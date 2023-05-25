НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Бостон» примет «Майами» в 5-м матче

Теги результаты Бостон Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА состоится пятый матч финальной серии Восточной конференции между «Бостоном» и «Майами» (1-3).

«Селтикс» Джейсона Тейтума на своей площадке попытаются сократить отставание в серии с «Хит» Джимми Батлера.

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Пятый матч

Бостон – Майами
Дата проведения
26 мая, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

«Майами» ведет в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто станет новым чемпионом НБА?

Мать-одиночка, отец-тренер, крестный из НБА и сын-талисман команды. Главные люди в жизни Джейсона Тейтума

«Бостон» избежал позора – серия против «Майами» не закончится всухую

Все соперники «Хит» проходят одинаковый цикл принятия. Гифки с Джимми Батлером сделают его менее болезненным

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

«Селтикс» растерялись в первом матче. А Джимми Батлер и «Хит» такое не прощают

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Гулять так гулять - за 3:2.Потом за 3:3 и 4:3 неважно в чью сторону
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амбидекстер Сцевола
Майами с реинкарнацией Джордана - против Денвера с реинкарнацией дуо Мэлоун-Стоктон, в финале - это слишком заманчивое зрелище. Майами, Джимми - не подведите! Закройте серию сегодня, несмотря ни на что. Наоборот, в Бостоне это сделать - много эпичнее. Let’s get ready to rumble!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bergkamp007
За Майами! Надо выходить в финал, как хоккеисты!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладиславМартынов
Ответ hodor 12
Почему я так нервничаю? Ну, по большому счёту, что изменится в моей жизни..... Подумаешь не спим по ночам и идём на следующее утро на полусогнутых кто на работу, кто на учёбу.. Мы же это ради себя, что бы получить удовольствие, кайфонуть. И когда мы решили, что финала плова мало, что только гайки на руке.. Вон Рэджи Миллер в 95 - ом 8 очков Никсу за 9 секунд и герой. Вон, говорят Трэйси Макгрэди за 35 секунд 4 трёхи в корзину Сперс и Тим Данкан до сих пор видит это в страшных снах.. А Пол Милсэп три трёхи подряд и вот уже Юта отыграла у тех же Хит 11 очков за 28 секунд, и дожала их в овер тайме.. Пусть сегодня они будут немного Милсэпп, чуть чуть Миллер и иногда Макгрэди. И пусть ночью не спать лишь бы 2 - 3 и надежда на выигрыш в шестой игре, а потом, та самая разрывающая сознание, седьмая. Пусть победит сильнейший. BOSTON LET’S GO..
про страшные сны Тима Данкана конечно сильно, учитывая, что это даже была не игра плей-офф
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладиславМартынов
По идее, Бостон 3-2 делает. Дома стены помогут, Тейтум вроде проснулся, а у Хит Винсента нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hodor 12
Почему я так нервничаю? Ну, по большому счёту, что изменится в моей жизни..... Подумаешь не спим по ночам и идём на следующее утро на полусогнутых кто на работу, кто на учёбу.. Мы же это ради себя, что бы получить удовольствие, кайфонуть. И когда мы решили, что финала плова мало, что только гайки на руке.. Вон Рэджи Миллер в 95 - ом 8 очков Никсу за 9 секунд и герой. Вон, говорят Трэйси Макгрэди за 35 секунд 4 трёхи в корзину Сперс и Тим Данкан до сих пор видит это в страшных снах.. А Пол Милсэп три трёхи подряд и вот уже Юта отыграла у тех же Хит 11 очков за 28 секунд, и дожала их в овер тайме.. Пусть сегодня они будут немного Милсэпп, чуть чуть Миллер и иногда Макгрэди. И пусть ночью не спать лишь бы 2 - 3 и надежда на выигрыш в шестой игре, а потом, та самая разрывающая сознание, седьмая. Пусть победит сильнейший. BOSTON LET’S GO..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладиславМартынов
Ответ HI MARS
Гулять так гулять - за 3:2.Потом за 3:3 и 4:3 неважно в чью сторону
тогда для Денвера в финале будет лёгкая прогулка. и так фавориты, а против уставших соперников вообще лафа будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий