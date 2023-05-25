Финляндия проиграла в четвертьфинале ЧМ впервые с 2018 года. Сборная играла в трех предыдущих финалах

Сборная Финляндии впервые за пять лет уступила в четвертьфинале ЧМ по хоккею.

обыграла команду тренера Юкки Ялонена (4:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2023.

Финская сборная вылетела на стадии четвертьфинала чемпионата мира в первый раз с 2018 года. Тогда команда уступила Швейцарии (2:3).

играла в финале на трех предыдущих чемпионатах мира – в 2019 году (выиграли золото), в 2021-м (проиграли в финале) и в 2022-м (выиграли золото).

В 2020 году чемпионат мира не проводился из-за коронавируса.