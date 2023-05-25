Дмитрий Свищев: «Ни один наш спортсмен не подпишет какие-либо документы или бумаги против своей страны»
Дмитрий Свищев отреагировал на заявление ОКР о недопустимости подписания деклараций.
Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что комитет считает недопустимым подписание спортсменами каких-либо деклараций для допуска к международным стартам.
«Спортсмен должен заниматься спортом и не подписывать сомнительных деклараций. Спортсмен не должен заниматься политикой. Наших спортсменов должны допускать без всяких дополнительных условий.
И ни один наш спортсмен не подпишет какие-либо документы или бумаги против своей страны», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Валуев:🗿
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Фетисов:🗿
Спортсмены на митинге в Лужниках:🗿🗿🗿
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