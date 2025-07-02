ЦСКА закроет сделку по хавбеку «Сан-Паулу» Алвесу на этой неделе. Бразильца купят за 6 млн евро

Матеус Алвес перейдет в ЦСКА в ближайшие дни.

Globo Esporte сообщает, что армейцы продолжают переговоры с «Сан-Паулу » и пытаются согласовать условия, касающиеся выплат в случае перепродажи полузащитника. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу недели. Игрок уже прекратил тренироваться с нынешней командой.

Московский клуб заплатит около 6 млн евро.

В составе основной команды «Сан-Паулу» Алвес провел 15 матчей, отличившись двумя ассистами.