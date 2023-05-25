ЧВК «Вагнер» может стать спонсором женского баскетбольного клуба из Ростова-на-Дону

Женский баскетбольный клуб «Платов» из Ростова-на-Дону ведет переговоры с ЧВК «Вагнер» о спонсорской поддержке, сообщает Telegram-канал Baza.

Команда, которой руководит бывший участник СВО, самостоятельно вышла на компанию Евгения Пригожина и предложила стать ее техническим и генеральным спонсором. Официального ответа пока не было, предложение находится на стадии обсуждения.

Отмечается, что команда готова сменить название, если сделка состоится. Одним из вариантов является «Вагнер».

«Платов» ищет нового спонсора из-за долгов, которых за прошлый год накопилось на 760 тысяч рублей, а также с целью расшириться и начать тренировать детей в Донецке и Луганске.

Президент «Платова» Валентин Макогонов связан с ЧВК «Вагнер», где он участвовал в СВО и потерял руку. После этого он получил награду от Минобороны и медаль за отвагу ЧВК.

Лучший плей-офф в истории, 25 лет Богачева и зубы Окаро Уайта. Итоги сезона в Единой лиге

Несколько часов, которые изменили все, и ночное путешествие в Казань. Как Иван Лазарев очутился в УНИКСе

Единственный смысл существования Лиги ВТБ – российские тренеры и игроки