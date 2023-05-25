НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Бостон» примет «Майами» в 5-м матче

Сегодня в НБА состоится пятый матч финальной серии Восточной конференции между « » и «Майами» (1-3).

«Селтикс» Джейсона Тейтума на своей площадке попытаются сократить отставание в серии с «Хит» Джимми Батлера.

НБА

Финал Восточной конференции



Пятый матч

« » ведет в серии – 3-1



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто станет новым чемпионом НБА?

Мать-одиночка, отец-тренер, крестный из НБА и сын-талисман команды. Главные люди в жизни Джейсона Тейтума

«Бостон» избежал позора – серия против «Майами» не закончится всухую

Все соперники «Хит» проходят одинаковый цикл принятия. Гифки с Джимми Батлером сделают его менее болезненным

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

«Селтикс» растерялись в первом матче. А Джимми Батлер и «Хит» такое не прощают