен. Все решено.
Это было очень ценное и позитивное заявление. Он говорил от всего сердца о том, что хочет привнести. Самое главное – это то, что он сказал своим партнерам по команде и болельщикам. Вопрос был закрыт в среду.
Мы все в одной лодке, гребем в одном направлении», – сказал главный тренер «Реала».
