Месси намерен принять решение о будущем в ближайшие дни. Предложения от «Барселоны» нет, но есть от «Аль-Хилаля»
«Барселона» еще не направляла Лионелю Месси предложение заключить контракт.
Как передает Mundo Deportivo, Хорхе Месси, отец форварда «ПСЖ», заявил о желании его сына принять решение касательно будущего в ближайшие дни.
На данный момент у аргентинца есть предложения от нескольких команд, в том числе «Аль-Хилаля», но каталонцев в их числе нет. Предложения «Барселоны» в формальном, оформленном виде не существует, потому что клуб все еще не решил финансовые вопросы.
Месси готов рассматривать вариант с переходом в «блауграну», но не хочет и не может долго тянуть с принятием решения, тем более никаких гарантий, что испанская команда что-то ему сможет предложить, нет, несмотря на устные обещания и согласования.
В текущем сезоне 35-летний игрок забил 16 голов и отдал 16 результативных передач в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Как по мне - оптимально переместится в СериаЛ, в топ-клуб, который более-менее достойно заплатит, клуб без долгов. Но это моя вкусовщина. Он сам с усам чего надо.
https://youtu.be/3eOsSjfDMz0
Перемотайте на 2:04
Идиот или святой ?