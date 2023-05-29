Каррагер о «Челси»: «Мудрик пришел за большими деньгами, очевидно. Есть проблема с вратарями, нет нападающего»

Джейми Каррагер и Рой Кин считают, что у «Челси» есть проблемы с составом.

Экс-защитник «Манчестер Сити» ранее заявил, что лондонский клуб поборется за место в топ-4 при Маурисио Почеттино, упомянув, что у клуба есть необходимые для этого игроки.

не согласился с экспертом Sky Sports.

«Кто эти игроки? Я знаю, что «Челси» потратил много денег, но я говорю совершенно серьезно: кто эти игроки? [Рис Джеймс] постоянно травмирован!

Думаю, у [Энцо] отличный потенциал. Есть проблема с вратарями, нет нападающего – [Нкунку] мог бы изменить эту ситуацию.

, очевидно, пришел за большими деньгами, хоть у него и есть данные», – сказал экс-защитник «Ливерпуля».

Рой Кин согласился с мнением Каррагера о том, что вратарская позиция является проблемой « ».

«[Фофана] был просто ужасен! Вратарь – это действительно проблема. Им нужен голкипер», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».

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