Месси намерен принять решение о будущем в ближайшие дни. Предложения от «Барселоны» нет, но есть от «Аль-Хилаля»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

«Барселона» еще не направляла Лионелю Месси предложение заключить контракт.

Как передает Mundo Deportivo, Хорхе Месси, отец форварда «ПСЖ», заявил о желании его сына принять решение касательно будущего в ближайшие дни.

На данный момент у аргентинца есть предложения от нескольких команд, в том числе «Аль-Хилаля», но каталонцев в их числе нет. Предложения «Барселоны» в формальном, оформленном виде не существует, потому что клуб все еще не решил финансовые вопросы.

Месси готов рассматривать вариант с переходом в «блауграну», но не хочет и не может долго тянуть с принятием решения, тем более никаких гарантий, что испанская команда что-то ему сможет предложить, нет, несмотря на устные обещания и согласования.

В текущем сезоне 35-летний игрок забил 16 голов и отдал 16 результативных передач в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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43 комментария

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Sundance Neeskens
Ответ Молодой Френки
Барса как всегда
Тут Ла Лига кота за яйца тянет уже несколько недель. Барса не может предложение направить пока сверху не одобрят финансовый план. Месси нужны гарантии, чтобы не повторилась ситуация как два года назад, когда устно договорились о продлении, но из-за ФФП не могли зарегистрировать контракт.
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Радость Ди Мария
Ответ Злобный Конь
Был бы он скромняга - уехал бы в Аргентину,и там закончил. Но ему надо словить денег напоследок. Всё никак не угомонится.
То есть ты бы на его месте уехал в Росарио, где недавно погромила магазин его родственников одна из банд этого города? Там уже подумывали ввести на время военное положение...
Как по мне - оптимально переместится в СериаЛ, в топ-клуб, который более-менее достойно заплатит, клуб без долгов. Но это моя вкусовщина. Он сам с усам чего надо.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ OldRedWhite
Верблюды умрут от голода при таком раскладе !
А как они от жажды ещё не умерли?
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Дядя ТУРА
не поверю, пока не увижу фото с Бабаевым
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Val Smith
Ла Лига раскусила блеф Лапорта.
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OldRedWhite
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Это означает, что ему стоит уйти на заслуженную пенсию. Учитывая все регалии, там не 300 а 600 должно быть
Верблюды умрут от голода при таком раскладе !
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Xxx zzz
Ответ AnMe
Кто будет оправдываться интересно? И почему должен кто-то?
Все кто обсирал псж на протяжении сезона,говоря что Месси свалит из этой фермерской лиги,все эти люди ))
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AnMe
Ответ Xxx zzz
Как на этот раз оправдываться будут,если в ПСЖ останется ?))
Кто будет оправдываться интересно? И почему должен кто-то?
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Иван Иванов
Ответ Радость Ди Мария
То есть ты бы на его месте уехал в Росарио, где недавно погромила магазин его родственников одна из банд этого города? Там уже подумывали ввести на время военное положение... Как по мне - оптимально переместится в СериаЛ, в топ-клуб, который более-менее достойно заплатит, клуб без долгов. Но это моя вкусовщина. Он сам с усам чего надо.
Если не в Барсу или ПСЖ, то Месси нет смысла оставаться в Европе. Будет глупо ради условного Интера или Милана оставаться в Европе. Тогда уж лучше сразу в Аравию ехать за 400 лямов.
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sheri_24
Ответ Val Smith
Ла Лига раскусила блеф Лапорта.
Ничего что Барса давно отправила документы на одобрение и что именно Ла Лига тянет с ответом?
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Val Smith
Ответ Иван Иванов
И что теперь сделает Ла Лига?
Докопается до Сосьедада наверно)
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Иван Иванов
Ответ Val Smith
Ла Лига раскусила блеф Лапорта.
И что теперь сделает Ла Лига?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ OldRedWhite
Пьют нефть и занюхивают газом !
Люди тоже так могут.

https://youtu.be/3eOsSjfDMz0

Перемотайте на 2:04
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OldRedWhite
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А как они от жажды ещё не умерли?
Пьют нефть и занюхивают газом !
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Злобный Конь
Ответ OldRedWhite
Если это что означает в данном контексте ? Идиот или святой ?
Идиот,косящий под святого.
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OldRedWhite
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Кто откажется от 300 млн, даже если это Месси
Если это что означает в данном контексте ?
Идиот или святой ?
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Antoniom
Естественно поедет за миллиардом. А также это жест доброй воли, чтобы Роналдо так не хейтили)
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кто-то
Пока сам не подтвердит, не поверю
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Ali
Продолжаются информационные качели. Барса-Ал-хилал-БарсаАл.......
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Этот Райола хочет денег
Роналду годом ранее: я на вас на всех Аль- Наср, хваленые евротопчики! Месси годом спустя- на Аль-Хилале с з/п в поллярда я вас всех видел!...
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ARIGAMI ARIGAMI
Кто откажется от 300 млн, даже если это Месси
+3
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