Финляндия проиграла в четвертьфинале ЧМ впервые с 2018 года. Сборная играла в трех предыдущих финалах

Теги Сборная Канады по хоккею Сборная Финляндии по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Сборная Финляндии впервые за пять лет уступила в четвертьфинале ЧМ по хоккею.

Сборная Канады обыграла команду тренера Юкки Ялонена (4:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2023.

Финская сборная вылетела на стадии четвертьфинала чемпионата мира в первый раз с 2018 года. Тогда команда уступила Швейцарии (2:3).

Сборная Финляндии играла в финале на трех предыдущих чемпионатах мира – в 2019 году (выиграли золото), в 2021-м (проиграли в финале) и в 2022-м (выиграли золото).

В 2020 году чемпионат мира не проводился из-за коронавируса.

15 комментариев

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bufyar
Что там Сумманен вчера трещал про "самую слабую сборную Канады за последние 20 лет"?Убрали финнов спокойно на классе, даже не вспотев))
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SupoStats
Вчера только пели,какие слабые канадцы. Поделом
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andrej shabanov
главное позорище турнира, это Финляндия
настолько бездарной, безыдейной сборной я давно не видел

где ваши распиаренные Какко, Рантанен?
Канадцы их просто размазали, уже при счёте 2:0 всё стало понятно!

самая сильная по именам команда с позором вылетела с типа домашнего "ЧМ"!

безыдейность, бездарность, бесхарактерность, вот такой мы запомним Финляндию на "ЧМ" 2023, на турнире, где не было России...
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bufyar
Тяжело финнам, когда судьи их за уши не тащат..
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язнаюгдеты
Ялонен исчерпал себя, один и тот же состав возит. Они ж выиграли всё, мотивации нет. Ну какой Антила на ЧМ, при всём уважении? Так то медленный был, а в 70 лет и подавно
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Petran_grek
Говорят "всё бывает в первый раз", а есть ли что-то, что может не быть в первый раз?
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цэсемьэр
это Канада🇨🇦
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Ыжык
Отличный ЧМ.
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Джон Мщузавсех
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Alobama74
толи еще будет))
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_Абырвалг_
Главное разочарование ч.м. "сытая’сб. Финляндии , Рантанен, так и не забивший ни одной шайбы! Похоже у них какие-то "терки",или с тренером,или в команде. Не были похожи сами на себя !
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MikhaL
В полуфиналах явные фавориты в обеих парах.
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suomi95
Спасибо за сезон..
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Джон Мщузавсех
Ответ Джон Мщузавсех
Комментарий удален модератором
Вы совсем уже поехали с цензцрой - нхловцы - это оскорбление?
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bufyar
Ответ Cube Litening C:68X
Много где везло, много где вратарь тащил..В общем,с победой!! ✌️
Взаимно)Впрочем, я и не сомневался)
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