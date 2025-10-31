Бубнов о Юране: «Если бы ему дали «Спартак» или «Динамо», точно бы не было хуже, чем тренеры сейчас работают. Но топы ему не доверят»
Ранее тренер Сергей Юран покинул «Серик Беледиеспор», контракт был расторгнут по согласию сторон. Сообщалось, что Марцел Личка уволен из «Фатих Карагюмрюк». Сейчас «Спартак» возглавляет Деян Станкович, в «Динамо» работает Валерий Карпин.
– Видите ли в ближайшее время Личку или Юрана на посту одного из клубов российской Премьер-лиги?
– Личка, я думаю, это тренер для топов, среди топов кто может… «Спартак», «Динамо». В «Динамо» он уже работал.
А Юрану топы, скажем так, не доверят. Хотя я считаю, что если бы, например, сейчас «Спартак» дали или «Динамо», то там бы хуже, чем тренеры сейчас работают, точно бы не было. Поэтому вот такой расклад.
Для Юрана, в принципе, зимой может что-то появиться. Поэтому, что называется, вовремя. А Личка сам сказал, что он не хочет кого-то спасать, вытаскивать, он хочет бороться, ну и правильно, за серьезные места. Тем более с «Динамо» у него это получилось, – сказал бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».