НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Бостон» примет «Майами» в 5-м матче
Сегодня в НБА состоится пятый матч финальной серии Восточной конференции между «Бостоном» и «Майами» (1-3).
«Селтикс» Джейсона Тейтума на своей площадке попытаются сократить отставание в серии с «Хит» Джимми Батлера.
НБА
Финал Восточной конференции
Пятый матч
- Дата проведения
- 26 мая, 03.30, «TD Garden»
«Майами» ведет в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет новым чемпионом НБА?
Мать-одиночка, отец-тренер, крестный из НБА и сын-талисман команды. Главные люди в жизни Джейсона Тейтума
«Бостон» избежал позора – серия против «Майами» не закончится всухую
Все соперники «Хит» проходят одинаковый цикл принятия. Гифки с Джимми Батлером сделают его менее болезненным
Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов
«Селтикс» растерялись в первом матче. А Джимми Батлер и «Хит» такое не прощают
7 комментариев