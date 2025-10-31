  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алонсо об извинении Винисиуса: «Вопрос закрыт. Это было очень ценное и позитивное заявление, я доволен. Мы все в одной лодке»
30

Алонсо об извинении Винисиуса: «Вопрос закрыт. Это было очень ценное и позитивное заявление, я доволен. Мы все в одной лодке»

Хаби Алонсо заявил, что инцидент с Винисиусом Жуниором исчерпан.

Напомним, вингер «Реала» резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку Хаби Алонсо. Позже бразилец извинился, но не упомянул главного тренера в заявлении.

«В среду, после двух выходных, мы встретились со всеми. Вини был безупречен, говорил искренне... И я остался доволен. Все решено.

Это было очень ценное и позитивное заявление. Он говорил от всего сердца о том, что хочет привнести. Самое главное – это то, что он сказал своим партнерам по команде и болельщикам. Вопрос был закрыт в среду.

Мы все в одной лодке, гребем в одном направлении», – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoХаби Алонсо
logoРеал Мадрид
logoКласико
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Канисарес о Винисиусе: «Преференций от Алонсо он не получит, но агрессии тоже не будет. Хаби поступает разумно, избегая шума в СМИ»
вчера, 22:09
Миятович о Винисиусе: «Беспокоит, что после победы «Реала» в класико все говорят только о нем – это слишком. Алонсо отреагировал блестяще, клуб всегда должен поддерживать тренера»
вчера, 18:42
Винисиус извинился перед Алонсо сразу после беседы с командой. В «Реале» считают вопрос закрытым (COPE)
вчера, 16:59
Винисиус извинился перед одноклубниками перед первой тренировкой после класико. Тренеров «Реала» на встрече не было
29 октября, 16:26
Главные новости
Слот о «Ливерпуле»: «Я доволен командой и уровнем игроков, дело в их доступности и травмах. Не все прошли полноценную предсезонку, поддерживать форму было легче в прошлом сезоне»
9 минут назад
«Матч ТВ» и РПЛ подпишут новый контракт на трансляции. Сумма – 28,5 млрд рублей за 4 года («РБ Спорт»)
21 минуту назад
Луис Энрике о Семаке и Анчелотти: «Я не вижу больших различий. Это тренеры-победители, оба – настоящие профессионалы. Они трудолюбивые, создают комфортную атмосферу»
29 минут назад
Название одного из клубов-участников FONBET Кубка России совпадает с фамилией легенды АПЛ. Какой?
30 минут назадТесты и игры
«Барселона» не станет требовать компенсацию от УЕФА по делу Суперлиги. «Реал» и компания А22 хотят 4,5 млрд евро «за понесенный ущерб»
49 минут назад
Габи о Винисиусе: «Больше всего ненавижу в футболистах театральность. Его поведение неприемлемо и эгоистично. Никто не может ставить себя выше команды, если только ты не Месси»
сегодня, 08:55
Ямаль продолжает играть с болью в паху. Вингер «Барсы» проходит консервативное лечение, операцию могут сделать при необходимости
сегодня, 08:27
Канделаки о том, кто придумал название «Матч ТВ»: «Алексей Борисович Миллер. Были мнения, что будет сложно выговариваться, но он сказал: «Назовите, и все будет нормально»
сегодня, 08:20
«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, выиграв 2-й полуфинал у «ЛДУ Кито» 4:0 после поражения 0:3. В решающем матче сыграют с «Фламенго»
сегодня, 08:12
Жена Карпина: «Лучше продам почку, но не буду больше делать уборку дома. Терпеть не могу все эти пылесосы и тряпки. Готовлю, глажу, стираю сама»
сегодня, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Барса» проведет открытую тренировку на «Камп Ноу» 7 ноября. Так стадион проверят перед открытием
15 минут назад
Черышев о реакции Винисиуса на замену в класико: «Он понимает, что ошибся. Уверен, он также извинился перед партнерами. Такое бывает, главное – двигаться дальше»
30 минут назад
КДК вновь отложил рассмотрение дела «Химок»: Есть ряд вопросов, которые необходимо исследовать»
41 минуту назад
Сенне Ламменс: «О вратарях «МЮ» было много негативных комментариев, но меня не волнует, что говорят. Когда дела идут плохо, тебя унижают, когда хорошо – превозносят до небес»
50 минут назад
Бубнов о Юране: «Если бы ему дали «Спартак» или «Динамо», точно бы не было хуже, чем тренеры сейчас работают. Но топы ему не доверят»
сегодня, 09:29
Экс-хавбек ЦСКА Гордюшенко о Москве: «Удивили хмурые лица. Подходишь к людям, а на тебя смотрят, будто им хочешь плохо сделать. Но всегда помогают»
сегодня, 09:20
Сергей Шнуров: «Я уже отвык, что «Зенит» не чемпион. Хотя, может, пора бы и уступить для разнообразия. Но для меня он всегда чемпион»
сегодня, 09:06
38-летний Педро: «Это мой последний сезон в «Лацио». Каждый прожитый день приближает меня к завершению карьеры»
сегодня, 09:05
Четверых подозреваемых в ограблении Лувра задержали в очереди на матч «Парижа» и «Лиона». Украденные драгоценности не найдены до сих пор
сегодня, 08:51
Сын Роналду дебютировал за Португалию U16 – он сыграл минуту. Сборная обыграла Турцию (2:0)
сегодня, 08:37