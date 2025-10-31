  • Спортс
  • Бубнов о Юране: «Если бы ему дали «Спартак» или «Динамо», точно бы не было хуже, чем тренеры сейчас работают. Но топы ему не доверят»
13

Александр Бубнов считает, что Юран может работать в «Спартаке» или «Динамо».

Ранее тренер Сергей Юран покинул «Серик Беледиеспор», контракт был расторгнут по согласию сторон. Сообщалось, что Марцел Личка уволен из «Фатих Карагюмрюк». Сейчас «Спартак» возглавляет Деян Станкович, в «Динамо» работает Валерий Карпин.

– Видите ли в ближайшее время Личку или Юрана на посту одного из клубов российской Премьер-лиги?

– Личка, я думаю, это тренер для топов, среди топов кто может… «Спартак», «Динамо». В «Динамо» он уже работал.

А Юрану топы, скажем так, не доверят. Хотя я считаю, что если бы, например, сейчас «Спартак» дали или «Динамо», то там бы хуже, чем тренеры сейчас работают, точно бы не было. Поэтому вот такой расклад.

Для Юрана, в принципе, зимой может что-то появиться. Поэтому, что называется, вовремя. А Личка сам сказал, что он не хочет кого-то спасать, вытаскивать, он хочет бороться, ну и правильно, за серьезные места. Тем более с «Динамо» у него это получилось, – сказал бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
