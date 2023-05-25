Финляндия проиграла в четвертьфинале ЧМ впервые с 2018 года. Сборная играла в трех предыдущих финалах
Сборная Финляндии впервые за пять лет уступила в четвертьфинале ЧМ по хоккею.
Сборная Канады обыграла команду тренера Юкки Ялонена (4:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2023.
Финская сборная вылетела на стадии четвертьфинала чемпионата мира в первый раз с 2018 года. Тогда команда уступила Швейцарии (2:3).
Сборная Финляндии играла в финале на трех предыдущих чемпионатах мира – в 2019 году (выиграли золото), в 2021-м (проиграли в финале) и в 2022-м (выиграли золото).
В 2020 году чемпионат мира не проводился из-за коронавируса.
настолько бездарной, безыдейной сборной я давно не видел
где ваши распиаренные Какко, Рантанен?
Канадцы их просто размазали, уже при счёте 2:0 всё стало понятно!
самая сильная по именам команда с позором вылетела с типа домашнего "ЧМ"!
безыдейность, бездарность, бесхарактерность, вот такой мы запомним Финляндию на "ЧМ" 2023, на турнире, где не было России...