Дмитрий Свищев: «Ни один наш спортсмен не подпишет какие-либо документы или бумаги против своей страны»

Теги Олимпийская сборная России ОКР Дмитрий Свищев ТАСС Легкая атлетика

Дмитрий Свищев отреагировал на заявление ОКР о недопустимости подписания деклараций.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что комитет считает недопустимым подписание спортсменами каких-либо деклараций для допуска к международным стартам.

«Спортсмен должен заниматься спортом и не подписывать сомнительных деклараций. Спортсмен не должен заниматься политикой. Наших спортсменов должны допускать без всяких дополнительных условий.

И ни один наш спортсмен не подпишет какие-либо документы или бумаги против своей страны», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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22 комментария

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Aleksey Yashin
"Спортсмен не должен заниматься политикой"

Валуев:🗿
Журова:🗿
Фетисов:🗿
Спортсмены на митинге в Лужниках:🗿🗿🗿
+51
-3
+48
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Viks
"документы или бумаги против своей страны» --- а такого никто и не требовал.
+23
-3
+20
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Олег Кузнецов
Ответ Aleksey Yashin
"Спортсмен не должен заниматься политикой" Валуев:🗿 Журова:🗿 Фетисов:🗿 Спортсмены на митинге в Лужниках:🗿🗿🗿
С каких пор Свищев стал олицетворять собой страну? Для меня страна отдельно, а правящий сейчас режим-отдельно.
+19
-1
+18
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Лека-Лека
У нас толпа спортменов в политике, которые на днях потребовали платить им кроме з/п в гос.органах еще и призовые от соревнований и полностью оплачивать их участие в соревнованиях и тренировки.

Или это нам приснилось?
+9
0
+9
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sav187
Высказаться против сво - это значит, высказаться за Россию, за интересы её граждан. Так поступят настоящие патриоты. А предателям вроде свищёва лучше помолчать.
+12
-3
+9
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Mouse.murs
Не надо втягивать спортсменов в политику. Из жизнь - это спорт.
+8
0
+8
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selso99
А кто-то предлагал?
+7
0
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Pikachu Pikachu
Ответ Максим Медов
Запад их пытается втянуть. Им же плевать на самом деле, просто Запад понимает, что они публичные люди и их можно использовать против Кремля.
Ну да, это же Запад несовершеннолетних фигуристок на Путинги таскал
+4
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Ярик01
Ответ Aleksey Yashin
"Спортсмен не должен заниматься политикой" Валуев:🗿 Журова:🗿 Фетисов:🗿 Спортсмены на митинге в Лужниках:🗿🗿🗿
Так спортсмены просто свою гражданскую позицию высказывали, отдельно от спорта )
Даже несовершеннолетнюю Загитову притягивали к агитации на выборах президента ... отдельно от спорта
+5
-3
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Viks
"Поздняков заявил, что комитет считает недопустимым подписание спортсменами каких-либо деклараций" --- Брехня. Поздняков сказал о ПОЛИТИЧЕСКИХ декларациях, нарушающих законы РФ, а не "каких-либо"
+2
-1
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Vlad Zakirov
Любой чиновник считает себя замом бога.
+1
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Ivan Balashov
Ответ Александр Колодин
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Ага, особенно теннисисты.
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Ann P
Он не может утверждать это обо всех, такие громкие слова.
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Melnikov1968
Джигурда, вызови его на бой и уложи на канвас.
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Александр Колодин
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Кот под ногами майора
Ответ Aleksey Yashin
"Спортсмен не должен заниматься политикой" Валуев:🗿 Журова:🗿 Фетисов:🗿 Спортсмены на митинге в Лужниках:🗿🗿🗿
Или те, по чьей инициативе будут закон рассматривать, разрешающий и в Думе сидеть, и спортом высших достижений заниматься
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Александр Колодин
Ответ Ivan Balashov
Ага, особенно теннисисты.
И теннисисты тоже
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Валерий Петров
Ответ La Gushka
А в МОК сказали: декларация, и точка. без бумажки вы какашки.
Ещё пока не сказали, но могут, да. Это куда кривая переговоров мок и федераций спорта выведет
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