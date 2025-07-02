Масалитин о переименовании стадиона ЦСКА в честь Акинфеева: «Может, заслуживает, но при жизни не надо. Гинер? А какое отношение к ЦСКА он имеет? Это Центральный спортивный клуб армии»
Валерий Масалитин считает, что можно назвать арену ЦСКА в честь Игоря Акинфеева.
«Надо изучить историю. Заслуживают Григорий Федотов, Всеволод Бобров. Те, кто оставил след в истории клуба.
Конечно, может быть, заслуживает тот же Акинфеев, но не надо при жизни в честь кого-то стадион называть.
Гинер? А какое отношение к ЦСКА он имеет? Это Центральный спортивный клуб армии. Да, красиво получилось выиграть Кубок УЕФА с Газзаевым. Но называть стадион... Вот Акинфеев может потом на это претендовать», – сказал бывший форвард армейцев.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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