Каррагер о «Челси»: «Мудрик пришел за большими деньгами, очевидно. Есть проблема с вратарями, нет нападающего»

Теги Челси Джейми Каррагер Рой Кин Майка Ричардс премьер-лига Англия Кристофер Нкунку Михаил Мудрик Энцо Фернандес Уэсли Фофана Футбол

Джейми Каррагер и Рой Кин считают, что у «Челси» есть проблемы с составом.

Экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс ранее заявил, что лондонский клуб поборется за место в топ-4 при Маурисио Почеттино, упомянув, что у клуба есть необходимые для этого игроки.

Джейми Каррагер не согласился с экспертом Sky Sports.

«Кто эти игроки? Я знаю, что «Челси» потратил много денег, но я говорю совершенно серьезно: кто эти игроки? [Рис Джеймс] постоянно травмирован!

Думаю, у [Энцо] Фернандеса отличный потенциал. Есть проблема с вратарями, нет нападающего – [Нкунку] мог бы изменить эту ситуацию.

Михаил Мудрик, очевидно, пришел за большими деньгами, хоть у него и есть данные», – сказал экс-защитник «Ливерпуля».

Рой Кин согласился с мнением Каррагера о том, что вратарская позиция является проблемой «Челси».

«[Фофана] был просто ужасен! Вратарь – это действительно проблема. Им нужен голкипер», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».

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20 комментариев

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ezkq9
Через пару часов Каррагер удалит этот твит
+30
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TaR
Как бы перед Мудриком потом извиняться не пришлось
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blaugrano
10 минут прошло - Каррагер уже должен появиться на миротворце.
+15
-3
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Евгений Цыбулин
Ответ gelkin
Мудрик здесь не причём, продажа в Челси это инициатива Шахтёра потому что клуб терпел большие убытки
Скорее инициатива Боули,который,типа "Утёр нос Арсеналу",перебив их предложение!)Боули до сих пор не понял,что количество-не есть качество)Не удивлюсь,если у Поча-Мудрик заиграет нормально!В этом хаосе,который в этом сезоне,в Челси-и Мбаппе бы не знал,куда бежать и что делать)))
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+6
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gelkin
Мудрик здесь не причём, продажа в Челси это инициатива Шахтёра потому что клуб терпел большие убытки
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Mega• Battman
Ответ DolJun
очевидно?)) очевидно карагер разбирается в футболе хуже чем местные пользователи, иначе знал бы, что зп мудрика раза в три меньше чем у условного кулибали, а показать он себя не смог в команде потому что в ней 4 тренера за сезон сменилось.
4 млн для мудрика все равно много. максимум 1 млн
+5
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Arti22
Не Мудрик, а Шаман я бы попросил
+2
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Александр Максаков
Дурачок, он за большиЕ деньгИ пришёл:)
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Schiaff1no
У него зарплата меньше чем у Лофтус-Чика, солидно, но даже по меркам Шахтера не непомерно, Кару как обычно носит
+1
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Mega• Battman
Ответ DolJun
почему?
то что он делает на поле тоже самое может воспитанники Челси . например ходсон-одойи. чел просто на хайпе пришел и зарубил хорошую ЗП а как игрок средний молодой воспитанник Челси
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LoveGreguar
Ответ crazy_elky
Вообще то мудрич говорят пришел за золотым мячом! Просто пока чуть чуть не получается )
Мудрич это отлично звучит. )))
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crazy_elky
Вообще то мудрич говорят пришел за золотым мячом! Просто пока чуть чуть не получается )
+2
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Рашпель793
Зинченко уже начал плакать?
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Сергей
Самый идеальный челси был при Моуриньо - Петер Чех, джон Терри эшли Коул, джо Коул, Рикардо Карвальо, френк лэмпард, и конечно же Дидье Дрогба . Следующему составу Челси с лидером эденом азаром и тем более нынешнему далеко до той команды.
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