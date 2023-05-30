Месси намерен принять решение о будущем в ближайшие дни. Предложения от «Барселоны» нет, но есть от «Аль-Хилаля»

«Барселона» еще не направляла Лионелю Месси предложение заключить контракт.

Как передает Mundo Deportivo, Хорхе Месси, отец форварда « », заявил о желании его сына принять решение касательно будущего в ближайшие дни.

На данный момент у аргентинца есть предложения от нескольких команд, в том числе « », но каталонцев в их числе нет. Предложения «Барселоны» в формальном, оформленном виде не существует, потому что клуб все еще не решил финансовые вопросы.

Месси готов рассматривать вариант с переходом в «блауграну», но не хочет и не может долго тянуть с принятием решения, тем более никаких гарантий, что испанская команда что-то ему сможет предложить, нет, несмотря на устные обещания и согласования.

В текущем сезоне 35-летний игрок забил 16 голов и отдал 16 результативных передач в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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