ОКР против подписания деклараций, Латвия – Канада в полуфинале ЧМ, «Локо» продлил Дзюбу, «МЮ» – в ЛЧ, а «Ливерпуль» – нет, ЧВК «Вагнер» и женский баскетбол, «Зенит» троллит «Спартак» и другие новости
1. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о недопустимости подписания российскими спортсменами деклараций для допуска к международным турнирам. Дмитрий Васильев поддержал инициативу, отметив, что ОКР «наконец-то стал проявлять какую-то харизму». По словам Дмитрия Свищева, ни один наш спортсмен не подпишет документ против своей страны. Похоже, мы действительно двигаемся к бойкоту Олимпиады.
2. Сборная Латвии сенсационно пробилась в полуфинал ЧМ по хоккею – впервые в своей истории. Команду Харийса Витолиньша ждет встреча с Канадой, выбившей Финляндию – так рано финны не вылетали с 2018 года.
Во втором полуфинале встретятся США и Германия – ни одна из этих сборных ранее не добиралась до финала ЧМ при системе с плей-офф. Американцы в четвертьфинале разобрались с Чехией, выиграв 8 матчей из 8 на турнире. Германия обыграла Швейцарию, которая второй год подряд вылетела на этой стадии после победы в группе.
3. «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024-го с опцией продления на год. Артем пообещал приложить все усилия, чтобы вернуть команду на самые высокие места. А Анзор Кавазашвили расстроен, что «Спартак» не возвращает своего воспитанника.
4. «МЮ» гарантировал себе Лигу чемпионов в новом сезоне после разгромной победы над «Челси». Браво, тен Хаг: в дебютном сезоне вернул команду в ЛЧ, выиграл трофей и может взять еще один. Топ-4 АПЛ сформирована, и в ней не нашлось места «Ливерпулю» – «красные» не квалифицировались в Лигу чемпионов впервые в полноценном сезоне Клоппа. Но куда хуже дела у Лэмпарда: поражение от «Юнайтед» стало для него 8-м в 10 матчах после возвращения в «Челси». Разочаровывает и Мудрик – как на поле, так и за его пределами. Goal.com включил украинца и четверых его партнеров в десятку худших трансферов сезона.
5. Кубок Стэнли. «Даллас» продлил серию с «Вегасом» (1-3) в финале Запада, дважды отыгравшись по ходу матча и победив в овертайме. Павелски забросил 73-ю шайбу в плей-офф за карьеру и обошел Овечкина по голам среди действующих игроков.
6. Спонсором женского баскетбольного клуба «Платов» из Ростова-на-Дону может стать ЧВК «Вагнер».
7. «Делим ромб на семь частей» – такой отсылкой «Зенит» технично потроллил «Спартак» в видео о 98-летии клуба. На праздновании дня рождения «Зенита» Сергей Семак подчеркнул, что титулы – это только видимая часть азимута, главное – чтобы город гордился командой. А Александр Медведев тем временем подтвердил, что на летний товарищеский турнир приедут «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».
8. НБА. «Бостон» обыграл «Майами» в пятом матче финала Востока и сократил счет в серии (2-3). Тейтум, Браун, Уайт и Смарт набрали 89 очков на четверых.
9. По итогам жеребьевки мужского «Ролан Гаррос» Медведев попал в половину с Руудом и Руне, Рублев – в четверть с Джоковичем и Хачановым.
У женщин Касаткина попала в четверть с Соболенко, Кудерметова – со Швентек.
10. Бывшая жена Сафонова заявила, что вратарь «Краснодара» хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь и взыскать алименты – 13 тысяч в рублей в месяц.
11. Александр Крылов объявил об уходе с поста председателя совета директоров «Авангарда».
12. По данным «РБ Спорт», Полина Гагарина исполнит гимн России перед финалом Кубка в «Лужниках».
Цитаты дня
Ротенберг о матчах с Беларусью: «Самый сложный турнир, а я прошел много ЧМ, ОИ. Вся страна говорит о сборной, ребята – патриоты, эти игры вывели их на новый уровень»
Александр Жулин: «В США все построено на лжи. Сказал же кто-то, что единственная страна, которая останется нормальной, – Россия. И она же будет мир спасать»
Лидия Иванова о нейтральных атлетах на ОИ: «Это станет сродни бегству артистического мира. Они начнут говорить всякую дрянь, плакать, им придется дальше утверждаться в роли предателей»
Хлусевич о главном дерби России: «Спартак» – ЦСКА. Победы «Зенита» в РПЛ ничего не меняют»
Эдерсон о Гвардиоле: «Только Холанд уже был звездой, переходя в «Сити», пожалуй. Остальные прогрессировали благодаря Пепу – он выжимает максимум из каждого»
Сутормин о зарплатах футболистов: «Обоснованные деньги. Учителя, врачи должны получать больше, естественно, но не все видят другую сторону медали»
Уже в первой игре 6-го дня МЧМ за лидерство в пятой группе дрались Уругвай и Англия. После долгого развоза на 22-й минуте угловой от Элфи Дивайна дошёл на дальнюю штангу к Баширу Хэмфрису, который и переправил верхом в ворота. Под самый перерыв счёт удвоил сам Элфи, завершив линейную контратаку через всё поле ударом с фронта штрафной. Во втором тайме Уругвай вернулся в игру: лондонская защита упустила за спину Франко Гонсалеса и тот переиграл на грани офсайда (ВАР сказал «это скорее гол, чем нет») — 2:1 с 50-й минуты. Была бы ничья, но после обращения насчёт пенальти ВАР никакой намеренной игры рукой не увидел (как и в первом тайме уже в пользу Англии). Англия лишила ничьей уже в добавленное время: на 92-й минуте Дарко Гьяби на дальнем проходе обвёл двоих, прошёл в штрафную, перенёс мяч на удобную для удара ногу и не прогадал: Рэндалл Родригес ростом не вышел против такого приёма. До свистка Уругвай снова отличился: Мэтью Кокс отбил верховой мяч в поле. Но достаточно слабо, чтобы Матиас Абальдо нашёл дыру на дальней половине и провёл точно туда. 2:3, но к ВАР претензий не имели.
В поздней игре того же квартета Тунис доказывал Ираку, что всё ещё достоин третьего места. Гол уже из офсайда забил Мохамед Дербали на 34-й. Везение началось только к 55-й минуте: Юссеф Снана завершил контратаку, пробив мимо растянувшегося по земле Хосейна Хассана. Следующая же атака привела к новому голу: Халим Эль-Джебали пробил влево, Хассан без намерения отбить дёрнулся к мячу и не воспрепятствовал голу. Понимая, что иначе не вынести игру, Ирак стал провоцировать соперника. Более чем удалось с моментом на 72-й минуте: борясь за пустой мяч в подкате, Райан Назрауи заехал сопернику в печень, за что после ВАР и получил красную, но иракцам это не принесло никакой пользы. В меньшинстве Тунис выводил игру на красивую точку с пенальти, что и удалось на 86-й: грубого подката не в мяч от иракца Саджада Аль-Сайеди хватило, хоть и не стоило тому ничего серьёзного. Махмуд Горбей развёл вратаря и был точен — 3:0.
Ранний матч шестой группы подал сюрприз под солёным соусом к матчу Франция — Гамбия. Тон игры задал автогол на 13-й минуте от Баньи Зукру (разве мало позора терпел его родной «Труа»?): хотел закрыть дыру от не успевающего к удару монегаска Яна Линара, но подставился не той ногой и переправил в свои ворота. В первом тайме Гамбия такой подарок не упустила, но во втором Линар реабилитировался, потащив пенальти от Алагье Сайне. А на 57-й минуте ничью устроил Вильсон Одоберт (ещё один троянец, привёзший тот самый пенальти). Но «Труа» есть «Труа», а «Бавария» есть «Бавария». Мюнхенец Мамин Саньянг перебил с отскока Линара и с 68-й сделал победу Гамбии неотвратимой. Вышли всё те же 2:1, но устраивающие Гамбию по раскладам. Франция ещё не теряет шансов проскочить через Гондурас, понимая весь курьёз в ходе параллельной игры.
В последнем матче дня Гондурас проходил свой экзамен против Южной Кореи. На 16-й минуте Марко Асейтуньо с мячом сбили в штрафной корейцев, замена его по травме повлияла на решение ВАР в пользу пенальти, который и исполнил Давид Руис — на 22-й. Явно одержимый идеей отомстить, он стал выискивать обидчика. На 27-й минуте он в борьбе за верховой мяч с таковым (по мнению самого Руиса) вместо перехвата мяча первым стукнул соперника в висок. Сотрясения добиться не получилось, как и провокация не прошла, но красную Руис увидел именно перед собой. Во втором тайме Гондурас повёл и до второго гола ничто не предвещало: уже с игры на 51-й минуте Исак Кастильо из полукруга пробил Ким Ён Хона. Теперь в большинстве включилась Южная Корея: на 58-й Ким Ён Хок освободился из квадрата и, избегая офсайда, вблизи прошил Хургена Гарсию. А угловой на 62-й принёс ничейный гол на счёт Пак Сын Хона. Чудом хватило удержать и этот результат. Под свисток составы уравнялись со второй жёлтой для Ли Сын Вона, но Гондурасу банально не хватило остатка на ответный мяч, лишающий их ничьей.