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Масалитин о переименовании стадиона ЦСКА в честь Акинфеева: «Может, заслуживает, но при жизни не надо. Гинер? А какое отношение к ЦСКА он имеет? Это Центральный спортивный клуб армии»

Валерий Масалитин считает, что можно назвать арену ЦСКА в честь Игоря Акинфеева.

«Надо изучить историю. Заслуживают Григорий Федотов, Всеволод Бобров. Те, кто оставил след в истории клуба.

Конечно, может быть, заслуживает тот же Акинфеев, но не надо при жизни в честь кого-то стадион называть.

Гинер? А какое отношение к ЦСКА он имеет? Это Центральный спортивный клуб армии. Да, красиво получилось выиграть Кубок УЕФА с Газзаевым. Но называть стадион... Вот Акинфеев может потом на это претендовать», – сказал бывший форвард армейцев.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Валерий Масалитин
logoЕвгений Гинер
logoВалерий Газзаев
logoЦСКА
logoГригорий Федотов
logoВсеволод Бобров
logoИгорь Акинфеев
logoпремьер-лига Россия
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