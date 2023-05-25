ЧВК «Вагнер» может стать спонсором женского баскетбольного клуба из Ростова-на-Дону

Теги чемпионат России жен Баскетбол

Женский баскетбольный клуб «Платов» из Ростова-на-Дону ведет переговоры с ЧВК «Вагнер» о спонсорской поддержке, сообщает Telegram-канал Baza.

Команда, которой руководит бывший участник СВО, самостоятельно вышла на компанию Евгения Пригожина и предложила стать ее техническим и генеральным спонсором. Официального ответа пока не было, предложение находится на стадии обсуждения.

Отмечается, что команда готова сменить название, если сделка состоится. Одним из вариантов является «Вагнер».

«Платов» ищет нового спонсора из-за долгов, которых за прошлый год накопилось на 760 тысяч рублей, а также с целью расшириться и начать тренировать детей в Донецке и Луганске.

Президент «Платова» Валентин Макогонов связан с ЧВК «Вагнер», где он участвовал в СВО и потерял руку. После этого он получил награду от Минобороны и медаль за отвагу ЧВК.

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31 комментарий

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thecampingnoob
Российский спорт, 2023, итоги
+20
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Леван Мкртчян
Жаль Грайнер откинулась, легко могли бы осуществить такой ’трансфер’ и усилить Ростов
+18
-5
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Водяра
Слоган: «я вам тв@рi покажу как родину любить, м ля.»
+8
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Ivan Balashov
О спорт, ты - война.
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-2
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mqh9pzrxgf
Ответ Maxim Vasnechov
Евгения Викторовича я уже просто обожаю. Такой толстый троллинг российской "стабильности". Умный мужик, очень умный.
Это клиника
+3
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Fynshy1991
Частный Женский Баскетбольный Клуб "Платов" или проще ЧЖБК "Платов"
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Tiffozi
Игроков будут прям с зоны подписывать?
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Андрей Стоянов
Сейчас финал по гандболу идёт. ЦСКА-Ростов. А спортсу параллельно
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el comandante
Набомбили денег
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CriminalJoint62
Ответ Maxim Vasnechov
Евгения Викторовича я уже просто обожаю. Такой толстый троллинг российской "стабильности". Умный мужик, очень умный.
Слишком глубоко 😅
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Дмитрий Джи
Ответ Водяра
Слоган: «я вам тв@рi покажу как родину любить, м ля.»
как из песни Земфиры
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v.belorussky
Давайте, орите дальше, что спорт вне политики, клоуны.
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Дмитрий Мухортов
Ответ Michael Boldyrev
Подумал, что можно сразу объявить, что команда будет представлять Бахмут, а пока базироваться в Ростове. Потом подумал, что не обязательно в Вагнер переименовываться, а можно в Кувалду, например. А потом вспомнил "Бетономешалку" группы "Кувалда"... Цитировать?)
Бетономешалка мешает бетон, оно?) 5 лет назад переехал в Москву и один парнишка познакомил меня с сим нетленным произведением)
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Каддафи
Ответ Водяра
Слоган: «я вам тв@рi покажу как родину любить, м ля.»
Или "Хватит дрочить. Иди воевать в ЧВК Вагнера"))
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Russ Ivan
Тренировать детей в Донецке и Луганске - благая цель, надо помочь...
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everyday4768
Нужно больше ада, еще больше!
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Сергей Федечко
Биатлон, ММА, бокс, самбо? Не, женский баскетбол! Посчитай ребра соперника своими локтями!
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Eugenie Nation
А чвк вагнер, платит налоги?
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Vitalijus Bilevicius
космос. они как будто на другой планете живут...
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Свежий
Бибер и Долик?
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