Масалитин о переименовании стадиона ЦСКА в честь Акинфеева: «Может, заслуживает, но при жизни не надо. Гинер? А какое отношение к ЦСКА он имеет? Это Центральный спортивный клуб армии»

Валерий Масалитин считает, что можно назвать арену ЦСКА в честь Игоря Акинфеева.

«Надо изучить историю. Заслуживают Григорий Федотов , Всеволод Бобров . Те, кто оставил след в истории клуба.

Конечно, может быть, заслуживает тот же Акинфеев, но не надо при жизни в честь кого-то стадион называть.

Гинер ? А какое отношение к ЦСКА он имеет? Это Центральный спортивный клуб армии. Да, красиво получилось выиграть Кубок УЕФА с Газзаевым . Но называть стадион... Вот Акинфеев может потом на это претендовать», – сказал бывший форвард армейцев.