ОКР против подписания деклараций, Латвия – Канада в полуфинале ЧМ, «Локо» продлил Дзюбу, «МЮ» – в ЛЧ, а «Ливерпуль» – нет, ЧВК «Вагнер» и женский баскетбол, «Зенит» троллит «Спартак» и другие новости

1. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о недопустимости подписания российскими спортсменами деклараций для допуска к международным турнирам. Дмитрий Васильев поддержал инициативу, отметив, что ОКР «наконец-то стал проявлять какую-то харизму». По словам Дмитрия Свищева, ни один наш спортсмен не подпишет документ против своей страны. Похоже, мы действительно двигаемся к бойкоту Олимпиады.

2. Сборная Латвии сенсационно пробилась в полуфинал ЧМ по хоккею – впервые в своей истории. Команду Харийса Витолиньша ждет встреча с Канадой, выбившей Финляндию – так рано финны не вылетали с 2018 года.

Во втором полуфинале встретятся США и Германия – ни одна из этих сборных ранее не добиралась до финала ЧМ при системе с плей-офф. Американцы в четвертьфинале разобрались с Чехией, выиграв 8 матчей из 8 на турнире. Германия обыграла Швейцарию, которая второй год подряд вылетела на этой стадии после победы в группе.

3. «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024-го с опцией продления на год. Артем пообещал приложить все усилия, чтобы вернуть команду на самые высокие места. А Анзор Кавазашвили расстроен, что «Спартак» не возвращает своего воспитанника.

4. «МЮ» гарантировал себе Лигу чемпионов в новом сезоне после разгромной победы над «Челси». Браво, тен Хаг: в дебютном сезоне вернул команду в ЛЧ, выиграл трофей и может взять еще один. Топ-4 АПЛ сформирована, и в ней не нашлось места «Ливерпулю» – «красные» не квалифицировались в Лигу чемпионов впервые в полноценном сезоне Клоппа. Но куда хуже дела у Лэмпарда: поражение от «Юнайтед» стало для него 8-м в 10 матчах после возвращения в «Челси». Разочаровывает и Мудрик – как на поле, так и за его пределами. Goal.com включил украинца и четверых его партнеров в десятку худших трансферов сезона.

5. Кубок Стэнли. «Даллас» продлил серию с «Вегасом» (1-3) в финале Запада, дважды отыгравшись по ходу матча и победив в овертайме. Павелски забросил 73-ю шайбу в плей-офф за карьеру и обошел Овечкина по голам среди действующих игроков.

6. Спонсором женского баскетбольного клуба «Платов» из Ростова-на-Дону может стать ЧВК «Вагнер».

7. «Делим ромб на семь частей» – такой отсылкой «Зенит» технично потроллил «Спартак» в видео о 98-летии клуба. На праздновании дня рождения «Зенита» Сергей Семак подчеркнул, что титулы – это только видимая часть азимута, главное – чтобы город гордился командой. А Александр Медведев тем временем подтвердил, что на летний товарищеский турнир приедут «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».

8. НБА. «Бостон» обыграл «Майами» в пятом матче финала Востока и сократил счет в серии (2-3). Тейтум, Браун, Уайт и Смарт набрали 89 очков на четверых.

9. По итогам жеребьевки мужского «Ролан Гаррос» Медведев попал в половину с Руудом и Руне, Рублев – в четверть с Джоковичем и Хачановым.

У женщин Касаткина попала в четверть с Соболенко, Кудерметова – со Швентек.

10. Бывшая жена Сафонова заявила, что вратарь «Краснодара» хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь и взыскать алименты – 13 тысяч в рублей в месяц.

11. Александр Крылов объявил об уходе с поста председателя совета директоров «Авангарда».

12. По данным «РБ Спорт», Полина Гагарина исполнит гимн России перед финалом Кубка в «Лужниках».

Цитаты дня

Ротенберг о матчах с Беларусью: «Самый сложный турнир, а я прошел много ЧМ, ОИ. Вся страна говорит о сборной, ребята – патриоты, эти игры вывели их на новый уровень»

Александр Жулин: «В США все построено на лжи. Сказал же кто-то, что единственная страна, которая останется нормальной, – Россия. И она же будет мир спасать»

Лидия Иванова о нейтральных атлетах на ОИ: «Это станет сродни бегству артистического мира. Они начнут говорить всякую дрянь, плакать, им придется дальше утверждаться в роли предателей»

Хлусевич о главном дерби России: «Спартак» – ЦСКА. Победы «Зенита» в РПЛ ничего не меняют»

Эдерсон о Гвардиоле: «Только Холанд уже был звездой, переходя в «Сити», пожалуй. Остальные прогрессировали благодаря Пепу – он выжимает максимум из каждого»

Сутормин о зарплатах футболистов: «Обоснованные деньги. Учителя, врачи должны получать больше, естественно, но не все видят другую сторону медали»